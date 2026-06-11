Vi è mai capitato di essere fermati mentre andavate in bagno durante il decollo? Non è una scelta arbitraria degli assistenti di volo. Un pilota spiega perché alcune fasi del volo sono considerate più rischiose e perché, in quei momenti, la toilette può diventare off limits.

"Uno dei momenti più pericolosi del volo è il rullaggio", spiega il capitano Steve Schreiber, ex pilota di linea statunitense diventato celebre su TikTok come Captain Steeeve. E aggiunge subito il punto chiave: se in quel momento voi siete in piedi, o peggio chiusi nel bagno, potete farvi davvero male.

La scena la conoscete: aereo pieno, porte chiuse, ancora fermi al gate e vescica in allarme. Vi alzate verso la toilette e l’assistente di volo vi blocca con un sorriso fermissimo: "Adesso dovete restare seduti". Non è un capriccio né un abuso di potere. C’è una logica precisa, che parte proprio dalla cabina di pilotaggio.

Il capitano virale e il momento peggiore per il bagno in aereo

Schreiber nei suoi video risponde sempre alla stessa obiezione: se l’aereo è ancora a terra, perché non posso usare il bagno dell’aereo prima del decollo? La risposta è meno intuitiva di quanto sembri.

Il rullaggio, cioè il tragitto tra il gate e la pista, è una delle fasi statisticamente più delicate del volo. L’aereo si muove in mezzo ad altri velivoli e mezzi di servizio, segue le istruzioni della torre di controllo e può dover frenare di colpo. Secondo diversi piloti, durante il rullaggio un aereo può arrivare a velocità intorno ai 50 km/h.

"Se devo frenare forte e voi siete in piedi nel corridoio, finite per terra. Se siete nel bagno, succedono solo cose brutte", riassume Captain Steve. In cabina i comandi rispondono all’istante; dietro, in fusoliera, un passeggero senza cintura si trasforma in proiettile umano contro sedili, cappelliere o pareti.

Regole ufficiali: perché vi bloccano il bagno prima del decollo

Qui arriva la parte normativa. La Civil Aviation Authority britannica ha chiarito che non esiste una legge specifica che vieti di usare il bagno mentre l’aereo è ancora parcheggiato a terra. Il divieto nasce dalle regole operative delle compagnie.

La logica è semplice: l’aereo non può iniziare il rullaggio finché tutti non sono seduti con la cintura allacciata. Per partire in orario, le compagnie vogliono avere la cabina "in ordine" già qualche minuto prima del movimento. Per questo spesso le toilette vengono dichiarate off limits appena si chiudono le porte, anche se vi sembrerebbe di avere ancora tempo.

In Europa, l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (EASA) raccomanda ai passeggeri di tenere la cintura sempre allacciata quando sono seduti, non solo in decollo e atterraggio. E i regolamenti ENAC impongono di seguire le istruzioni dell’equipaggio: finché il segnale "allacciare le cinture" è acceso, alzarvi per andare in bagno significa violare una procedura di sicurezza.

Le conseguenze non sono solo teoriche. In passato passeggeri sono stati fatti scendere da voli Delta o Ryanair proprio perché insistevano per alzarsi durante il rullaggio. Le compagnie leggono questo comportamento come "indisciplinato" e potenzialmente pericoloso per tutti.

Perché il bagno dell’aereo è pericoloso durante il rullaggio

Ora zoomiamo su quel famoso bagno che vi sembra l’unica salvezza. In realtà è uno dei posti peggiori in cui trovarsi se qualcosa va storto. Lo spazio è minuscolo, non ci sono cinture, le superfici sono dure, piene di spigoli metallici, maniglie, serrature, piccoli sportelli.

Se l’aereo frena all’improvviso a 40-50 km/h, il vostro corpo continua la corsa. Nel corridoio potete almeno cercare di aggrapparvi ai sedili; in bagno no. Potete sbattere testa e spalle contro lavandino, porta, pareti, e scivolare verso il pavimento bagnato. In più ci sono impianti elettrici e acqua a pochi centimetri.

È esattamente questo scenario che i comandanti e i responsabili della sicurezza vogliono evitare. Per loro è molto più sicuro avere centinaia di persone contenute dai sedili e dalle cinture, piuttosto che una manciata di passeggeri nascosti in un cubicolo di plastica pieno di spigoli.

Quando potete alzarvi davvero: trucchi pratici per non litigare col comandante

Detto ciò, non tutte le situazioni sono uguali. Alcune compagnie, come Ryanair, hanno dichiarato che i passeggeri possono usare la toilette durante l’imbarco, quando l’aereo è ancora al gate e il segnale delle cinture è spento. Altre preferiscono chiudere comunque i bagni per avere meno movimento in cabina.

La regola d’oro, però, non cambia: appena si accende il segnale cinture in vista del pushback e del rullaggio, il bagno dell’aereo prima del decollo diventa di fatto proibito. Da quel momento possono passare anche 20-30 minuti tra rullaggio, decollo e salita in quota, prima che il segnale venga spento e la toilette torni disponibile.

Come gestire allora l’urgenza senza trasformare il viaggio in un braccio di ferro con l’equipaggio? Prima di tutto, usare il bagno del terminal subito prima dell’imbarco. Chi ha problemi intestinali o urinari, è incinta o viaggia con bambini piccoli dovrebbe dirlo all’assistente di volo appena salito a bordo, chiedendo se possibile un posto vicino alla toilette.

Se l’urgenza arriva quando il segnale cinture è già acceso, la mossa più sicura è chiamare l’assistente di volo e spiegare la situazione. In alcuni casi possono chiedervi di resistere qualche minuto, in altri valutare un’eccezione. Quello che non funziona mai, invece, è alzarsi di colpo e sparire nel bagno proprio mentre il comandante sta iniziando a muovere l’aereo. È il modo più rapido per far arrabbiare metà cabina - a cominciare da chi lo sta pilotando.