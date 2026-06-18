Nelle notti di afa molti dormono con il ventilatore acceso. Ma gli esperti avvertono che i pro non sempre superano i rischi

Secondo gli esperti del sonno, la temperatura ideale della camera da letto è intorno ai 18-20 °C. Numeri che, nelle notti estive di un caldo tropicale, fanno quasi sorridere. E così il ventilatore diventa il migliore amico sul comodino, spesso acceso senza pietà fino al mattino.

Ma conviene davvero lasciarlo girare tutta la notte, ogni notte? Gli esperti di sonno, salute respiratoria ed elettrodomestici dicono che la risposta è meno scontata di quanto sembri: dipende da chi siete, da come lo usate e da quanto è “in forma” il vostro ventilatore.

Dormire con il ventilatore acceso: pro, contro e “convenienza”

Partiamo dal lato piacevole. Il ventilatore non abbassa davvero la temperatura della stanza, ma migliora la ventilazione e riduce la temperatura percepita, quindi si suda meno e ci si addormenta più facilmente. Per molte persone il ronzio costante crea un piacevole rumore bianco che copre traffico, vicini e persino l’acufene.

C’è anche il capitolo bolletta. Un classico ventilatore da camera da circa 45 watt acceso per 8 ore consuma intorno a 0,36 kWh. Tradotto, secondo le stime di siti specializzati sui costi dell’energia, parliamo di circa 0,05-0,10 euro a notte, molto meno di un condizionatore.

Il conto però cambia se guardiamo a salute e sicurezza.

Uso continuativo senza accorgimenti significa più secchezza di mucose e pelle, più allergeni in circolo, possibile rumore fastidioso e usura del motore. Quindi: sì, può convenire, ma non sempre e non per tutti.

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I rischi per salute e sicurezza (e quando il ventilatore tutta la notte è una cattiva idea)

Gli esperti di salute respiratoria spiegano che il flusso d’aria continuo può seccare naso, gola e occhi. Ci si sveglia con la bocca impastata, bruciore alla gola o voce roca. Se l’aria è già molto secca e voi bevete poco, la disidratazione è dietro l’angolo.

Altro tema: polvere, acari, pollini, peli di animali, spore di muffe. Un ventilatore sporco funziona come un mixer di allergeni. Diverse fonti, tra cui Amica e My‑PersonalTrainer, sottolineano che per chi soffre di rinite allergica, asma o bronchite il rischio è di peggiorare congestione, tosse e attacchi notturni.

Poi ci sono i muscoli. Restare ore con un getto diretto su collo o schiena aumenta il rischio di torcicollo, contratture e dolori articolari al risveglio.

Sul fronte sonno, la Sleep Foundation ricorda che rumori già tra 33 e 48 decibel possono frammentare il riposo. Alcuni ventilatori rientrano pienamente in questo intervallo. Se siete sensibili ai rumori, il ronzio che fa addormentare il partner potrebbe invece svegliare voi più volte.

Infine, la sicurezza elettrica. I ventilatori domestici sono progettati per funzionare anche molte ore, ma lasciarli accesi notte e giorno, soprattutto se sono vecchi, rumorosi o con griglia e pale intasate, aumenta il rischio di surriscaldamento e guasti. Elettricisti e tecnici consigliano di evitare prese multiple sovraccariche vicino al letto, di non coprire mai l’apparecchio con vestiti o asciugamani e di controllare periodicamente cavi e spina.

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Come usare il ventilatore di notte in modo intelligente

Gli esperti sono abbastanza concordi: per un adulto sano, dormire con il ventilatore acceso può andare bene, se lo si usa con qualche regola di buon senso.

La prima è la distanza. Tenetelo almeno a un metro dal letto, preferibilmente di lato, e non puntato direttamente su viso e petto. Meglio la modalità oscillante, che distribuisce l’aria e riduce l’effetto gelo su un solo punto.

Seconda regola: moderazione. Velocità media o bassa, non il getto alla massima potenza come in discoteca. Se il modello lo permette, usate il timer per spegnerlo dopo le prime 1-3 ore, quando la temperatura esterna comincia a scendere e il corpo è già “partito” nel sonno profondo.

Terzo punto, la pulizia. Pale e griglia andrebbero pulite regolarmente, anche ogni due settimane nei periodi di uso intenso, perché lo strato di polvere non è solo antiestetico: è quello che respirate tutta la notte.

Per contrastare la secchezza potete usare un piccolo umidificatore o, in versione basic, una ciotola d’acqua nella stanza. Lenzuola leggere in cotone, un bicchiere d’acqua sul comodino e, per chi soffre di occhio secco o porta lenti a contatto, lacrime artificiali e crema idratante serale possono fare una grande differenza.

Bambini piccoli, anziani fragili, persone con asma, allergie importanti o apnee del sonno dovrebbero essere più prudenti: meglio evitare il ventilatore puntato verso il letto tutta la notte e preferire l’uso nelle prime ore serali, con stanza ben pulita e monitorando eventuali sintomi.