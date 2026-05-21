Da Tiziano Ferro a The Weeknd, passando per Bruno Mars e Bad Bunny: la stagione estiva dei concerti a Milano è la più ricca di sempre

Milano non dorme mai e l'estate 2026 lo conferma inequivocabilmente. Dai primi di giugno fino a settembre, il capoluogo lombardo si trasforma nel palcoscenico più grande d'Italia, con una stagione di concerti che fa venire voglia di spendere tutti i propri risparmi in biglietti.

Che siate fedeli al pop italiano di una vita o abbiate recentemente scoperto il reggaeton, che siate cresciute con il rock degli anni Novanta o vi siate innamorate dell'R&B più contemporaneo, questa estate è tutta da cantare a squarciagola.

Abbiamo fatto per voi una selezione dei più bei concerti a Milano da non perdere quest'estate.

I migliori concerti a Milano da vedere quest’estate

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Eros Ramazzotti

Il 9 giugno allo Stadio San Siro, Eros Ramazzotti fa tappa a Milano con il suo tour mondiale "Una storia importante", portando sul palco una carriera lunga più di quarant'anni. Un concerto che ha un valore speciale, perché si svolge nella città dove tutto è cominciato: qui Eros ha vissuto i suoi primi passi nella musica, quando da ragazzo arrivò con la famiglia da Roma per inseguire il sogno di diventare cantante. E proprio a Milano ha registrato e scritto alcuni tra i suoi brani più amati.

Cesare Cremonini

Il 10 giugno all'Ippodromo SNAI La Maura, Cesare Cremonini porta a Milano uno degli eventi più attesi dell'estate, soprattutto da chi ha già visto l'artista bolognese infiammare gli stadi negli ultimi tour. Questa volta si punta su uno degli spazi più grandi e interessanti per la musica dal vivo nella città.

Irama

L'11 giugno allo Stadio San Siro, Irama sale sul palco per un appuntamento molto atteso dai fan, che celebra il percorso straordinario di uno degli artisti italiani più apprezzati degli ultimi anni. Dopo i successi al Festival di Sanremo e il trionfo ad Amici, ha consolidato la sua carriera con numerosi riconoscimenti, tra cui 53 dischi di platino e 4 d'oro.

Geolier

Il 13 giugno allo Stadio San Siro, Geolier porta il suo urban sound nel cuore di Milano. A soli 24 anni, l'artista napoletano raggiunge un traguardo importante, dopo i tre sold out allo Stadio Maradona di Napoli e il tour nei palazzetti tutto esaurito. Una data che segna un nuovo passo avanti nella sua carriera, dimostrando quanto la sua musica abbia superato ogni confine geografico.

Achille Lauro

Il 15 giugno allo Stadio San Siro, Achille Lauro torna con un grande evento dal titolo "Comuni Ommortali". Da anni capace di muoversi tra rock, pop e hip hop, Lauro porterà in uno degli stadi più famosi d'Italia un repertorio che mescola i suoi brani più amati alle canzoni dell'ultimo disco.

Iron Maiden

Il 17 giugno allo Stadio San Siro, gli Iron Maiden portano il loro "Run For Your Lives World Tour" per la prima volta con un concerto heavy metal in questo stadio. La band britannica, guidata dal carismatico Steve Harris, celebra i 50 anni di carriera con una serata che porta sul palco uno dei repertori più iconici della storia del rock.

Lewis Capaldi

Sempre il 17 giugno, al Fiera Milano Live, Lewis Capaldi torna in Italia con una data unica. Dopo il successo del suo ultimo tour e il sold out al Forum di Milano nel 2023, il cantautore scozzese riporta la sua voce nella città che lo ha già accolto con entusiasmo. Il concerto arriva a pochi mesi dall'uscita del suo nuovo EP Survive.

Ligabue

Il 20 giugno allo Stadio San Siro, Ligabue torna con "Certe notti a Milano", uno dei brani più celebri e amati del suo repertorio che diventa anche il titolo di questa serata. San Siro è ormai una tappa importante della sua lunga storia musicale, un luogo dove le sue canzoni risuonano da decenni davanti a un pubblico che le conosce a memoria.

Maroon 5

Il 25 giugno all'Ippodromo SNAI San Siro, nell'ambito degli I-Days Milano Coca-Cola, i Maroon 5 sbarcano per la prima volta in questo festival per l'unica data italiana del loro giro mondiale. La band guidata da Adam Levine porta il suo pop di successo con un repertorio che accompagna gli ascoltatori da oltre due decenni.

Litfiba

Il 7 luglio al Kozel Carroponte di Sesto San Giovanni, i Litfiba sono i protagonisti di una serata che celebra i quarant'anni di "17 Re", il disco doppio uscito nel 1986 che ha cambiato le regole della musica rock in Italia. Sul palco ci sarà la formazione storica degli anni Ottanta: Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo di nuovo fianco a fianco.

