Dalla lingerie a vista ai pizzi, dal maculato ai ricami barocchi: la collezione SS27 di Dolce&Gabbana celebra la Sicilia attraverso alcuni dei suoi simboli più iconici.

Un trionfo di pizzi, decori, passamanerie e trasparenze: Stefano Dolce e Domenico Gabbana hanno presentato questa mattina a Milano “Stravaganza Siciliana”, la nuova collezione SS27 di Dolce&Gabbana che rende omaggio alle radici del brand.

Il duo di stilisti ha portato in passerella colori, dettagli e atmosfere legate all’isola siciliana. La nuova collezione, infatti, è un viaggio nella Sicilia più iconica e autentica, tra richiami alla tradizione e a quella sensualità che da sempre rende lo stile della Maison così riconoscibile.

Nel corso degli anni, i due designer hanno guardato a questa terra per celebrare una donna forte, femminile e sicura di sé, che non nasconde le proprie origini, anzi ne è orgogliosa e le trasforma in un segno di forza e identità.

E con “Stravaganza Siciliana” tornano a raccontare questo legame, facendo della Sicilia il filo conduttore di tutta la collezione.

Ma ecco 5 highlight di questo show.

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01. L'ispirazione

A ispirare la collezione, l’immaginario siciliano, fatto di colori, decorazioni e forme che ricordano l’arte e l’architettura dell’isola. L’ispirazione al barocco si vede nella ricchezza dei dettagli e nel gusto per tutto ciò che è opulento e scenografico. Ed è così che le facciate diventano ricami, gli ornamenti diventano gioielli e le pietre impreziosiscono il corpo.

02. I codici della sensualità

La nuova collezione riprende alcuni degli elementi più riconoscibili di Dolce&Gabbana: pizzo e trasparenze che lasciano intravedere il corpo, lavorazioni preziose che aggiungono femminilità ai capi, fiori tridimensionali che diventano veri e propri dettagli da indossare.

03. La palette

La palette della collezione gioca soprattutto sul contrasto tra bianco e nero, due colori che da sempre fanno parte dell’identità di Dolce&Gabbana. Da una parte il nero che dona forza e carattere ai look, dall’altra il bianco che crea un effetto più luminoso e leggero. Ma non manca qualche tocco di rosso, blu e oro.

04. La collezione SS27 di Dolce&Gabbana

La collezione SS27 di Dolce&Gabbana parte dalle radici siciliane della Maison e guarda alla cultura e all’estetica dell’isola per reinterpretare alcuni dei codici più riconoscibili del brand. Tra i pezzi chiave della prossima stagione, abiti e giacche realizzati con tessuti che ricordano quelli degli arredi, come damaschi e stoffe ricche di decorazioni. Insieme alle camicie in pizzo macramé e ai co-ord in maglia, le giacche e i cappotti dalle stampe animalier. Anche la lingerie ha un ruolo centrale: non viene più nascosta e diventa parte integrante del look. Le tradizionali lavorazioni all'uncinetto, normalmente utilizzate per realizzare tovaglie e copriletti, si trasformano in pantaloni, abiti e gonne lunghe alla caviglia. Anche il barocco dei palazzi siciliani diventa una fonte di ispirazione e si traduce in ricami su gonne, jeans e gilet. Tra i gioielli, invece, spiccano croci, perle, coralli e talismani che si indossano tutti insieme, vengono sovrapposti e abbinati senza regole precise.

05. JLo in front row

Tra gli special guest più attesi della sfilata, Jennifer Lopez che, dopo aver partecipato al super evento d’Alta Moda a Taormina quest’estate, è tornata in front row da Dolce&Gabbana per assistere allo show SS27. Per l’occasione JLo ha indossato un total look in velluto della collezione FW26 della Maison: un completo composto da giacca, gilet e pantaloni, indossato con stivali da cavallerizza, cravatta e coppola.

Foto: GettyImage