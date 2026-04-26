Perché i baristi dei caffè specialty risultano antipatici? Ecco l'errore che rovina l'esperienza al bancone e fa rimpiangere il bar di una volta.

Vi sedete al bancone, chiedete un macchiato e sentite lo sguardo del barista che vi pesa addosso più del vostro lunedì mattina. In molte caffetterie specialty succede proprio questo: invece di rilassarsi, ci si sente sotto esame.

E il paradosso è che il caffè non è mai stato così buono. La qualità del chicco è salita, sono arrivate piccole torrefazioni, filiere trasparenti, punteggi e degustazioni. Eppure, come ha scritto di recente Gambero Rosso, ci si ritrova nostalgici del bar di una volta, quello con la tazzina bruciata ma il clima da salotto di quartiere.

Dal bar rifugio alla caffetteria specialty: cosa è cambiato davvero

Per capire il malessere, bisogna ripartire dal ruolo del bar in Italia. Per decenni è stato un non-luogo rassicurante: espresso veloce al banco, due chiacchiere con il barista, saluto ai “fissi” del mattino. Comunicaffè ricorda quanto il rito dell’espresso al banco sia centrale per la nostra identità.

Poi sono arrivate le caffetterie specialty. All’inizio erano una nicchia nerd: festival, assaggi, giovani che spiegavano perché l’espresso da 80 centesimi non era poi questo orgoglio nazionale. Secondo Coffish, una caffetteria specialty è un locale che lavora caffè di alta qualità, tracciabili, preparati da personale molto formato.

Con il tempo però quel mondo pionieristico si è trasformato in format riconoscibile: tavolini in legno chiaro, avocado toast, menu con origini esotiche, la stessa estetica “instagrammabile” da Milano a Madrid. Gambero Rosso ha parlato di vero e proprio effetto catena: il locale diventa destinazione per lo scatto, più che rifugio di quartiere.

Quando il bancone diventa un’aula d’esame

Il problema nasce quando, in queste caffetterie specialty, il bancone smette di essere un ponte e si trasforma in muro. Il linguaggio è tecnico, i menu sono fitti di nomi e sigle, l’“espresso classico” non è immediatamente leggibile. Voi vi limitate a chiedere “un caffè lungo” e vi sentite correggere come a scuola.

La scena è sempre quella: chiedete lo zucchero e parte la ramanzina sul gusto rovinato. Domandate un cappuccino nel pomeriggio e vi arriva il commento sulla “regola” del cappuccio solo a colazione. Invece di accompagnare, il barista assume il ruolo di custode ideologico del chicco. È qui che molti iniziano a dire “al bar mi sento giudicato”.

In Spagna questo malessere è diventato persino campagna ironica: il progetto Café Sin Especialidad prende di mira proprio i menu incomprensibili e l’aria da tempio del caffè, stanchi della liturgia specialty. Da noi, la reazione è più silenziosa ma efficace: si torna al bar sotto casa, dove il caffè magari è mediocre, però nessuno fa la faccia offesa se chiedete il decaffeinato.

Il paradosso italiano: caffè migliore, esperienza peggiore

Come ha sottolineato Gambero Rosso, arriviamo da anni in cui abbiamo finalmente imparato a fare un buon espresso. Il vecchio bar “alla italiana” non morirà mai, ma i caffè erano spesso bruciati, le miscele scadenti. Gli specialty hanno alzato l’asticella del prodotto, su questo non si discute.

Il punto è che, mentre il chicco migliorava, ci siamo dimenticati la cosa che in Italia sapevamo fare meglio di tutti: il bar. Quel luogo dove nessuno vi fa sentire ignoranti perché non sapete cos’è un’etiope naturale fermentato. Uno studio dell’Università Ca’ Foscari sullo specialty coffee in Italia mostra che la consapevolezza del termine è ancora bassa, lungo tutta la filiera. In più, il prezzo più alto è percepito come un ostacolo forte. Se a questo si somma un clima giudicante, il risultato è scontato: il cliente scappa.

Come rendere le caffetterie specialty di nuovo accoglienti

La buona notizia è che non è scritto da nessuna parte che una caffetteria specialty debba sembrare un’aula universitaria. Secondo le analisi citate da Coffee Today, oltre il 90% dei consumatori privilegia marchi percepiti come credibili, e più del 60% è pronto a cambiare se trova più trasparenza. Tradotto: la relazione conta quanto il prodotto.

Primo passo, il linguaggio. Un menu a due livelli può aiutare: da una parte le bevande “tradizionali” dette in modo semplice, dall’altra le opzioni più tecniche per chi vuole approfondire. Qualche riga chiara sotto ogni voce, senza mini-saggi sulla fermentazione, evita ai clienti l’imbarazzo di chiedere spiegazioni.

Secondo passo, normalizzare la normalità. Lo zucchero non è un reato. Nessuna battuta, nessun sospiro se qualcuno dolcifica o chiede un latte freddo. Si può sempre proporre di assaggiare un sorso “nature”, ma senza trasformare la scelta diversa in colpa. E avere in carta un espresso “all’italiana” fatto bene, accanto alle estrazioni filtro, è un modo semplice per non escludere nessuno.

Terzo, ripensare l’atmosfera. Molte caffetterie specialty aprono più tardi, puntano su brunch e permanenza al tavolo. Fornelli d’Italia ha mostrato come questo cambio di orari rispecchi nuove abitudini, fra colazione a casa e lavoro da remoto. Ma anche in un locale così “lento” si può tenere vivo lo spirito del bar: un po’ di chiacchiera al bancone, iniziative di quartiere, magari il caffè sospeso.

Infine, qualche errore da evitare se non volete allontanare i clienti: correggerli sul modo in cui ordinano; commentare zucchero e preferenze; parlare solo di punteggi e microlotti; non offrire alternative semplici; dimenticare la rapidità al banco; creare un silenzio da biblioteca; trattare chi non è esperto come cliente di serie B.

Le caffetterie specialty sono nate per portarci un caffè migliore e più giusto verso chi lo produce. Perché questo progetto funzioni, però, serve tornare a una verità molto italiana: al bar si va, prima di tutto, per stare bene. Se riuscirete a unire tazzina perfetta e leggerezza di quel momento, nessuno avrà più paura di sentirsi giudicato al bancone.