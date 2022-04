Il flirt virtuale, quello con un ex, quello non corrisposto: 9 tipi di flirt che tutti dovrebbero vivere almeno una volta nella vita

Flirtare fa bene alla salute e mantiene giovani.

Basta armarsi di leggerezza e cercare di farlo in maniera spensierata consapevoli che non tutti i flirt sono destinati a diventare qualcosa di importante, anzi, ma possono comunque farvi bene al cuore e all'umore, e a darvi un pizzico di austima che aiuta a sorridere.

Quanti tipi di flirt ci sono? Tantissimi!

Alcuni anche non corrisposti, ma tutti sempre molto divertenti da raccontare alle vostre amiche e da mettere un giorno nella collezione dei ricordi.

Ecco quali tutti, ma proprio tutti, dovremmo vivere almeno una volta nella vita.

La cotta

È la tipologia del flirt primaverile per eccellenza, anche detto cotta, quello nel campo di fiori profumati dove ci si guarda con gli occhi a cuore e si cammina su una nuvoletta mano nella mano.

Quello in cui non si capisce più niente, le persone intorno a voi non esistono più e limonate in giro come degli adolescenti anche se l'adolescenza dovreste averla superata da un pezzo.

Finché non inciampate in un ostacolo durante il percorso potete continuare a saltellare come delle cerbiatte.

Il flirt in trasferta

Il flirt non sempre è sotto casa. A volte può essere in un'altra città, altre volte invece addirittura in un altro paese.

Siete in vacanza a Londra o a New York, siete single e avete voglia di conoscere qualcuno? Buttatevi, al bar o in un locale, oppure scaricate qualche app di incontri.

Uscire con qualcuno del posto a volte può solo migliorare la vacanza - di sicuro rende i ricordi più divertenti

Il flirt con l'ex

Non importa quanto tempo sia passato, mesi, anni, molti anni.

Vi scriveranno e vi diranno che non vi hanno mai dimenticato e vi chiederanno di ricordare tutti i momenti belli che avete passato insieme.

Se arrivate da un inverno freddo e il vostro letto è deserto da mesi potete decidere di rifare un giro in giostra.

Occhio a ricaderci se ne eravate uscite male la prima volta.

Il flirt da ubriaca

Dopo qualche bicchiere si ama il prossimo molto di più, e capita di pensare che provare a flirtare il proprio migliore amico, il barista o il tipo che secondo voi vi ha fatto gli occhi dolci sia un'idea fantastica.

Ecco, non sempre lo è, ma il giorno dopo ci riderete su con un grosso, grosso mal di testa.

Il flirt lampo

Un, due e tre, sparisci.

Sono i flirt mordi e fuggi, quelli che vorreste far sparire non appena consumati con la bacchetta magica.

State attente perché tutte le volte che voi avete questa intenzione e la comunicate un uomo, lui la vive come una specie di sfida e vi si appiccica addosso come una patella.

Cercate di essere più chiare possibile e salutatelo con un «ci si becca sui social».

Il flirt non corrisposto

Occhio a prendere lucciole per lanterne, lui potrebbe avervi invitata fuori un po' di volte, potrebbe anche essere stato spesso molto gentile con voi ma non è detto che abbia le vostre stesse intenzioni.

Fate attenzione quindi a lanciarvi perché mentre siete in volo potreste rendervi conto che non avete il paracadute e schiantarvi a terra di faccia.

Certo, chi non risica non rosica ma a volte dovreste non partire in quinta verso un muro.

Il flirt virtuale

Ogni tanto anche una chat può scaldarvi il cuore.

Non è detto che dobbiate sempre andare a fondo nelle cose e non è detto che un flirt virtuale debba per forza diventare qualcosa di reale.

A volte fa solo bene sentirsi corteggiate da qualcuno, ricevere un messaggio la mattina quando ci si sveglia o la sera prima di andare a dormire e il sexting, se non lo si prende troppo sul serio, può essere anche divertente, l'importante è non mandare in giro foto troppo compromettenti.

Il poli flirt

Volete uscire con uno e nel frattempo chattare con un altro? Non c'è niente di cui giudicarsi.

Il flirt su più fronti è la soluzione che fa per voi.

Se pescate in più mari avete magari più possibilità di pescare un pesce buono prima o poi e non solo granchi.

Il flirt in palestra

Vi piace il tipo che vi sorride e si ricorda il vostro nome mentre vi sparate le pose a rallentatore con l'asciugamano?

Lasciategli il numero di telefono, al massimo non lo userà mai o vi dirà che è lusingato dalle vostre attenzioni ma è fidanzato. Oppure ci uscirete a bere qualcosa e potrete parlare del vostro programma di dimagrimento in vista dell'estate.