L’ingresso esterno è il primo biglietto da visita della casa, ma spesso è il più trascurato. Con pochi dettagli mirati potete renderlo più accogliente, elegante e curato senza spendere una fortuna.

Bastano pochi secondi davanti a un portone per farsi un’idea di chi vive lì: zerbino, vaso, luce accesa o spenta raccontano molto. Eppure l’ingresso esterno di casa resta spesso l’angolo più trascurato, usato come parcheggio di scarpe, sacchi dell’umido e biciclette.

La buona notizia è che non servono grandi giardini né budget infiniti: anche un pianerottolo o un portico possono diventare accoglienti con pochi gesti mirati. Qui trovate cinque idee per abbellire l’ingresso esterno, adatte sia alle villette sia agli appartamenti, con varianti per spazi mini e tempi stretti.

1. Piante e fiori

Il modo più rapido per cambiare faccia all’ingresso esterno è aggiungere piante e fiori. Costano relativamente poco, profumano e danno subito l’idea di uno spazio curato. L’importante è sceglierli in base all’esposizione: sole pieno o ombra fanno davvero la differenza sulla durata del vostro mini giardino.

Se l’ingresso è esposto al sole potete puntare su lavanda, gerani, rosmarino e un limone in vaso. Davanti a una villetta stanno benissimo le bordure di lavanda lungo il vialetto o due grandi vasi gemelli ai lati della porta. In uno spazio più piccolo basta un unico vaso importante con una pianta ben sviluppata.

Per gli ingressi in ombra o nei pianerottoli coperti funzionano ciclamini di stagione, begonie, felci e l’edera pendente. Per non occupare tutto il pavimento sfruttate le altezze: una vecchia scala in legno diventa porta-vasi, così come mensole strette o fioriere da ringhiera. In condominio lasciate sempre libero il passaggio: meglio pochi vasi ben posizionati che un percorso a ostacoli.

2. Zerbino e tappeto

Lo zerbino non è solo un dettaglio tecnico: è la prima cosa che si nota arrivando alla porta. Dimenticate i modelli anonimi e puntate su scritte di benvenuto, pattern grafici o colori che richiamano la facciata. Su pareti chiare potete osare fantasie vivaci, su ingressi già colorati meglio toni naturali in fibra di cocco.

Se avete un portico coperto valutate un tappeto da esterno oltre allo zerbino: rende subito lo spazio più "stanza" e meno zona di passaggio. Sceglietelo robusto e lavabile, e tenetene almeno due da alternare, così da poterli pulire con calma senza restare mai senza.

Dove lo spazio lo consente una piccola seduta fa la differenza. In una villetta potete inserire una panca in legno o metallo, magari con contenitore per scarpe e giochi dei bambini. In condominio meglio uno sgabello stretto o una cesta per ombrelli accostata al muro, lasciando il corridoio libero.

3. Luci esterne

L’illuminazione giusta cambia subito la percezione dell’ingresso. Serve per non inciampare, ma anche per creare atmosfera quando rientrate la sera. L’ideale è combinare una luce funzionale vicino alla porta con punti luce più morbidi su piante e pareti, evitando l’effetto parcheggio.

In una villetta funzionano bene un’applique a luce calda vicino al portone e faretti bassi che segnano gradini e vialetto. Se scegliete modelli con sensore di movimento guadagnate praticità e risparmiate energia. Evitate invece i fari bianchi e abbaglianti: meglio una luce delicata che accompagna lo sguardo verso la porta.

Per ingressi in condominio o spazi piccolissimi potete usare lanterne appoggiate accanto alla porta, catene di lucine tra i rami delle piante o lampade solari nei vasi. Bastano due o tre punti luce coerenti. Scegliete lampadine a luce calda: i toni freddi valorizzano poco le pareti e raffreddano l’atmosfera.

4. Porta e pareti

Porta e pareti sono la cornice: se li rinfrescate, l’ingresso sembra nuovo. Una porta scura risalta su pareti chiare, mentre una porta bianca prende carattere con una fascia di colore attorno. Senza grandi lavori potete ridipingere solo il battente, cambiare la maniglia e aggiungere un numero civico decorativo coordinato allo zerbino.

5. Decorazioni fai da te

Le decorazioni fatte a mano raccontano chi siete molto più di qualsiasi oggetto comprato al volo. Una ghirlanda sulla porta può cambiare con le stagioni: rami e fiori freschi in primavera, conchiglie d’estate, foglie secche e bacche in autunno, pigne e nastri a Natale. Con il riciclo creativo trasformate scale, cassette di legno e vecchie carriole in originali porta-vasi.

Prima di iniziare, qualche passaggio veloce aiuta a evitare acquisti sbagliati e caos visivo:

- misurate spazio, apertura della porta e gradini

- controllate sole, ombra e vento della zona

- scegliete stile e tre colori al massimo

- decidete l’elemento protagonista: verde, luci o colore

- fissate un budget realistico e il tempo a disposizione

- se vivete in condominio, verificate il regolamento sulle decorazioni