Florence + The Machine

Il 3 luglio all'Ippodromo SNAI San Siro, nell'ambito degli I-Days 2026, Florence + The Machine tornano a Milano. Dopo anni di tour trionfali e milioni di ascolti in tutto il mondo, il gruppo londinese guidato da Florence Welch riporta sul palco la sua musica, quella che ha conquistato intere generazioni fin dal debutto con Lungs nel 2009.

Foo Fighters

Il 5 luglio all'Ippodromo La Maura, sempre agli I-Days 2026, i Foo Fighters tornano in Italia. Dopo oltre trent'anni di carriera, quindici Grammy vinti e una storia che ha attraversato generazioni, Dave Grohl e compagni portano a Milano il loro nuovo capitolo, con il batterista Ilan Rubin al fianco della formazione che oggi tiene viva la leggenda iniziata nei garage di Seattle nel 1994.

Sfera Ebbasta

L'8 luglio allo Stadio San Siro, Sfera Ebbasta porta la sua "€€LEBRAT10N". A due anni di distanza dal suo doppio sold out che aveva segnato il suo debutto negli stadi, il Trap King sceglie nuovamente il tempio del calcio milanese per un live che ripercorre, hit dopo hit, i suoi dieci anni di carriera.

Max Pezzali

L'11 e il 12 luglio allo Stadio San Siro, Max Pezzali torna con due nuovi appuntamenti che sono anche le prime date annunciate per il nuovo tour. Un doppio appuntamento nel luogo simbolo della musica live milanese, con un repertorio che attraversa oltre trent'anni di canzoni entrate nella colonna sonora di intere generazioni.

Bruno Mars

Il 14 luglio allo Stadio San Siro, Bruno Mars torna dal vivo con "The Romantic Tour" per l'unica tappa italiana. Dopo quasi dieci anni lontano dai grandi tour da solista, la superstar americana ha scelto di tornare in grande stile per presentare il suo quarto disco, intitolato proprio "The Romantic". Sarà la prima volta che lo vedremo gestire interamente uno show negli stadi come protagonista assoluto.

Bad Bunny

Il 17 e 18 luglio all'Ippodromo SNAI La Maura, Bad Bunny porta a Milano due delle serate più attese dell'anno. L'artista portoricano, vincitore di tre Grammy Awards e detentore di numerosi record, porta il suo sound con l'ultimo album "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" in vetta alle classifiche italiane e internazionali.

Lorde

Il 23 luglio al Parco della Musica, nell'ambito dell'Unaltrofestival, Lorde torna in Italia dopo il tutto esaurito all'Unipol Arena di Bologna. La cantautrice neozelandese porta sul palco milanese una musica che unisce pop e introspezione, con una voce e una scrittura che l'hanno resa una delle artiste più seguite della sua generazione.

The Weeknd

Il 24, 25 e 26 luglio allo Stadio San Siro, The Weeknd porta a Milano l'unica tappa italiana del suo "After Hours Til Dawn Tour", quello che è stato definito il più grande tour R&B della storia. Una produzione mastodontica, un repertorio che unisce hit planetarie e nuovi brani, per tre serate consecutive in uno degli stadi più iconici d'Europa.

Djo

Il 25 agosto al Parco della Musica, Djo - il progetto musicale di Joe Keery - porta a Milano la prima delle sue due date italiane. L'attore statunitense, diventato famoso in tutto il mondo per il ruolo di Steve Harrington in Stranger Things, porta dal vivo i brani del suo ultimo lavoro, un disco che guarda con attenzione al pop della fine degli anni Sessanta e dei Settanta, con chitarre curate e melodie scritte con grande gusto.

Negramaro

L'8 settembre al Parco della Musica, i Negramaro tornano a Milano per la tappa conclusiva del tour "Una storia ancora semplice". La band salentina porta la sua energia nei festival all'aperto, con Giuliano Sangiorgi, Emanuele Spedicato, Ermanno Carlà, Danilo Tasco, Andrea Mariano e Andrea De Rocco, pronti a ripercorrere due decenni di carriera con una scaletta che riprende le grandi hit e le nuove canzoni di Free Love.

Emma

Il 9 settembre all'Ippodromo SNAI San Siro, nell'ambito del Milano Summer Festival, Emma torna sul palco per uno dei suoi due concerti-evento dell'estate. Dopo il successo del singolo Brutta Storia, l'artista salentina porta dal vivo la sua nuova fase musicale, con in scaletta i brani storici che l'hanno resa una delle voci più amate della scena italiana, insieme alle nuove tracce del prossimo progetto discografico.

A$AP Rocky

Il 10 settembre all'Ippodromo SNAI San Siro, A$AP Rocky sale per la prima volta sul palco in Italia, nell'ambito degli I-Days 2026. Il rapper di Harlem arriva a Milano dopo aver conquistato il mondo con miliardi di ascolti, portando con sé l'energia di chi ha saputo muoversi tra musica e alta moda ridefinendo entrambi i linguaggi.