Quando il caldo diventa insopportabile, la tentazione di fare una doccia gelata è forte. Eppure, secondo gli esperti, questa reazione istintiva potrebbe non essere la soluzione migliore. Ecco perché l’acqua troppo fredda può avere effetti controproducenti sull’organismo durante le ondate di calore.

Il gesto istintivo quando l’ondata di caldo esplode

Fuori 38 gradi, asfalto che fuma, capelli appiccicati alla fronte. Entrate in casa, mollate la borsa e la prima idea è una: aprire al massimo il rubinetto e mettervi sotto una doccia fredda gelata. Sembra l’unica salvezza durante l’ennesima ondata di caldo.

Il problema è che questo gesto così istintivo, proprio nei giorni di allerta per temperature estreme, è tra i meno furbi che possiate fare. Non solo non vi rinfresca davvero, ma in alcuni casi può diventare un rischio per la salute, soprattutto per chi è più fragile.

Come il corpo gestisce davvero il caldo

Il nostro corpo lavora sempre per restare attorno ai 36,5-37 °C. Quando la temperatura esterna sale molto, entra in modalità difesa: i vasi sanguigni della pelle si dilatano, aumenta la sudorazione, il cuore batte un po’ più veloce. Così il calore interno viene portato verso la superficie e disperso.

Durante un’ondata di caldo, però, soprattutto se l’aria è umida, questo meccanismo fa più fatica. Il sudore evapora meno, la sensazione di “forno” non passa e, nei casi peggiori, la temperatura interna può anche salire oltre i 40 °C, con rischio di danno per organi vitali. Per questo le campagne istituzionali insistono su raffreddamento graduale e continuo, non su “colpi di scena” termici.

Cosa succede con la doccia fredda quando siete bollenti

Mettere un corpo già surriscaldato sotto una doccia fredda o gelata significa sottoporlo a uno shock termico. Il freddo improvviso provoca vasocostrizione: i vasi della pelle si restringono, il sangue torna verso il centro del corpo e la dispersione di calore diminuisce. Tradotto: sentite freddo sulla pelle, ma il calore resta intrappolato dentro.

Gli esperti di fisiologia spiegano che, oltre alla vasocostrizione, il freddo intenso attiva il sistema nervoso simpatico: aumenta l’adrenalina, il cuore accelera ancora di più, la pressione può oscillare. Per qualche minuto vi sembra di aver “spento il forno”, poi uscite dalla doccia e, dopo poco, la sensazione è di nuovo quella di essere roventi, se non peggio. È il classico effetto boomerang della doccia fredda col caldo.

Non è solo una questione di comfort. Per chi ha problemi cardiovascolari, pressione alta o fragilità circolatorie, questo sbalzo tra caldo estremo e getto gelato può essere la scintilla di vertigini, svenimenti o malesseri seri.

Chi deve proprio evitare la doccia gelata

L’opuscolo «Estate sicura: come vincere il caldo» del Comune di Prato, elaborato con il Centro nazionale per la prevenzione, sottolinea che una doccia fredda subito dopo il rientro da ambienti molto caldi è potenzialmente pericolosa per anziani e bambini. Per loro è esplicitamente sconsigliata: meglio bagni e docce tiepidi.

Il Ministero della Salute, nelle raccomandazioni per le ondate di calore, suggerisce per lattanti e bimbi piccoli di abbassare la temperatura corporea con una doccia tiepida, non fredda. La logica è la stessa: evitare shock, raffreddare piano, monitorare lo stato generale.

Attenzione anche se avete cardiopatie, ipertensione, aritmie o malattie respiratorie croniche. In questi casi il sistema circolatorio è già sotto sforzo per gestire il caldo; aggiungere un getto gelato non è un “trucco furbo”, ma un carico in più. Chi fa attività fisica intensa all’aperto, poi, ha un corpo disidratato e caldo: passare di colpo all’acqua ghiacciata aumenta la probabilità di cali di pressione e malesseri.

Cosa fare invece: la doccia intelligente contro il caldo

La soluzione non è rinunciare all’acqua, ma usarla meglio. Molti medici suggeriscono, nelle giornate di grande caldo, una doccia tiepida-fresca, intorno ai 25-28 °C: abbastanza fresca da dare sollievo, non così fredda da scatenare vasocostrizione. L’acqua tiepida mantiene i vasi della pelle dilatati e facilita la dispersione del calore, soprattutto se la doccia è breve.

Un piccolo protocollo pratico quando rientrate bollenti aiuta parecchio:

1) Fermatevi prima qualche minuto in un ambiente all’ombra e ventilato, bevendo acqua fresca ma non ghiacciata.

2) Iniziate a rinfrescare solo parti del corpo con acqua fresca, non gelata: viso, polsi, avambracci, caviglie.

3) Quando vi sentite meno “in ebollizione”, passate alla doccia, regolando il miscelatore su una temperatura tiepida-fresca. Se compaiono brividi, è già troppo fredda.

Per il sonno nelle famose notti tropicali, la doccia tiepida prima di andare a letto è un’alleata discreta: scalda leggermente la pelle, induce vasodilatazione e, quando uscite, il corpo disperde più facilmente calore, favorendo il rilassamento. La doccia fredda, invece, vi sveglia, attiva il sistema nervoso e, poco dopo, vi ritroverete di nuovo sudati e agitati tra le lenzuola.

In sintesi: la doccia fredda col caldo estremo non è un peccato mortale per chi è giovane e sano, ma resta una pessima strategia per gestire ondate di caldo vere. Nelle giornate di allerta, soprattutto con anziani, bambini e persone fragili in casa, vale la regola delle linee guida istituzionali: acqua sì, ma tiepida, gradualità e niente gesti “eroici” sotto il rubinetto. Se avete patologie o dubbi, il riferimento resta sempre il vostro medico.