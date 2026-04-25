Montagne di magliette stropicciate e cassetti che esplodono? Ecco il metodo da organizer professionisti per piegare perfettamente i vestiti

I cassetti si riempiono, le magliette si accatastano, voi finite per mettere sempre le stesse tre in rotazione e il resto vive compresso in fondo, spiegazzato e dimenticato. La scena è identica in quasi tutte le case, anche in quelle che dall’esterno sembrano perfettamente organizzate.

Le organizzatrici professioniste lo confermano: il problema non sono solo “troppi vestiti”, ma come li piegate. Ashley Murphy e Marissa Hagmeyer, cofondatrici di NEAT Method, società americana specializzata nell’organizzazione degli spazi, usano sempre lo stesso sistema nei cassetti dei clienti: piegatura a file, perfettamente calibrata sulle misure del cassetto.

Il trucco che vi svolta la vita è questo: trasformare le vostre torri traballanti di vestiti in file ordinate di rettangoli che stanno in piedi da soli. Vi permette di vedere tutto a colpo d’occhio, prendere una maglietta senza distruggere il cassetto e recuperare una quantità di spazio che non pensavate di avere, con un effetto “prima/dopo” quasi terapeutico.

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La piegatura a file vi svolterà la vita

Le classiche pile orizzontali funzionano finché il cassetto è mezzo vuoto. Appena si riempie, per trovare quella maglietta nera perfetta finite a scavare sotto, tirare, spostare, e in pochi giorni l’ordine salta. I capi sotto restano invisibili, quindi mettete sempre e solo ciò che sta in cima.

Con la piegatura a file, invece, ogni capo diventa un rettangolo compatto messo in verticale, uno accanto all’altro, come i fascicoli in un archivio. Gli organizer professionisti spiegano che così:

- vedete ogni singolo pezzo subito

- potete estrarre un capo senza toccare gli altri

- sfruttate tutta la profondità del cassetto, non solo la parte sopra.

Molti esperti di organizzazione notano anche un altro effetto interessante: quando vedete tutta la vostra scelta davanti agli occhi, iniziate a usare davvero più capi del guardaroba, non solo i soliti quattro.

Il trucco degli organizer: piegare “su misura” del cassetto

Il vero segreto non è solo mettere i vestiti in verticale, ma farli tutti della stessa misura. Murphy consiglia di partire dal cassetto, non dal capo.

1. Misurate l’altezza utile del cassetto (fatevi aiutare da un semplice righello).

2. Prendete una maglietta e piegatela fino a ottenere un rettangolo che stia in piedi e rientri perfettamente in quell’altezza.

3. Questa maglietta diventa la vostra “dima”: usatela come riferimento per piegare tutto il resto, in modo che magliette, maglioni e pantaloni abbiano più o meno la stessa altezza.

Quando i capi sono uniformi, le file restano dritte e stabili, l’effetto visivo è pulito e il cassetto si apre su un piccolo catalogo personale, non su una montagna informe.

Come piegare magliette, maglioni e pantaloni (passo dopo passo)

Magliette

- Stendete la maglietta a faccia in giù su una superficie piana e lisciate bene il tessuto.

- Piegate un lato verso il centro, poi l’altro, in modo da ottenere un rettangolo lungo.

- Piegate dall’alto verso il basso a metà.

- Continuate a piegare in tre o quattro parti, finché il rettangolo raggiunge l’altezza della “dima” ed è abbastanza compatto da stare in piedi.

Maglioni e felpe

- Chiudete bottoni o zip, se presenti. Stendete il capo a faccia in giù.

- Piegate una manica in diagonale verso il centro del busto, poi ancora verso il basso, in modo che il polsino arrivi vicino all’orlo. Ripetete dall’altro lato.

- Se c’è il cappuccio, appiattitelo sul dorso.

- Piegate il maglione in due dal basso verso l’alto, poi ancora in tre o quattro, fino a ottenere un rettangolo spesso ma compatto. Per la lana molto grossa meglio tre pieghe, così non create un “mattone”.

Pantaloni, jeans, leggings

- Unite le due gambe, piegando il pantalone a metà nel senso della lunghezza.

- Piegate in tre o quattro parti partendo dal fondo, finché l’altezza è quella giusta per il cassetto.

- I jeans, essendo più rigidi, stanno in piedi facilmente; per i leggings conviene fare pieghe più piccole e compatte per evitare che si affloscino.

Strumenti del mestiere: divisori e tavoletta piegante

Gli organizer professionisti usano pochi accessori, ma ben scelti. I più utili:

- Divisori per cassetti: creano “corsie” che impediscono alle file di inclinarsi. Esistono modelli estensibili in plastica o bambù, oppure potete farli con semplice cartoncino spesso, come suggeriscono molte riviste di casa.

- Tavoletta piegante: una placca rigida su cui appoggiate il capo aperto e che vi guida nelle pieghe, così ogni rettangolo viene identico al precedente.

In più, organizzare per tipologia aiuta molto: una fila per le magliette da palestra, una per quelle da lavoro, una per i maglioni. Bastano piccole categorie chiare per non dover più ravanare.

Mantenerlo perfetto in 30 secondi al giorno

Il rischio dei grandi riordini è l’effetto boomerang dopo una settimana. Con la piegatura a file, la manutenzione è minima, ma va fatta.

Createvi una micro routine: quando rientrate la sera e riponete i vestiti puliti, prendete mezzo minuto per piegarli con il metodo “su misura” e inserirli nella fila giusta, controllando che stiano in piedi. Una volta al mese, date un’occhiata veloce al cassetto, rimettete in forma eventuali rettangoli “crollati” e valutate se qualcosa non viene più usato.

Il risultato è un cassetto che lavora per voi: ogni mattina basta aprirlo e scegliere con un colpo d’occhio, senza lotta con le pile e senza quel sottile stress da disordine che conosciamo fin troppo bene.