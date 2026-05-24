Pensate a un secondo gatto per non lasciare più solo il vostro micio in appartamento? Tra fusa raddoppiate e tensioni silenziose, questa guida vi aiuta a valutare davvero la scelta.

Secondo gatto, pro e contro: l’idea vi frulla in testa ogni volta che uscite di casa e lasciate il vostro micio da solo. Molte associazioni feline italiane raccontano che sempre più famiglie chiedono “un compagno di giochi” per il gatto di casa, soprattutto se vive in appartamento. Ma prima di regalargli un fratellino o una sorellina, serve capire se per lui sarà davvero un regalo.

Perché sì, due gatti possono diventare una coppia affiatata che dorme abbracciata sul divano. Ma possono anche trasformare il salotto in un campo di battaglia silenzioso fatto di marcature, soffi, lettiere “saltate” e notti insonni.

Secondo gatto pro e contro: cosa cambia davvero per voi (e per lui)

Partiamo dai pro, quando il match è giusto. Per un gatto giovane, ben socializzato e abituato ad altri felini, la compagnia di un simile significa gioco, movimento, stimoli continui. Nei gatti d’appartamento questo può fare la differenza tra una vita un po’ annoiata sul divano e giornate più attive e ricche di interazioni.

C’è anche il lato emotivo: molti di voi potrebbero adottare il secondo gatto da un gattile, quindi dare una casa a un animale in più. E, diciamolo, la scena dei due baffuti che si leccano a vicenda ripaga parecchio.

Ora i contro, spesso sottovalutati. I gatti sono sociali, ma anche molto territoriali. L’International Society of Feline Medicine ricorda che la convivenza funziona solo se le risorse sono abbondanti e ben distribuite: una lettiera per gatto più una extra, più punti cibo e acqua, più zone di riposo. Se tutto è “condiviso”, per loro può tradursi in competizione.

La pressione sulle risorse si vede così: pipì fuori dalla lettiera, odore di urina più intenso, gatti che si bloccano a vicenda nei corridoi, cambi di appetito o di sonno. Non sono “capricci”, ma segnali di stress.

C’è poi il capitolo tempo e gestione pratica. Analizzando le abitudini delle famiglie con più gatti, emerge che:

- con un solo gatto la gestione lettiera richiede in media 5-10 minuti al giorno, con cambio completo ogni 4 settimane;

- con due gatti il tempo sale facilmente a 15-20 minuti quotidiani, e la sabbia va sostituita del tutto ogni 3 settimane circa.

A questo sommate vaccini, visite veterinarie, antiparassitari, cibo, tiragraffi extra. Il secondo gatto non raddoppia solo le fusa, ma anche spese e impegno.

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Il vostro primo gatto è davvero il tipo da coinquilino?

Prima di pensare al nome del nuovo arrivato, concentratevi sul micio che avete già. Alcune domande utili.

Com’è la sua storia? Se è cresciuto con fratellini, o viene da un contesto con altri gatti e ne cercava il contatto, la convivenza è più promettente. Se invece è sempre vissuto solo, ed è arrivato adulto, potrebbe aver sviluppato l’idea di essere l’unico re della casa.

Come reagisce quando vede altri gatti dalla finestra o sul pianerottolo? Curiosità e qualche miagolio sono buoni segnali. Soffi, pelo dritto, fuga terrorizzata o tentativi di attacco indicano che l’idea del coinquilino felino non lo entusiasma.

Età e salute contano. Un gatto anziano, con acciacchi e abitudini scolpite, spesso vive l’arrivo di un cucciolo iperattivo come un’invasione. Molti veterinari suggeriscono in questi casi di pensarci due volte: meglio potenziare giochi tranquilli, routine e comfort, invece che rivoluzionare il suo mondo.

Poi c’è la realtà pratica di casa vostra:

avete stanze separabili per le prime settimane di inserimento? Spazio verticale (mensole, tiragraffi a torre) per permettere ai gatti di “salirsi di dosso” invece di litigare? Tempo, almeno nei primi giorni, per seguirli da vicino?

Se a queste domande rispondete spesso “no” o “non davvero”, forse il vero gesto d’amore è fermarsi un attimo. Potete rendere più felice il vostro micio unico con giochi interattivi, sessioni quotidiane di caccia simulata, percorsi in altezza, eventuale cat sitter quando siete fuori molte ore.

Avete deciso per il sì? Come preparare casa e inserimento

Se, dopo aver pesato pro e contro del secondo gatto, sentite ancora che è la scelta giusta, viene la parte più delicata: l’organizzazione.

Prima dell’arrivo sistemate tutto: almeno tre lettiere per due gatti, in punti diversi e tranquilli; ciotole di cibo e acqua separate; più zone morbide per dormire; tiragraffi e nascondigli in abbondanza. L’obiettivo è semplice: nessuno deve essere costretto a condividere una sola “risorsa chiave”.

Il nuovo gatto dovrebbe avere all’inizio una stanza tutta sua, con porta chiusa, lettiera, cibo, acqua e giaciglio. Per qualche giorno scambiate coperte e giochi tra i due ambienti, così i mici imparano a conoscersi con l’olfatto. Poi potete passare alla conoscenza “attraverso la porta”, e solo dopo ai primi incontri con voi presenti.

I veterinari comportamentalisti ricordano che il processo può richiedere settimane. È normale qualche soffio, un po’ di fuga, molti annusamenti e rapide fughe di controllo. Forzare il contatto, prenderli in braccio insieme “così si abituano”, chiuderli subito nella stessa stanza è il modo migliore per iniziare con il piede sbagliato.

Un dettaglio spesso dimenticato: le coccole. Il gatto di casa non deve sentirsi sostituito dal nuovo arrivato. Mantenete le sue routine più possibili uguali (orari del pasto, giochi preferiti, posti sul divano) e dedicate momenti uno a uno a ciascuno. L’idea è che l’altro gatto porti cose positive: bocconcini, attenzioni extra, non solo stress.

Se, nonostante tutto, dopo qualche settimana vedete aggressioni serie, pipì diffuse in casa, gatti che mangiano pochissimo o si nascondono sempre, vale la pena parlarne con il veterinario o con uno specialista in comportamento felino. A volte basta riorganizzare spazi e risorse; in altri casi la scelta più responsabile è ripensare al progetto “coppia” e trovare per il nuovo micio un contesto più adatto.

In fondo, più che il numero di baffi, a fare la felicità è un ambiente costruito sui loro bisogni reali. Che sia per uno solo, o per due.