Perché esprimiamo un desiderio quando vediamo una stella cadente? La risposta arriva da una tradizione antichissima
Ogni estate milioni di persone esprimono un desiderio davanti a una stella cadente, ma pochi conoscono il significato di questa tradizione
È il 10 di agosto, il cielo si riempie di stelle cadenti e, quasi senza pensarci, alziamo gli occhi verso l'alto sperando di riuscire a scorgerne una. E se accade, il gesto è automatico: chiudiamo gli occhi per un istante ed esprimiamo un desiderio.
È una tradizione così radicata che raramente ci fermiamo a chiederci da dove provenga. Perché si esprime un desiderio quando si vede una stella cadente? E perché siamo convinti che quel brevissimo istante possa rappresentare un'occasione speciale per affidare all'universo i nostri sogni?
La risposta è un intreccio di astronomia, storia, religione e antiche credenze popolari che, ancora oggi, continua ad affascinare milioni di persone.
(Continua sotto la foto)
© Riproduzione riservata