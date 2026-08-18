Gli chemisier a righe sono uno di quei pezzi furbi che non possono mancare nel guardaroba estivo. Ecco 7 modelli leggeri e impalpabili da acquistare ora e sfruttare fino alla fine dell'estate.

Così freschi e leggeri da diventare i perfetti alleati di stile in spiaggia, così versatili e chic da trasformarsi in un vero jolly anche in città: gli chemisier a righe si confermano uno dei grandi must-have dell’estate.

Sarà per via della loro fantasia evergreen e sempre di tendenza, sarà per il loro taglio comodo e avvolgente che si adatta facilmente a qualsiasi silhouette, fatto sta che questi iconici abiti a camicia sono ormai diventati uno dei pezzi chiave del guardaroba estivo.

In spiaggia si possono indossare semplicemente sopra a bikini e costumi interi e basta lasciarli sbottonati e abbinati magari a un paio di jelly shoes e a una borsa in rafia per avere un look dallo stile easy e rilassato.

Ma gli chemisier a righe possono rivelarsi degli ottimi partner in crime anche in città dove diventano la soluzione ideale per affrontare le giornate più afose o per vivere, con la giusta dose di eleganza, il rientro dalle vacanze.

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I modelli dalla lunghezza midi, solitamente dotati di cintura che segna il punto vita, sono tra i più amati della stagione, ma in circolazione si trovano anche mini dress e maxi dress lunghi fino ai piedi, perfetti anche solo con un paio di ciabattine flat.

I più belli da acquistare adesso e da sfruttare fino alla fine dell’estate?

A righe orizzontali o verticali, in lino o in cotone, con righe dai colori neutri o dalle nuance vitaminiche: ecco una mini selezione di chemisier che potete puntare anche voi per costruire look freschi e chic perfetti sia al mare che in città.

Chemisier a righe: 7 modelli perfetti sia in spiaggia che in città

MAX&CO. Chemisier color cipria in popeline di cotone

Credits: it.maxandco.com

MELISSA ODABASH Abito a camicia corto

Credits: mytheresa.com

PARFOIS Chemisier a righe verticali in lino

Credits: parfois.com

H&M Chemisier a maniche corte con cintura in vita

Credits: 2.hm.com

ZARA Abito a camicia in lino

Credits: zara.com

USHA Chemisier a righe bianche e rosse

Credits: zalando.it

RALPH LAUREN Chemisier beige dal taglio svasato

Credits: ralphlauren.it

Foto in apertura: GettyImage