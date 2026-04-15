Non esistono razze "sbagliate" ma sicuramente queste 5 richiedono competenze, tempo e lucidità emotiva da veterani!



Prima arriva il gruppo WhatsApp pieno di foto di cuccioli, poi il sondaggio su chi scenderà la mattina presto, infine il verdetto: sì, è il momento del vostro primo cane. Nella vostra testa ci sono weekend al lago, stories adorabili e passeggiate assieme.

C’è solo un piccolo dettaglio di cui si parla poco: scegliere una razza in particolare può trasformare il vostro sogno peloso in un burnout emotivo con guinzaglio annesso. Prima di lasciarvi convincere da occhi azzurri e mantelli instagrammabili, parliamo delle cinque razze di cane da evitare come primo cane se non volete ritrovarvi a googlare “educatore urgente” dopo tre settimane.





Prima di tutto: non è una lista di cani cattivi!

Le linee guida ufficiali lo ripetono da anni: non esistono razze “più aggressive” per definizione, esistono cani male gestiti. Il carattere è un cocktail di genetica, educazione, esperienze e ambiente domestico. Un husky cresciuto bene può essere un signore, un labrador annoiato può diventare un teppista da salotto.

Questa è quindi una lista di razze oggettivamente più impegnative per chi è alle prime armi. Cani che richiedono competenze, tempo e lucidità emotiva da veterani. Come dire: non partireste con una maratona se non avete mai corso; qui vale lo stesso principio, solo che al traguardo c’è un essere vivente, non una medaglia.





Come capire se una razza è troppo per il vostro primo cane





Prima ancora dei nomi, fate un reality check su di voi. Quante ore al giorno potete dedicare al cane, davvero? Un pastore da lavoro può chiedere anche due o tre ore quotidiane di attività fisica e mentale, non una corsetta di dieci minuti sotto casa.

Poi c’è la questione spazio: molte razze da pastore o da slitta soffrono in appartamento senza sfoghi adeguati. Aggiungete il tema rumore, perché in condominio l’ululato artistico dell’husky non viene percepito come performance, ma come motivo per convocare l’assemblea di palazzo.

Infine, chiedetevi quanto ve la cavate con regole chiare e costanza. Alcune razze testarde o molto indipendenti hanno bisogno di confini solidi e di una socializzazione gestita bene fin da subito. Se siete persone che mollano la palestra dopo due settimane, forse è il caso di orientarsi su cani più indulgenti con le vostre incoerenze.





Cinque razze bellissime ma da evitare come primo cane





Qui entra in scena la parte scomoda: le razze che vedete ovunque su TikTok ma che, al primo giro, sarebbe meglio ammirare sullo schermo e non nel vostro salotto.





Akita Inu

Nato come cane da guardia, l’akita è indipendente, fiero, spesso poco interessato a compiacere gli umani. Non è il tipo che si scioglie davanti ai peluche, e può essere molto poco tollerante con altri cani. Richiede una guida sicura, addestramento rigoroso e tanta esperienza nel leggere i segnali del cane. Bellissimo, ma da maneggiare solo dopo un master in cinofilia applicata.





Border Collie

I video virali lo mostrano che fa agility, trucchi, esercizi da genio. Quello che non si vede è il confine sottilissimo tra cane brillante e cane esaurito che, se non ha lavoro, inventa da solo attività creative: distruggere i mobili, rincorrere tutto ciò che si muove, controllare i vostri ospiti. Senza chilometri di corsa, giochi mentali quotidiani e un progetto serio, per un principiante è una bomba a orologeria.





Cane lupo cecoslovacco

Estetica da serie fantasy, gestione da professionisti. Abbaia poco, comunica molto con il corpo, mantiene forti istinti “primitivi” e può essere diffidente con estranei e contesti urbani. Capirlo richiede tempo, esperienza e sangue freddo. Portarlo come primo cane al parchetto sotto casa è l’equivalente di presentarsi al primo giorno di tirocinio dirigendo subito il consiglio di amministrazione.





Chow-Chow

Sembra un leoncino di peluche, ma ha l’orgoglio di un monarca. È famoso per essere indipendente, testardo, spesso poco paziente con manipolazioni e smancerie. In mani insicure può diventare ingestibile, soprattutto in case con bambini che vogliono abbracciarlo di continuo. Serve una gestione ferma e rispettosa, non l’idea di “cane coccoloso da divano”.





Siberian Husky

Occhi azzurri, mantello da cartolina e un dettaglio che molti dimenticano: è stato selezionato per trainare slitte per chilometri. Energia infinita, istinto di fuga notevole, vocazione all’ululato lirico. In città, con proprietari alle prime armi, questo si traduce spesso in corde vocali dei vicini al limite e tentativi di evasione acrobatica dal giardino o dal balcone.





E se vi siete già innamorati di una di queste razze?





Prima di disperarvi, respirate. Se vi piacciono i nordici tipo husky, potete valutare meticci con un po’ di quel look ma temperamento più easy, magari consigliati da un canile serio. Se sognate un cane “brillante”, un retriever o un barboncino possono offrirvi collaborazione e voglia di imparare, senza chiedere il vostro tempo libero completo.

Un’opzione spesso sottovalutata è il meticcio adulto equilibrato: carattere già leggibile e molte sorprese in meno. Parlatene con educatori e volontari, raccontate il vostro stile di vita senza filtri. Il match giusto è quello con il cane che riuscite ad amare e gestire anche il lunedì mattina alle sette sotto la pioggia.