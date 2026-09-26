Dalla giacca in faux fur alle décolleté con il tacco largo: ecco i grandi must-have che non dovrebbero assolutamente mancare nel guardaroba di una vera “sciura”.

Ieri l’abbiamo vista da Gucci in una veste inedita, quella di modella, e con il look sfoggiato in passerella ha incarnato alla perfezione l’estetica della vera ”sciura”: Isabella Ferrari è stata una delle grandi protagoniste di “The Store Show”, la sfilata che ha svelato la collezione SS27 del brand.

Con addosso pelliccia, gioielli importanti e quell’allure contemporaneamente sofisticata e opulenta che non passa inosservata, l’attrice ha condensato nello stesso oufit tutti quei codici che rendono immediatamente riconoscibile una “sciura” doc.

Ricordandoci che se c’è una cosa che le donne over 60 sanno fare bene è indossare i grandi classici del guardaroba con personalità, senza paura di osare con accessori importanti e soprattutto seguendo il proprio gusto più che le tendenze.

Ma quali sono gli irrinunciabili che una vera “sciura” degna di questo nome dovrebbe assolutamente avere nell’armadio?

***Luisa Ranieri ci conferma che il trench rosso è il capospalla da avere nell’armadio per dare una svolta ai look autunnali (anche a 50 anni e oltre)***

Tra i pezzi chiave che hanno sempre un posto in prima fila nel guardaroba di una “sciura” c’è sicuramente un completo sartoriale. Insieme al cappotto in faux fur: un capospalla evergreen, da portare sia di giorno, sopra a una camicia bianca dal taglio essenziale e una gonna midi svasata, sia dopo il tramonto, con un abito più elegante, magari per una serata a teatro con le amiche.

In un look da vera “sciura” anche i piccoli dettagli fanno la differenza. Ed così che un paio di décolleté con il tacco largo, una it-bag iconica e un gioiello statement diventano praticamente alleati imprescindibili per elevare anche i daily look più semplici.

Ma ecco nel dettaglio 7 pezzi must da aggiungere subito alla shopping list.

7 pezzi chiave del guardaroba di una vera "sciura"

LUISA SPAGNOLI Cappotto corto in faux fur

Credits: courtesy of press office

FALCONERI Camicia bianca in seta

Credits: falconeri.com

JIL SANDER Gonna midi in lana dal taglio svasato

Credits: jilsander.com

UNISA Décolleté con il tacco basso

Credits: unisa-europa.com

GUCCI Jackie, borsa a spalla in tessuto GG

Credits: gucci.com

MASSIMO DUTTI Completo gessato con blazer doppiopetto e pantaloni ampi

Credits: massimodutti.com

UNOAERRE Spilla in argento a forma di fiore

Credits: unoaerre.it

Foto: GettyImage