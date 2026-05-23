Preferito il posto finestrino o corridoio in aereo? Dietro quella mappa dei sedili si nascondono ansia, bisogno di controllo e molto altro

Secondo alcune ricerche del settore, oltre la metà dei passeggeri sceglie il posto al finestrino e più di un terzo è disposto a pagare di più pur di assicurarselo. Non è solo questione di vista sulle nuvole: diversi psicologi spiegano che il sedile che prenotate in aereo racconta molto di voi.

Dalla fila 11A “portafortuna” al rifiuto totale del posto centrale, passando per chi aggiorna la mappa dei sedili come fosse la Borsa: le vostre manie di prenotazione parlano di controllo, ansia, potere, introversione ed estroversione.

Perché ci fissiamo così tanto sul posto in aereo

Ci sono quelli che prendono “quello che capita” e quelli che, appena acquistato il volo, aprono la mappa dei posti a sedere e non la chiudono più fino al decollo. Il secondo gruppo ha persino un nome in psicologia.

Il performance psychology specialist Sam Wones spiega che questi rituali nascono dal bisogno di controllare un ambiente percepito come caotico. «Azioni rituali come controllare la mappa dei posti riducono l’ansia per l’ignoto» sottolinea. Nella pratica, significa refresh compulsivi della prenotazione, regole rigide (sempre corridoio lato destro, solo file dispari, lo stesso numero ogni volta).

Qui si dividono due macro-tipologie: gli “strategic planners”, molto coscienziosi e programmatori, e gli “acceptors”, più rilassati, che accettano il sedile assegnato senza battere ciglio.

**Perché gli assistenti di volo salutano ogni passeggero appena sale a bordo (no, non è solo una questione d'educazione)**

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Posto finestrino: la bolla di chi vuole controllo (e vista)

Secondo vari psicologi comportamentali consultati dai media internazionali, chi sceglie sistematicamente il finestrino ha un forte bisogno di controllo. Gestisce lui la tendina, decide quanta luce entra, può appoggiarsi alla paratia e “nidificare” con cuscino, libro, playlist.

Gli esperti descrivono così questo profilo: più auto-centrato, poco incline ai compromessi, facilmente irritabile se qualcuno invade la sua bolla. Molti introversi amano il finestrino perché offre privacy e un confine fisico chiaro: da questa parte io, dall’altra il resto del mondo.

Se siete da finestrino è possibile che:

- preferiate disturbare voi gli altri (per andare in bagno) piuttosto che essere disturbati

- vi dia fastidio che qualcuno vi chiuda la tendina senza chiedere

- amiate avere un angolino da organizzare come piccolo salotto volante

Non è egoismo in senso assoluto: è un modo per sentirvi al sicuro, soprattutto se il volo vi mette un po’ d’ansia.

Posto corridoio: libertà di movimento e socialità

Chi seleziona sempre il corridoio fa una scelta quasi opposta. Gli esperti lo descrivono come più socievole e accomodante: accetta di essere disturbato da hostess, carrelli, passeggeri che passano.

In cambio ottiene la libertà di alzarsi quando vuole, senza chiedere permesso. Per molti estroversi è il mix perfetto: più possibilità di interazione, meno sensazione di “blocco” fisico. Wones collega questa preferenza a un forte bisogno di autonomia: decidere tempi e movimenti aiuta a tenere a bada l’ansia.

Se siete “team corridoio” probabilmente:

- non sopportate l’idea di restare incastrati tra muro e vicino addormentato

- sacrificate volentieri la vista pur di potervi muovere

- tollerate meglio la vicinanza fisica e il continuo via vai

L’unico vero contro? Spesso dormite peggio e vi svegliano di continuo.

Il posto centrale: test di potere (e di braccioli)

Il posto centrale non lo vuole quasi nessuno, ma dice molto su come vivete lo spazio condiviso.

Gli ansiosi, al contrario, o li difendono come un confine da non violare, oppure rinunciano del tutto per evitare contatti. Tradotto: come vi comportate con quei due piccoli pezzi di plastica può rivelare il vostro livello di sicurezza interiore.

Mini-test lampo: che passeggero siete?

Segnate mentalmente le risposte.

1. Potendo scegliere, prendete:

- A) Finestrino

- B) Corridoio

- C) Centrale (o “come capita”)

2. Prima del volo:

- A) Controllate la mappa sedili più volte

- B) La guardate una volta sola

- C) Non la aprite neanche

3. All’atterraggio volete:

- A) Essere tra i primi a uscire

- B) Aspettare con calma il vostro turno

- C) Dipende, non vi interessa molto

Prevalenza di A: siete “controllori strategici”. Bisogno di controllo alto, poca voglia di lasciare spazio al caso. Il finestrino davanti, la mappa aggiornata, i numeri di fila fissi: tutto serve a tenere a bada l’ansia.

Prevalenza di B: siete “estroversi del corridoio”. Sociali, disponibili, poco fissati con i dettagli, ma con un forte bisogno di libertà di movimento.

Prevalenza di C: siete “adattabili zen”. Vi sedete dove capita, vivete il volo come una parentesi neutra, avete una buona tolleranza all’incertezza.

Alla fine, nessuna scelta è giusta o sbagliata. Ma la prossima volta che cliccate su 7A o 21C, sappiate che non state solo scegliendo un posto. State raccontando qualcosa di voi.