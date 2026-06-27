Non conta soltanto il numero di passi che fate ogni giorno. Una recente ricerca suggerisce che anche il modo in cui camminate può influire sui benefici per la salute.

Diecimila passi al giorno: li vedete sullo smartwatch, nelle sfide tra colleghi, nelle chat di famiglia. È diventato l’obiettivo fitness più condiviso del pianeta, anche se molte ricerche indicano che tra 7.000 e 8.000 passi al giorno bastano già per una protezione ottimale della salute.

La vera notizia arriva però da uno studio pubblicato nel 2024 sullo Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. Un gruppo di ricercatori, guidato dallo scienziato dell’esercizio fisico Elroy Aguiar, ha mostrato che non conta solo quanti passi fate, ma come li fate. Ed è qui che entra in gioco il “trucco” semplice che può moltiplicare i benefici dei vostri 10.000 passi.

Perché 10.000 passi al giorno non bastano da soli

Il famoso numero nasce più dal marketing che dalla medicina, ma resta un ottimo stimolo a muoversi. Il punto è che limitarsi ad accumulare passi lenti porta benefici, sì, ma non tutti quelli possibili.

Lo studio del 2024 ha analizzato sia la quantità sia l’intensità dell’attività quotidiana, collegandole a cinque fattori di rischio della sindrome metabolica: circonferenza vita elevata, trigliceridi alti, colesterolo HDL basso, pressione arteriosa alta, glicemia alta. Sono i parametri che, messi insieme, alzano il rischio di diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari.

Aguiar lo riassume così: «L’analisi dice che potete cavarvela facendo solo un alto volume di attività, ma è meglio abbinare volume e intensità». E aggiunge: «È la combinazione tra quantità e qualità a dare il massimo beneficio». Tradotto: i vostri 10.000 passi valgono di più se dentro c’è qualche tratto in cui il cuore lavora davvero.

Il trucco dello scienziato: un blocco di camminata veloce ogni giorno

La strategia emersa dallo studio è quasi disarmante nella sua semplicità: continuate ad accumulare molti passi nell’arco della giornata, ma dedicate almeno 30 minuti a un passo più veloce o a un jogging molto leggero. Non servono iscrizioni in palestra né allenamenti estremi.

Camminata veloce significa questo: respirate più rapidamente, sentite che il corpo si sta impegnando, ma riuscite ancora a parlare in frasi brevi. Potete immaginare una cadenza più alta del solito, il classico “passo da marciapiede quando siete in ritardo”.

La parte forse più interessante dello studio riguarda però i famosi “picchi” di intensità. Analizzando i dati, i ricercatori hanno visto che anche il minuto più intenso di attività di ciascuna giornata è un forte indicatore della presenza o meno di fattori di rischio metabolico. Questo significa che anche 60 secondi al giorno di camminata davvero spedita, o di scale fatte a ritmo sostenuto, possono fare la differenza sul lungo periodo.

Cosa succede al corpo quando alzate il ritmo

Aumentare il ritmo aiuta a ridurre il peso, ma soprattutto il grasso viscerale, quello che si accumula in profondità nell’addome, attorno agli organi. Gli esperti spiegano che è questo tipo di grasso a essere più pericoloso perché altera i segnali metabolici e favorisce proprio i cinque fattori di rischio della sindrome metabolica.

Il vantaggio è anche immediato. Secondo diversi studi citati dagli autori, una camminata a passo svelto può ridurre la pressione arteriosa entro 15-20 minuti dalla fine dell’esercizio, con un effetto che può durare fino a 24 ore. Lo stesso vale per la glicemia: dopo un’uscita a ritmo sostenuto, i livelli di zucchero nel sangue possono restare più stabili fino a 48 ore. In pratica, i minuti veloci di oggi proteggono il vostro sistema cardiovascolare oggi, domani e dopodomani.

Come infilare i minuti veloci nella vostra giornata

Qui entra in scena l’organizzazione pratica. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ricorda che ogni movimento conta e suggerisce, per gli adulti, almeno 150 minuti di attività fisica moderata o 75 minuti vigorosa alla settimana, o una combinazione delle due. Se inserite 30 minuti di camminata veloce cinque giorni su sette, avete già centrato la quota di attività moderata.

Se lavorate tutto il giorno alla scrivania, potete trasformare il tragitto casa-ufficio in una piccola “palestra all’aperto”: dieci minuti a passo normale, dieci minuti a passo veloce, altri dieci minuti normali. In pausa pranzo, un giro dell’isolato a ritmo sostenuto vale più di mille passi trascinati guardando il telefono.

Se siete già abituati a camminare, il trucco è cambiare il ritmo: cinque minuti lenti, cinque veloci, e così via. Portate fuori il cane? Fate due isolati al vostro solito passo e uno quasi di corsetta, fin dove vi sentite a vostro agio. Andate a prendere il treno? Gli ultimi minuti prima della stazione fateli davvero spediti.

E poi c’è il famoso “minuto che conta”. Potete infilarlo ovunque: una rampa di scale fatta forte, un tratto di marciapiede percorso come se foste in ritardo a un appuntamento, il corridoio dell’ufficio macinato avanti e indietro per 60 secondi. Non sembra molto, ma per il vostro metabolismo è un segnale chiarissimo.

In pratica, lo smartwatch può continuare a festeggiare i 10.000 passi. La differenza, da domani, sta in come userete una parte di quei passi: qualche minuto più veloce, un minuto davvero intenso, e la passeggiata quotidiana si trasforma in un vero trattamento di salute cardio-metabolica.