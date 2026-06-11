Una vacanza senza smartphone nel cuore del Salento: Airbnb cerca una famiglia e un gruppo di amici pronti a disconnettersi

Per anni abbiamo associato la vacanza perfetta a voli prenotati con mesi di anticipo, itinerari impeccabili e fotografie da condividere sui social in tempo reale. Oggi, però, qualcosa sta cambiando. Sempre più persone sembrano desiderare una cosa in particolare dalle vacanza: una pausa dalla tecnologia. Meno notifiche, meno schermi e più tempo da dedicare alle relazioni vere.

Lo confermano anche i dati di una ricerca commissionata da Airbnb, secondo cui quasi un italiano su due vorrebbe mettere da parte il telefono almeno durante le ferie per vivere il viaggio in modo più autentico.

Non solo: oltre il 60% degli intervistati ritiene che l'uso eccessivo dello smartphone riduca la qualità del tempo trascorso con le persone con cui si viaggia.

Da questa consapevolezza nasce "In vacanza, per davvero", una nuova iniziativa lanciata da Airbnb che promette di trasformare il sogno della disconnessione in realtà.

Una settimana senza notifiche nel cuore del Salento

L'idea è tanto semplice quanto rivoluzionaria: vivere una settimana completamente offline in una masseria immersa nella campagna salentina.

Airbnb è infatti alla ricerca di una famiglia e di un gruppo di amici, fino a dieci persone ciascuno, pronti a lasciare smartphone, laptop e notifiche in valigia per riscoprire il piacere dello stare insieme.

Ad accogliere gli ospiti sarà una dimora seicentesca circondata da uliveti e agrumeti, con ampi spazi all'aperto, una piscina privata, giochi da tavolo, zone relax e un grande parco dove rallentare i ritmi e ritrovare il contatto con la natura.

L'esperienza prevede anche momenti dedicati alla scoperta del territorio e delle tradizioni locali, con consigli e suggerimenti delle persone del posto. Un modo per vivere una vacanza lontana dai percorsi standardizzati e più vicina alla dimensione autentica del viaggio.

Le candidature resteranno aperte fino al 14 giugno sul sito web.

La famiglia selezionata potrà soggiornare nella masseria dal 23 al 29 agosto, mentre il gruppo di amici partirà dall'1 al 7 settembre.

Perché oggi desideriamo sempre più una vacanza offline

La proposta di Airbnb intercetta un fenomeno sempre più diffuso. In un mondo in cui siamo costantemente raggiungibili, la vera forma di lusso sembra essere il silenzio digitale.

"Staccare dagli schermi può diventare un gesto rivoluzionario, un concreto atto di cura verso sé stessi e le proprie relazioni", spiega lo psicologo e divulgatore Luca Bernardelli. "Oggi la ricerca dimostra che ridurre l'accesso a internet da smartphone favorisce attenzione, salute mentale e benessere".

Secondo Bernardelli, nell'epoca dell'intelligenza artificiale e dell'iperconnessione, la nuova vacanza di lusso è proprio quella che permette di allontanarsi, almeno per qualche giorno, dal flusso continuo di stimoli digitali.

Non sorprende quindi che quasi la metà degli italiani consideri la vacanza un'occasione per conoscere luoghi, persone e tradizioni in modo più spontaneo e autentico. E che oltre sei prenotazioni su dieci effettuate su Airbnb riguardino soggiorni condivisi con amici e familiari.