Se a ottobre vi trasformate in collezioniste di foglie secche e tazze fumanti, non è solo una mania stagionale: la psicologia ha più di una spiegazione

Ogni anno, appena le temperature scendono di qualche grado, partono le foto di foglie croccanti, tazze di tè e passeggiate nel parco. Per molte persone l’autunno è la stagione più amata, più del Natale e delle vacanze estive messe insieme.

Per altre invece è il momento del cosiddetto autumn blues: umore giù, stanchezza, voglia di letargo. La domanda interessante è proprio questa: perché a *certe* persone l’autunno piace così tanto, mentre ad altre pesa? La risposta sta nel modo in cui il cervello lega questa stagione alla nostra storia personale.

Perché alcune persone sono decisamente “team autunno”

Gli psicologi spiegano che la preferenza per una stagione non è casuale, ma riflette le esperienze con cui siamo cresciuti. L’autunno, in particolare, è fortemente legato all’infanzia.

La sociologa Kathryn Lively, professoressa al Dartmouth College, ricorda che da bambini associamo l’autunno al ritorno a scuola, al materiale nuovo, agli amici ritrovati. Per molti è stato un periodo di eccitazione: quaderni perfetti, zaino ancora in ordine, sensazione di ripartenza. Quel mix di ansia buona e curiosità crea un’impronta emotiva che il cervello registra.

Da adulti reagiamo ancora a quel modello. Ogni settembre il corpo “ricorda”: nuovi progetti, nuove agende, nuove to-do list. Se l’idea di ricominciare vi dà energia, è probabile che il vostro autunno interiore sia nato proprio tra banchi di scuola e astucci profumati di plastica.

C’è poi il lato delle tradizioni. La psicologa Amy Jane Griffiths, docente alla Chapman University, sottolinea che desideriamo il comfort di riti prevedibili: weekend nel foliage, castagnate, sagre di paese, prime sere con il camino acceso e la cioccolata calda. Sono momenti che spesso coinvolgono famiglia e amici, quindi emozioni positive molto intense.

Se ogni anno avete aspettato con gioia queste piccole liturgie, l’autunno per voi è diventato una sorta di coperta di Linus: basta sentire odore di legna bagnata o vedere un albero che cambia colore e il cervello attiva una sensazione di sicurezza.

Vale anche il contrario. Chi ha vissuto autunni difficili - litigi familiari, ansia scolastica, solitudine - può aver registrato questa stagione come pesante. In quel caso non vi consolerà mai una tisana alla cannella, e va benissimo così: non siete “sbagliate”, avete solo associazioni emotive diverse.

Cosa succede nella mente quando cambiano luce e temperatura

L’autunno non è solo un discorso di ricordi. È anche una stagione di passaggio, con meno luce e aria più fresca. Il cervello usa questi segnali per regolare emozioni e comportamenti.

Una parola chiave è **nostalgia**. Non è solo tristezza per ciò che è passato, ma un’emozione mista che unisce malinconia dolce e gratitudine. Diversi studi di psicologia mostrano che la nostalgia può rafforzare l’identità, farci sentire più connessi alla nostra storia e persino migliorare l’umore, se non diventa rimuginazione.

L’estetica autunnale è perfetta per questo: colori caldi, luce dorata, profumi di terra e spezie. Tutto invita a rallentare e “guardarsi dentro”. Per chi sta bene in quella dimensione introspettiva, l’autunno è una palestra emotiva naturale.

C’è poi il tema della prevedibilità. Dopo mesi di orari sfasati, vacanze, caldo che sfianca, l’arrivo dell’orario fisso, dei corsi, delle riunioni può perfino rassicurare. La routine, spiegano gli psicologi, riduce il carico decisionale e dà al cervello l’idea di avere di nuovo il controllo. Ecco perché tanti di voi in autunno rispolverano agende, planner, app per organizzare tutto: è un piccolo atto di autoregolazione.

Infine, la famosa “voglia di nido”. Quando le temperature calano il corpo tende a cercare calore, letteralmente e metaforicamente. Secondo diversi studi sul comportamento umano, la casa diventa più facilmente un rifugio: aumenta il desiderio di cucinare, di guardare film, di invitare gli amici a cena invece che vedersi fuori.

Questo bisogno di raccolta non è pigrizia cronica, ma una strategia naturale per risparmiare energia e rafforzare i legami. Se sognate plaid, candele e serie da binge-watching, state semplicemente seguendo una spinta biologica antica adattata alla vita moderna.

Quando l’autunno pesa (e come usarlo comunque a vostro favore)

Non per tutti però l’autunno è una cartolina felice. Alcune persone sperimentano ogni anno un calo dell’umore, la cosiddetta tristezza stagionale. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ricorda che i disturbi dell’umore possono seguire un andamento ciclico e legarsi ai cambiamenti di luce e di abitudini.

Il quadro più noto è il disturbo affettivo stagionale, che solo un medico può diagnosticare. Senza arrivare a questo livello, molte persone a ottobre sentono stanchezza, irritabilità, difficoltà di concentrazione, voglia di isolarsi. Se questi sintomi durano settimane e interferiscono con lavoro, studio o relazioni, parlarne con il medico o con uno psicologo è sempre una buona idea.

Come può aiutare la psicologia dell’autunno anche chi non lo ama? Intanto riconoscendo che la vostra reazione è coerente con la vostra storia e con il vostro corpo, non un difetto di carattere. Poi usando consapevolmente alcuni elementi di questa stagione.

Un esempio è creare un piccolo rituale di inizio autunno che non abbia nulla di malinconico: una passeggiata settimanale alla luce del giorno, un corso che vi incuriosisce, un appuntamento fisso con un’amica. Oppure un "decluttering emotivo" come gli alberi che perdono le foglie: scrivere cosa volete lasciar andare prima dell’inverno.

Se invece fate parte del club che fotografa ogni foglia che incontra, sapere cosa succede nella vostra mente può rendere questo amore ancora più interessante. Non siete vittime di una moda social: sono ricordi, bisogni di sicurezza e desiderio di rallentare che parlano attraverso colori caldi e sciarpe di lana. E ascoltarli, a volte, è il modo migliore per prendersi cura di voi stesse.

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