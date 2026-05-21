Dai giorni più comuni di metà settembre ai compleanno nei giorni rarissimi: cosa raccontano davvero le statistiche sulle date di nascita

Secondo i dati dell’Istat, in Italia il mese con più nascite è settembre. In alcuni anni recenti un solo giorno, il 23 settembre, ha superato i 1.700 nuovi nati. Tradotto: se spegnete le candeline in quei giorni, condividete la torta con mezza città.

La curiosità viene spontanea: quanto è raro, o al contrario comune, il vostro compleanno rispetto alle altre date dell’anno?

Per rispondere servono milioni di certificati di nascita e un po’ di lavoro di statistica. Preparatevi a qualche sorpresa.

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Perché alcuni compleanni sono più comuni di altri

Intuitivamente si potrebbe pensare che le nascite siano distribuite in modo uniforme: 1/365 di probabilità per ogni giorno, più il famoso 29 febbraio. Ma non è così.

Gli archivi del National Center for Health Statistics statunitense mostrano però che la realtà è molto meno “ordinata”: alcuni giorni hanno molti più nati, altri molti meno.

Il motivo principale è banale ma potentissimo: la gravidanza dura circa 40 settimane. Se si sposta indietro il calendario dai picchi di nascite di metà settembre, si finisce a cavallo tra Natale e Capodanno. Diverse analisi richiamate anche dalle Nazioni Unite indicano che in quel periodo i concepimenti crescono di circa il 9%. Più tempo libero, clima intimo, feste e lucine fanno il resto.

Poi c’è la medicina moderna. Parti cesarei programmati e induzioni vengono organizzati quasi sempre in giorni feriali “normali”, evitando festività e weekend. Il calendario ospedaliero, insomma, scolpisce la statistica dei compleanni.

I giorni di compleanno più comuni (e quelli più rari)

Un grande archivio di nascite statunitensi ha messo in fila tutti i 366 giorni dell’anno. La top ten delle date più comuni è questa:

- 9 settembre

- 19 settembre

- 12 settembre

- 17 settembre

- 10 settembre

- 7 luglio

- 20 settembre

- 15 settembre

- 16 settembre

- 18 settembre

Nove su dieci cadono a settembre, con un unico intruso estivo, il 7 luglio. L’idea del “mese dei compleanni” non è quindi solo una sensazione: statisticamente, metà settembre è un periodo affollatissimo per le nascite.

All’estremo opposto c’è il club più esclusivo in assoluto: chi è nato il 29 febbraio. Essendo un giorno che compare solo ogni quattro anni, la probabilità teorica è di 1 su 1.461, contro 1 su 365 degli altri giorni. Le stime parlano di circa 5 milioni di persone nel mondo nate in data bisestile, costrette a scegliere se festeggiare il 28 febbraio o il 1° marzo negli anni “normali”.

Se si esclude il 29 febbraio, le date meno frequenti nei registri di nascita sono il 25 dicembre, il 1° gennaio, il 24 dicembre, il 2 gennaio, il 26 dicembre e alcune giornate di fine novembre. Il motivo è molto concreto: nei grandi festivi gli ospedali programmano pochissimi parti, e medici e genitori tendono a evitare che la nascita coincida con Natale o Capodanno.

E in Italia? Dove si colloca il vostro compleanno

In Italia lo schema generale è simile. Le elaborazioni su dati Istat mostrano che settembre è stabilmente il mese con più nascite, spesso seguito da ottobre.

Se quindi siete nati tra il 10 e il 20 settembre, è molto probabile che il vostro compleanno rientri tra quelli più comuni anche da noi in Italia. Se invece la vostra carta d’identità dice 25 dicembre, 1° gennaio o 29 febbraio, potete considerarvi statisticamente rari.