Tutti pensano al tiramisù quando si parla del dolce più famoso d’Italia, ma in Sicilia un cilindro croccante racconta otto secoli di storia. Dalle dominazioni arabe ai set del commissario Montalbano, ecco come un cannolo è diventato simbolo di un intero Paese.

La maggior parte dei risultati di ricerca per "il dolce più famoso d’Italia" dà sempre la stessa risposta: il tiramisù. Riviste di cucina, portali turistici, ricette casalinghe lo incoronano dessert italiano più conosciuto al mondo, mentre il panettone si prende la scena a Natale come "re dei lievitati". Insomma, il podio sembra già assegnato.

Eppure, se guardate all’identità profonda del Paese, alla dolceria che racconta secoli di storia, contaminazioni culturali e orgoglio locale, le cose si complicano. Perché il vero candidato al titolo arriva dalla Sicilia, profuma di ricotta e cannella, ha almeno otto secoli di vita e una forma che nasce… da una canna di fiume. Avete capito: stiamo parlando del cannolo siciliano.

Perché tutti pensano al tiramisù (ma la storia dice altro)

Che il tiramisù sia ovunque è un dato di fatto. In Nord Italia ne rivendicano la nascita, i ristoranti lo propongono in mille versioni, dai bicchierini monoporzione alle reinterpretazioni gourmet. È il dolce che ordinano i turisti per sentirsi "italiani" in due cucchiai, cremoso, rassicurante, fotografatissimo.

Ma se il criterio non è solo la popolarità nei menù, bensì la capacità di incarnare una terra e la sua memoria, il discorso cambia. Secondo diversi studi sull’identità alimentare siciliana, il cannolo è il simbolo dolce più riconoscibile dell’isola, quello che gli emigrati hanno portato nelle pasticcerie di mezzo mondo. Più che un dessert da fine pasto, è un biglietto da visita culturale.

Otto secoli di storia: il cannolo nasce nel cuore della Sicilia

Per ritrovare le origini del cannolo bisogna spostarsi lontano dalla costa, nell’entroterra collinare dominato, tra IX e XI secolo, dagli emiri arabi. Con loro arrivano zucchero di canna, mandorle, spezie profumate, tecniche dolciarie raffinate che si intrecciano con i prodotti locali. È qui che, secondo la tradizione, nasce quel cilindro fritto destinato a diventare leggenda.

Le leggende popolari oscillano fra peccato e penitenza. C’è quella delle donne degli harem, che per passare il tempo inventavano dolci dalla forma allusiva. E quella delle suore di conventi palermitani, che avrebbero perfezionato la ricetta e la custodirono gelosamente fino all’Ottocento. Il cannolo era legato al Carnevale: dolce dell’abbondanza, con un ripieno ricchissimo concesso prima dei digiuni della Quaresima. Il nome, poi, tradisce le origini umili: da "canna" di fiume, su cui si avvolgeva la sfoglia per darle la forma cava.

Com’è fatto davvero il dolce più famoso d’Italia

Tecnicamente è semplice, ma nell’esecuzione non ammette errori. La base è la "scorza": un impasto sottile tirato a mano, fritto fino a diventare dorato, pieno di bolle, croccante ma non duro. Dentro, solo ciò che per i siciliani conta davvero: ricotta di pecora freschissima, zucchero, a volte un tocco di vaniglia o cannella, lavorata fino a diventare una crema liscia e vellutata. Alle estremità, granella di pistacchio, gocce di cioccolato, canditi d’arancia o ciliegia, più una pioggia di zucchero a velo.

Il vero discrimine, spiegano i pasticceri, è il tempo. La ricotta non deve incontrare la scorza prima dell’ultimo momento. Se il cannolo viene farcito ore prima, l’umidità ammorbidisce la cialda e addio magia. Per questo nelle migliori pasticcerie siciliane li vedete riempire al banco, uno per uno. È anche qui che si gioca la partita tra artigianale e industriale: ricotta del giorno contro creme anonime, scorze fritte a regola d’arte contro gusci standardizzati che sanno di poco.

Dalla Sicilia al mondo: il cannolo come icona pop

Per secoli il cannolo resta affare da conventi e feste popolari. Poi, con la soppressione degli ordini religiosi nell’Ottocento, molte ricette "clausura only" escono fuori e passano alle pasticcerie cittadine. Da Palermo a Catania, fino ai paesi dell’entroterra, ogni zona sviluppa la sua versione, più o meno grande, più o meno dolce. Intanto l’emigrazione fa il resto: il cannolo arriva a New York, in Argentina, in Germania, diventando il dolce–feticcio delle comunità siciliane.

La prova che non si tratta di un semplice dolce la dà anche la cultura pop. Il cannolo entra nei romanzi che raccontano l’isola, compare nelle inquadrature pigre del commissario Montalbano, viene citato in una delle battute più celebri della storia del cinema. Quando un cibo diventa oggetto narrativo, spiegano gli antropologi dell’alimentazione, ha già superato la soglia della semplice golosità: è diventato simbolo.

Il viaggio (necessario) verso il cannolo perfetto

Se volete capire perché questo dolce può contendersi il titolo di "più famoso d’Italia", dovete assaggiarlo alla fonte. Piana degli Albanesi, nell’entroterra di Palermo, è mitica per i suoi cannoli extralarge, riempiti a vista con ricotta montata al momento. A Palermo città le pasticcerie storiche sono tappe obbligate, mentre nell’agrigentino e nel trapanese, tra Dattilo e i piccoli paesi dell’interno, ogni laboratorio giura di avere la ricetta migliore.

L’abbinamento ideale? Un caffè ristretto per chi ama i contrasti, oppure un bicchierino di vino dolce siciliano. In quel morso croccante fuori e cremoso dentro c’è l’incontro fra Oriente e Occidente, tra mondo arabo e tradizione cristiana, tra Carnevale e quotidiano, tra Sicilia e resto del pianeta. Il tiramisù resterà pure il dessert più ordinato al ristorante, ma il cannolo siciliano ha qualcosa che nessun altro dolce può vantare: otto secoli di storia, racchiusi in pochi centimetri di crosta dorata. Un morso, e l’Italia vi sembra subito un po’ più dolce.