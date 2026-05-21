Il 12 agosto 2026 la Luna sembrerà mordere il Sole al tramonto, regalando all’Italia un’eclissi solare rarissima. Dal Nord-Ovest alle isole, orari, scenari e scelte per vivere questo crepuscolo quasi buio restano tutt’altro che scontati.

Mercoledì 12 agosto 2026, intorno alle otto di sera, il Sole inizierà a sparire "a morsi". Letteralmente: la Luna gli passerà davanti e lo "mangerà" quasi del tutto proprio mentre sta tramontando, trasformando il cielo in una scena che sembrerà uscita da un film di fantascienza.

A Torino il Sole verrà coperto per circa il 92-94 per cento, con il massimo dell’eclissi atteso attorno alle 20.20, in contemporanea con il tramonto. Per diverse città del Nord Italia lo spettacolo sarà simile, e molti astronomi la definiscono già un’occasione irripetibile: in Europa un’eclissi totale paragonabile, visibile a questa scala, manca dalla celebre dell’11 agosto 1999.

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Cosa succederà davvero il 12 agosto 2026

Un’eclissi solare si verifica quando la Luna si allinea tra la Terra e il Sole e ne oscura il disco. Quando l’allineamento è perfetto, l’ombra della Luna forma una stretta fascia di totalità: chi si trova lì vede il Sole coperto al cento per cento, tutti gli altri lo vedono solo parzialmente oscurato.

Nel caso dell’eclissi solare del 12 agosto 2026, secondo i dati raccolti da vari siti di divulgazione astronomica, la fascia di totalità attraverserà l’Artico, la Groenlandia, l’Islanda, l’Atlantico settentrionale e il nord della Spagna e del Portogallo. In quelle zone il giorno diventerà notte per circa due minuti, con stelle e pianeti visibili a occhio nudo.

L’Italia resterà appena fuori dall’ombra centrale, ma entrerà in penombra in modo molto profondo. Al Nord-Ovest il Sole sarà coperto oltre il 90 per cento, con punte di circa 94 per cento tra Piemonte e Liguria. Nel Nord-Est e al Centro la copertura andrà indicativamente dal 70 al 92 per cento. Al Sud e sulle isole sarà più moderata, dal 17 per cento della punta sud della Calabria a circa il 70-77 per cento in alcune zone della Sardegna.

Il massimo globale dell’eclissi è previsto intorno alle 17.47 UTC, quindi poco prima delle 20 in Italia. Tradotto: in gran parte del Paese il fenomeno raggiungerà l’apice con il Sole già basso e la luce serale, la combinazione perfetta per esaltare l’effetto "Sole mangiato".

L’eclissi al tramonto vista dall’Italia: orari e luoghi migliori

Secondo le simulazioni orarie disponibili, la fase di massimo dell’eclissi in Italia cadrà fra le 20.08 e le 20.27, a seconda della città. A Torino il picco è atteso verso le 20.21 con circa il 94 per cento di copertura; a Milano intorno alle 20.20 con oltre il 90 per cento; a Genova quasi alle 20.27, sempre oltre il 90 per cento, in pieno tramonto sul mare.

Più a sud l’effetto sarà meno teatrale ma comunque evidente. A Firenze la copertura sfiorerà il 90 per cento poco dopo le 20. A Roma l’oscuramento massimo sarà attorno al 70 per cento verso le 20.10. In Sicilia e Calabria la percentuale scenderà molto, ma il cambio di luce resterà percepibile, soprattutto se il cielo sarà limpido.

Nel Nord-Ovest la scena sarà da brividi: il disco solare ridotto a una falce sottilissima arancione, sospesa sopra il profilo delle Alpi o del mare, mentre il cielo si fa molto più scuro del normale. Le luci delle città inizieranno ad accendersi anche se, tecnicamente, il Sole non sarà ancora tramontato.

Per godersi al meglio l’eclissi solare del 12 agosto 2026 la parola d’ordine è una: orizzonte ovest libero. In pratica servono luoghi da cui il punto del tramonto non sia coperto da montagne, palazzi o alberi. In Piemonte gli astronomi consigliano da tempo posti come la Basilica di Superga, i belvedere della collina torinese, l’Alta Langa e in generale le colline con vista aperta verso ovest.

Lo stesso criterio vale ovunque: colline e alture intorno alle città, lungomare esposti a ovest, rive di laghi dove il Sole cala dietro l’acqua. Anche un semplice balcone può bastare, se avete la visuale giusta. L’ideale è fare una "prova generale" nei giorni precedenti, alla stessa ora: controllate dove tramonta il Sole e se qualcosa lo nasconde all’ultimo minuto.

Viaggio, sicurezza e prossime occasioni

Prima di pensare a voli e valigie, però, c’è un punto non negoziabile: la sicurezza. Guardare il Sole direttamente, anche quando è coperto per il 90 per cento, può danneggiare in modo permanente la retina. Gli oculisti ricordano che il dolore arriva tardi, quando il danno è già fatto.

Per osservare l’eclissi servono occhiali specifici per eclissi solari, certificati secondo la norma ISO 12312-2, oppure filtri progettati apposta per telescopi e binocoli. Vanno assolutamente evitati occhiali da sole normali, vetri affumicati, vecchi cd, pellicole improvvisate o maschere da saldatura non certificate. Dall’Italia non si entrerà mai nella totalità, quindi gli occhiali non andranno tolti in nessun momento mentre guardate verso il Sole.

Un’idea intelligente è informarsi sulle iniziative pubbliche: molte associazioni di astrofili, osservatori e planetari organizzano serate guidate con strumenti dotati di filtri a norma e spiegazioni dal vivo. È il modo più semplice per vivere l’eclissi in sicurezza e in versione social.

Se però l’idea di vedere il Sole sparire del tutto vi tenta troppo, la fascia di totalità più accessibile è quella della Spagna. Il nord del Paese, con città come Bilbao, Burgos, Saragozza, Valencia e Palma, sarà al centro dello spettacolo, con il Sole che si oscura completamente per circa due minuti nel tardo pomeriggio. Più a nord, in Islanda, l’eclissi totale si sommerà a paesaggi vulcanici e cieli già famosi tra gli appassionati, anche se il meteo estivo lì è più imprevedibile.

Non è un caso se le eclissi totali stanno diventando anche fenomeni turistici: per quella che ha attraversato gli Stati Uniti nel 2024, il quotidiano Times ha stimato un impatto economico di diversi miliardi di dollari, grazie a milioni di persone in viaggio. Tradotto per voi: se sognate la totalità in Spagna o in Islanda, conviene pensare alle prenotazioni con largo anticipo.

Chi resterà in Italia, comunque, non assisterà a una versione "di serie B". Un Sole coperto oltre il 90 per cento proprio al tramonto, sopra le Alpi o sul mare, è qualcosa che nel nostro Paese non capita praticamente mai. La prossima grande eclissi, quella del 2 agosto 2027, favorirà soprattutto il Sud e il Nord Africa e avverrà più in alto nel cielo, quindi con un’atmosfera diversa. Il 12 agosto 2026, invece, sarà il momento in cui il tramonto verrà davvero "mangiato" dalla Luna. Meglio arrivarci preparate.