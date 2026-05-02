Agcom prepara numeri a 3 cifre per identificare i call center sul display: cambierà davvero il rapporto con il telemarketing selvaggio?

Tre cifre sul display potrebbero presto bastare per capire chi vi sta chiamando. Niente più suspense tra “magari è il corriere” e “scommetto che è l’ennesima proposta di contratto per luce e gas”.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha approvato la delibera 21/26/CIR, che aggiorna il piano di numerazione e introduce l’uso obbligatorio dei numeri a tre cifre per identificare le chiamate di telemarketing e teleselling. Una novità che arriva mentre le truffe telefoniche valgono, secondo un’indagine di mUp Research circa 628 milioni di euro l’anno.

Perché arrivano i numeri a tre cifre per i call center

Fino a oggi, i call center potevano uscire con una miriade di numeri diversi, spesso camuffati. Il risultato: utenti esasperati, registro delle opposizioni aggirato, fiducia sotto zero. Con la nuova delibera, aziende e call center dovranno “metterci la faccia” usando numerazioni brevi a tre cifre, già usate per molti servizi di assistenza.

La scelta non nasce dal nulla. A dicembre Agcom aveva avviato una consultazione pubblica proprio su questo tema. Nel frattempo, nel 2025 è entrato in funzione il filtro anti-spoofing, che blocca le chiamate instradate dall’estero con numeri italiani falsificati. Secondo i dati diffusi dall’Autorità, in pochi giorni sono state bloccate decine di milioni di chiamate illecite.

Come riconoscerete chi vi chiama: cosa vedrete sul display

I numeri brevi a tre cifre non sono una novità assoluta. Li usate già per emergenze, alcuni servizi pubblici, assistenze clienti. La differenza è che ora questi numeri potranno comparire anche come identificativo di chi chiama, quando l’azienda fa attività di telemarketing tramite call center.

In pratica, invece di un fisso o di un mobile qualunque, sul display apparirà un numero a tre cifre assegnato e registrato. Potrà usarlo il vostro operatore telefonico, la banca, l’assicurazione, un ente pubblico o un’azienda privata che fa offerte commerciali in modo legale. Il vantaggio è evidente: a colpo d’occhio sapete che non è la zia di provincia, ma un soggetto strutturato.

C’è anche un tema di sicurezza tecnica. Queste numerazioni devono partire dalla rete italiana e sono collegate a soggetti ben identificati. I gateway internazionali non possono più instradare dall’estero chiamate che fingono di provenire da un numero breve italiano. Lo spoofing diventa molto più difficile.

Questo però non significa che ogni chiamata con tre cifre sia automaticamente “buona” per le vostre finanze. Il numero breve indica origine nazionale e identità tracciabile, non la bontà dell’offerta. Prima di dire sì a qualsiasi proposta, meglio verificare sul sito ufficiale se quel numero è davvero associato all’azienda che dichiara di chiamarvi.

Nel frattempo, i truffatori non sono rimasti a guardare. Dopo il filtro anti-spoofing, molte attività illegali si sono spostate su prefissi esteri e, soprattutto, sulla messaggistica. L’indagine mUp Research segnala che oltre un caso su quattro di frode su mobile passa da WhatsApp o Telegram. I numeri a tre cifre aiutano sulla voce, ma le chat restano un terreno delicato.

*** Cosa significa, secondo la psicologia, se preferite scrivere a mano e non sul telefono ***

Telemarketing selvaggio in numeri (e cosa cambia per luce e gas)

Il quadro dei danni economici spiega bene perché serviva una stretta. Secondo mUp Research, il danno medio per utente è di 124 euro sulle truffe via cellulare e 157 euro su quelle via telefono fisso. Nel 63,3% dei casi sul fisso e nel 47,1% sul mobile i raggiri arrivano da finti call center. E il 52% delle vittime non denuncia. Il fenomeno reale è probabilmente molto più ampio.

Con questo livello di aggressività, molti di voi hanno smesso di rispondere a qualsiasi numero sconosciuto. Peccato che tra questi ci siano anche la banca che segnala un movimento sospetto, il corriere, il medico. Agcom cerca quindi di separare visivamente chi opera nel rispetto delle regole da chi no, ridando un minimo di affidabilità al display.

Sul fronte più discusso, quello dell’energia, arriva una novità parallela. Il Decreto Bollette, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2026, prevede che dal 19 giugno le società di luce e gas non possano più contattare telefonicamente né via messaggio gli utenti per proporre contratti, se manca un consenso esplicito a ricevere comunicazioni commerciali. I contratti conclusi in violazione non sono considerati validi e spetta all’azienda dimostrare di avere il vostro ok.

Cosa potete fare voi: mini guida per dire quasi addio alle chiamate moleste

Le tre cifre aiutano, ma non sostituiscono il vostro buon senso. Ecco qualche mossa concreta da fare:

- Quando vedete un numero a tre cifre riconoscibile, potete rispondere con più tranquillità, ma senza mai comunicare PIN, codici di accesso, password o OTP. Chiedete sempre perché siete state contattate e a nome di quale società.

- Se vi chiamano da un fisso o da un cellulare sconosciuto spacciandosi per banca, operatore o ente pubblico, la strategia più sicura è riagganciare e richiamare voi usando il numero indicato sul sito ufficiale o sull’app.

- Prima di fidarvi di un numero breve, controllate nella sezione “contatti” del sito dell’azienda se compare proprio quella numerazione. In caso di dubbio, meglio non dare alcun dato.

- Iscrivetevi al Registro Pubblico delle Opposizioni e attivate i filtri anti-spam del vostro smartphone e del gestore. Non fanno miracoli, ma riducono il rumore di fondo.

- Per le offerte di luce e gas dopo il 19 giugno, se non avete firmato alcun consenso a essere contattate, potete chiudere la chiamata senza rimorsi. L’offerta non è valida: potete segnalare l’episodio alle associazioni dei consumatori.

- Nessun link cliccato al volo da SMS, WhatsApp o Telegram che parlano di rimborsi, pacchi bloccati, bollette da saldare. Meglio aprire l’app ufficiale o il sito e verificare da lì.

- Davanti a una chiamata palesemente truffaldina, segnalate il numero al vostro operatore e, se avete subìto un danno economico, rivolgetevi alle forze dell’ordine.

I numeri a tre cifre non cancelleranno il telemarketing, ma possono renderlo un po’ meno ostile. Il resto lo farà la vostra abitudine a dire “no, grazie” senza esitazioni, anche quando sul display compaiono solo tre cifre.