Da oggetti di arredamento puramente estetici a quelli invece più pratici: ecco cosa rivela di voi il modo in cui arredate le mensole in casa

Sappiamo bene quanto sia diffiicile esprimere la propria personalità in un appartamento. Le mensole e gli scaffali aperti, fin da quando siamo bambini, sono forse il modo più trasparente e autentico per dare sfogo alla propria personalità.

Se avete mensole o librerie che aspettano il loro momento di celebrità, questo è il posto giusto per trovare le idee per arredare la vostra casa, anche se lo spazio dovesse essere poco. Con oggetti di arredamento e metodi per trovare il giusto equilibrio tra funzionalità e bellezza.

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La mensola non è un magazzino

È una regola aurea: chi ha spazi piccoli, come chi vi scrive, ha davvero difficoltà a creare un luogo armonico in un contesto dove “l’esplosione di passione” si traduce in tantissimi oggetti, di varie dimensioni, che cercano un posto per la loro visibilità. Ce lo insegnano i musei moderni: esporre tanto non è sinonimo di ricchezza di contenuto, ma di confusione. È giusto trovare contesti in cui i nostri oggetti abbiano la loro visibilità, ma non a tutti i costi. Usiamo il decluttering come base di partenza: impariamo a separarci da ciò che non ci fa più battere il cuore.

Non so cosa mettere sulle mensole

Premesso che uno spazio per l'inserimento di oggetti non è un luogo da riempire come un supermercato, c’è chi invece ha un problema opposto: non sa cosa mettere su scaffali e mensole. Partiamo da poche regole semplici per cominciare: l’arredamento contemporaneo tende a mostrare oggetti che abbiano respiro.

Approfittiamo di questa tendenza per pensare lo spazio come una pagina bianca che racconta noi e la nostra famiglia. Per esempio, partendo da una foto. Una sola, ben incorniciata, appoggiata alla mensola o in self stand. Da lì "proiettiamo" il nostro film. Piccole piante che amano la luce, vasi belli o significativi, libri e vinili che stanno segnando la nostra vita oggi. Trattate le mensole e gli armadi come dei documentari in streaming della vostra realtà.

“Scriviamo” sulle mensole

L’approccio che si dovrebbe avere per decorare le mensole di oggetti, è lo stesso con il quale decideremmo dei nostri eventuali tatuaggi.

In una società che ci vorrebbe (e ci ha resi spesso) sempre meno liberi, prendiamoci quello spazio per “scrivere” chi siamo. Gli shop on line sono una fucina di idee da cui ispirarsi: lettere tridimensionali, calendari perpetui, fiori secchi, giocattoli della nostra infanzia ristampati, stampe di frasi che abbiamo salvato su Instagram, riproposte in modo elegante e ingrandito, espositori di ricette, cornici digitali con animazioni grafiche, spartiti di brani a cui siete legati.

Prendete lo spazio come un’occasione per esprimere, con un approccio emozionante, divertente e editoriale il vostro mondo. Sarà un modo per capire meglio chi siamo.

Quando la mensola è funzionale

Nella vita di tutti i giorni, spesso ci capita di voler avere uno spazio che sia funzionale e non solo bello da vedere. Ecco alcune idee che potrebbero fare al caso vostro: le ciotole "svuota tasche" in casa non sono mai abbastanza. Per questo i designer si sono sbizzarriti nella creazione di vassoi e ciotole di legno, marmo, ceramica, assimilabili a vere opere d’arte. Non è un caso: stemperano la presenza di chiavi e oggetti d'uso comune mantenendo l’ambiente elegante.

Se avete un talentuoso elettricista al vostro fianco, sono ormai molto comuni le postazioni tech dove appoggiare telefono, orologio smart e cuffie per la ricarica wireless. Così non dovete cercare tutto in giro e sarà sempre tutto carico. Gli schermi per smart home a casa sono un altro elemento davvero interessante per “buttare” un occhio alle informazioni sulla casa (temperatura interna, musica da attivare con comandi vocali, to do list condivise con le persone con cui viviamo).

Un’oasi di benessere

Anche se le mensole non sono esattamente in bagno, avere “di passaggio” sulle mensole candele profumate, uno specchio self stand con ingrandimento per un “controllo” dell’ultimo minuto o ancora un elegante igienizzatore per mani e un profumo a disposizione degli ospiti, è una cortesia di altissimo livello, magari un po’ strana, ma che sarà certamente gradita a chi ama curiosare in casa. Molto utili sulle mensole sono anche le lampade a led a ricarica usb. Accompagnano con i loro design gli ospiti verso i vari luoghi della casa senza consumare troppa elettricità.

Dosare e cambiare

Le mensole, non possiamo nasconderci dietro un dito, hanno l’immenso problema della polvere. E più sono vuote e eleganti, più fanno polvere. Il rischio è che un luogo pensato per la bellezza diventi un po’ “stantio” alla vista. L’invito non è a pulire ossessivamente (e chi ha più tempo!) ma piuttosto a puntare su un calendario fisso di rinnovamento dell’oggettistica nei nostri spazi. Ci sono dei trend su Instagram che raccontano che svuotare una mensola e riordinarla può richiedere anche meno di venti minuti: non pensiamoli come minuti usati per pulire (che andrà comunque fatto) ma come occasione per spostare, cambiare, rinnovare l’esposizione o ridurre l’intensità di oggetti presenti. L’ambiente risulterà così sempre stimolante e fresco, per voi e per gli ospiti.