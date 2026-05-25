Tra paura di lavarlo troppo e timore di trascurarlo, molti proprietari sbagliano frequenza del bagnetto del cane. Età, pelo e stagione cambiano del tutto le regole.

Ogni proprietario di cane, prima o poi, si trova davanti allo stesso dilemma: «Lo lavo troppo? O troppo poco?». I numeri aiutano a fare ordine. Per i veterinari, un cane sano che vive una vita “normale” non ha bisogno del bagno una volta alla settimana. Anzi, spesso bastano pochi bagni l’anno.

Il punto è che non esiste una regola uguale per tutti. Conta il tipo di pelo, la cute, lo stile di vita, perfino la stagione. E sì, esagerare con lo shampoo può creare più problemi che benefici: pelle secca, prurito, irritazioni. Allora, ogni quanto fare davvero il bagnetto al cane?

Ogni quanto fare il bagnetto al cane in generale

Come linea guida, per un cane adulto sano, senza problemi di pelle e che non si rotola quotidianamente nel fango, un bagno completo ogni 2-3 mesi è spesso più che sufficiente. Una toelettatura ogni 3 mesi è considerata adeguata per molti esemplari tranquilli che non si sporcano molto.

Un bagno al mese è già una frequenza alta, da riservare a cani che vivono molto all’aperto o si sporcano spesso. Gli esperti di dermatologia veterinaria ricordano che lavaggi più ravvicinati di 15 giorni possono alterare l’equilibrio della cute: si rimuove il sebo protettivo, si modifica il pH e si disturba il microbiota cutaneo, quel mix di batteri “buoni” che difende la pelle.

Da cosa dipende davvero la frequenza

1. Tipo di mantello

Più il pelo è complesso, più serve cura quotidiana, non necessariamente più shampoo. Pelo raso e corto si puliscono facilmente con un guanto o una spazzola; i mantelli lunghi, semilunghi o con sottopelo richiedono pettine e costanza per evitare nodi.

2. Cute sana o problematica

Se il cane ha dermatiti, allergie, infezioni batteriche o fungine, il bagno diventa spesso parte della terapia. In questi casi frequenza e prodotto non li decidete voi, ma il veterinario, che prescrive shampoo medicati con un piano preciso.

3. Stile di vita

Cane di città, passeggiate su marciapiedi e parchi puliti: in genere meno bagni. Cane di campagna, boschi, fango, mare, trekking: i lavaggi completi possono essere un po’ più frequenti, sempre usando shampoo delicati e senza scendere sotto i 15 giorni, salvo indicazione medica.

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Ogni quanto lavare il cane in base al tipo di pelo

- Pelo raso o corto (Bassotto, Boxer, Dobermann, Alano, Labrador, Rottweiler)

In condizioni normali basta un bagno ogni 2-3 mesi. Nel frattempo, spazzolate o passate un guanto antistatico tutti i giorni per togliere polvere e pelo morto.

- Pelo semilungo o lungo (Pastore Tedesco, Terranova, Samoiedo, Siberian Husky, Setter, Cocker Spaniel, Yorkshire Terrier)

Per molti cani di questo gruppo sono sufficienti bagni ogni 4-6 mesi, regolando la frequenza su odore, presenza di nodi e stile di vita. La vera chiave è la spazzolatura regolare, anche con spray scioglinodi dove serve.

- Pelo riccio o molto lavorato (Barboncino e simili)

Hanno spesso bisogno di toelettatura frequente per il taglio e la gestione del riccio, non di shampoo continui. Un range indicativo può essere ogni 4-6 settimane, se il mantello è ben curato con la spazzola.

- Cani senza pelo o con pelle molto grassa

Possono richiedere bagni più ravvicinati per l’eccesso di sebo, ma sempre con prodotti ultra delicati e dopo aver sentito il veterinario.

- Razze particolari (come il Pastore Bergamasco)

Hanno un pelo naturalmente idrorepellente: qui i bagni completi sono rari, il lavoro vero è separare e controllare le “corde” del mantello.

Inverno, estate e antiparassitari

In inverno il bagno completo è il meno pratico. Le basse temperature e gli sbalzi termici aumentano il rischio di raffreddamenti. Se il cane non è davvero sporco, meglio puntare su spazzola e shampoo secco, in un ambiente ben riscaldato.

In estate potete permettervi qualche bagno in più: è anche un modo per rinfrescare il cane. Dopo il mare, però, la priorità è il risciacquo con acqua dolce per togliere salsedine e sabbia; lo shampoo non serve a ogni tuffo. Attenzione solo agli antiparassitari: di solito si consiglia di aspettare almeno due settimane dopo l’applicazione prima di fare uno shampoo, per non ridurne l’efficacia.

Ogni quanto lavare un cucciolo

Il primo bagnetto può iniziare verso i 2 mesi di età, ma se pensate di portare il cucciolo in toelettatura, è prudente che abbia completato il ciclo vaccinale, visto il contatto con altri cani.

La priorità, qui, è l’esperienza: acqua tiepida, stanza calda, niente correnti d’aria, tempi brevi. Abituatelo piano al rumore dell’acqua e del phon e associate il bagno a coccole e premi. Serve uno shampoo specifico per cuccioli, ancora più delicato.

Segnali che state esagerando (o che fate troppo poco)

Lavaggi troppo frequenti o prodotti aggressivi possono dare:

- pelo secco, opaco, che si spezza

- forfora, arrossamenti, pelle che “tira”

- prurito intenso dopo il bagno

Se invece il cane emana cattivo odore persistente, il pelo appare unto e lo sporco non va via con la semplice spazzola, è probabilmente ora di un vero bagno.

In presenza di prurito costante, crosticine, zone arrossate o senza pelo, non aumentate lo shampoo “a istinto”: il passo successivo è il veterinario, non il flacone.

Quale shampoo usare per il cane

La regola d’oro è una sola: niente prodotti umani. Il pH della pelle del cane è diverso dal nostro e i nostri detergenti, anche “delicati”, possono seccare e irritare la cute. Servono shampoo formulati per cani, meglio se delicati, con ingredienti ben tollerati e, nei soggetti sensibili, indicati come ipoallergenici.

Tra un bagno e l’altro potete usare shampoo secco o spray scioglinodi, sempre pensati per uso veterinario. Gli shampoo medicati, invece, rientrano nella categoria farmaco: li prescrive solo il veterinario, insieme alla frequenza di utilizzo.

Alla fine, la regola è semplice: meno ossessione per la profumazione “da talco”, più attenzione a pelo, pelle e segnali del vostro cane. Il bagnetto perfetto è quello che lo mantiene pulito senza disturbare l’equilibrio naturale della sua cute.