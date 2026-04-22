Il glicine, alias una delle piante più amate della primavera, può causare intossicazione: ecco a cosa stare attenti

Amanti del glicine all’appello: la pianta rampicante protagonista della primavera ha qualche aspetto negativo da non sottovalutare

Tra aprile e maggio, viali e cortili italiani diventano un set fotografico naturale: pergole viola, profumo dolce, cascate di fiori che fanno venire voglia di fermarsi sotto e alzare lo sguardo. Il protagonista è sempre lui, il glicine, cioè le specie del genere *Wisteria*, in particolare *Wisteria sinensis* e *Wisteria floribunda*, arrivate da Cina e Giappone nell’Ottocento e ormai di casa anche da noi.

È una rampicante della famiglia delle Fabacee, può superare i 10-20 metri di altezza e vivere anche un secolo. Tradotto: se sta bene, non vi molla più. Ed è qui che arriva il lato B della storia. Perché il glicine non è solo scenografico: è anche una pianta tossica e decisamente “invadente”, capace di creare problemi a persone, animali domestici e persino alle strutture della casa.

Glicine, l’incanto viola che nasconde una tossicità sottovalutata

Dal punto di vista botanico il glicine è un legume rampicante con radici molto robuste, fusto legnoso e baccelli vellutati che contengono semi simili a piccoli fagioli. Proprio in questi semi si concentra la parte più pericolosa: contengono wisterina e altre lectine tossiche. Secondo diversi studi di tossicologia, l’ingestione di pochissimi semi, anche solo due o tre in un bambino piccolo, può bastare per provocare un’intossicazione importante.

I documenti dell’Istituto Superiore di Sanità inseriscono il glicine tra le piante potenzialmente tossiche monitorate in Italia. Gli esperti spiegano che tutta la pianta è tossica: semi e baccelli sono i peggiori, ma anche radici, corteccia, foglie e fiori non sono innocui. I sintomi più frequenti dopo ingestione sono bruciore alla bocca, dolore addominale, nausea, vomito e diarrea. In alcuni casi compaiono vertigini, debolezza intensa, sensazione di confusione.

La finestra di comparsa dei disturbi, secondo le descrizioni cliniche, va in genere da un’ora e mezza a otto ore dall’ingestione. Nella maggior parte dei casi il quadro si risolve in 24-48 ore, ma la disidratazione può diventare un problema serio nei bambini e negli anziani. Per questo, in caso di sospetto avvelenamento da glicine, la raccomandazione è chiara: contattare subito il medico, il pediatra o un Centro Antiveleni, senza improvvisare rimedi casalinghi.

Poco noto ma utile da sapere: alcune schede botaniche ricordano che anche il fumo della combustione del glicine può provocare mal di testa. Quindi meglio non usare le potature per alimentare falò domestici.

Cani, gatti e balconi fioriti: quando il glicine diventa un rischio

Chi vive con cani e gatti lo sa: molte piante in giardino finiscono in bocca, prima o poi. Nel caso del glicine, i siti dedicati alla salute degli animali ricordano che l’intera pianta è considerata velenosa per i pet. Dopo aver masticato foglie, fiori o soprattutto semi, i sintomi più frequenti sono vomito, diarrea, salivazione abbondante e forte abbattimento.

I veterinari consigliano di intervenire rapidamente: se sospettate che il cane o il gatto abbiano mangiato parti di glicine, la mossa giusta è chiamare subito la clinica veterinaria, descrivere la quantità e osservare eventuali sintomi. Nessun tentativo di “disintossicazione” fai da voi.

In presenza di bambini piccoli, il tema è simile. I baccelli secchi, che in autunno cadono a terra, possono sembrare piccoli giochi da aprire e sgranare. Per ridurre il rischio conviene:

- evitare di mettere pergolati di glicine sopra aree gioco o vicino all’ingresso di casa

- rimuovere i baccelli prima che maturino e cadano

- insegnare ai bambini che i semi delle piante del giardino non si assaggiano mai.

In giardini condominiali molto frequentati o vicino a scuole dell’infanzia può avere senso orientarsi su rampicanti non tossici, dopo essersi confrontate con un vivaista di fiducia.

Il glicine può rovinare muri e pergolati: cosa valutare prima di piantarlo

Oltre a essere un glicine tossico, è anche una pianta estremamente vigorosa. L’apparato radicale è espanso e potente: alcune schede di giardinaggio segnalano la capacità di sollevare pavimentazioni esterne, rompere cigli di aiuole e interferire con muri o tubazioni se piantato troppo vicino alla casa.

La parte aerea non è da meno. I tralci giovani si comportano come “polpi verdi”: cercano appigli, entrano nelle fessure di muri, grondaie, ringhiere. Con gli anni si ispessiscono, esercitano una pressione notevole e possono deformare griglie, funi metalliche, pergole in legno non dimensionate per sopportare tutto quel peso. In casi estremi si arriva alla rottura dei supporti o al distacco di pezzi di intonaco.

Gli esperti di verde verticale suggeriscono quindi qualche regola di convivenza:

- piantare il glicine ad almeno uno-due metri dai muri della casa, dai vialetti e dai confini delicati

- usare supporti molto robusti, meglio in metallo, e guidare il tronco accanto alla struttura invece di lasciarlo avvolgere tutto

- programmare potature regolari, estive e invernali, per limitare la massa legnosa e rimuovere rami secchi.

Un glicine abbandonato a se stesso diventa anche un potenziale “carico di incendio”: tanta legna secca addossata a facciate e tetti aumenta i rischi in caso di fiamme.

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Glicine in cucina e frittelle viola: perché è meglio rinunciare

Negli ultimi anni video e ricette hanno spinto molte persone a sperimentare il famoso “glicine fritto”, presentato come alternativa romantica alle frittelle di fiori di sambuco. Alcuni siti di cucina naturale sostengono che i soli petali, ben separati da calice e parti verdi, siano commestibili.

I fact-checker e gli esperti di tossicologia ricordano però che la letteratura scientifica descrive il glicine come pianta tossica in tutte le sue parti, fiori compresi, anche se la concentrazione di wisterina è molto più alta in semi e baccelli. Sono documentati casi reali di intossicazione dopo ingestione dei frutti, con sintomi gastrointestinali intensi ma reversibili in uno-due giorni, e vertigini protratte per diversi giorni.

In questo contesto le indicazioni di prudenza sono piuttosto nette: senza una preparazione specifica in botanica e tossicologia, in ambiente domestico è più sicuro non usare il glicine in cucina. Per un aperitivo scenografico basta il pergolato in fiore, possibilmente piantato nel posto giusto e gestito con qualche attenzione in più.