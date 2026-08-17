Dai secchielli alle pochette: se il trend delle borse di perline ha già conquistato anche voi, ecco una selezione di modelli a cui non saprete proprio dire "no".

Non solo tote bag in paglia da sfoggiare sia in spiaggia che in città, c’è un altro accessorio su cui possiamo contare quest’estate per dare una marcia in più anche ai look più basic. Quale? Le borse di perline!

Eh sì, proprio così: se provate a dare uno sguardo agli scaffali dei negozi noterete subito una vera e propria invasione di borse a mano, a spalla o a tracolla completamente ricoperte di perle e perline colorate.

Con il loro irresistibile richiamo agli anni ’90, le borse di perline sono infatti tornate ad essere le grandi protagoniste del guardaroba estivo e hanno già iniziato a farsi spazio tra gli accessori più desiderati di questa stagione.

***Borse estive bellissime e dove trovarle: ecco le varianti che eleveranno tutti i vostri look (anche da spiaggia)***

Che siano grandi o piccole, di sicuro sono la scelta giusta per dare un tocco divertente e giocoso agli outfit per il giorno, ma in realtà possono rivelarsi una validissima opzione anche di sera, per sdrammatizzare i look più eleganti e ricercati.

A spopolare tra le trend setter sono soprattutto i modelli in formato mini, da portare a mano, meglio ancora se impreziositi da lunghe frange di perline, ma non temete: in circolazione si trovano un’infinità di alternative su cui potete subito mettere gli occhi.

Pronte a cavalcare la tendenza? Dalle pochette ai secchielli: ecco una mini selezione di borse di perline che potrebbero fare per voi.

Borse di perline: 7 modelli per dare un twist ai look estivi

STAUD Borsa a spalla con le perline

Credits: staud.clothing

MANGO Borsa a mano di perline

Credits: shop.mango.com

PARFOIS Borsa con perline multicolor e frange

Credits: parfois.com

ZARA Clutch con le perline

Credits: zara.com

ALÉMAIS Borsa a mano con le perline

Credits: mytheresa.com

LOEWE Borsa a mano con ricamo di perline

Credits: mytheresa.com

MARNI Borsa a secchiello con perline bicolor

Credits: marni.com

Foto in apertura: GettyImage