Il caffè è molto più di un rituale quotidiano: per gli italiani è un’occasione per parlare, connettersi e costruire nuove relazioni

“Ci prendiamo un caffè?” è una di quelle frasi che pronunciamo quasi senza pensarci. Eppure, a ben vedere, raramente significa soltanto che abbiamo voglia di caffeina.

Può essere un invito a raccontarsi qualcosa, il modo più semplice per rivedere un'amica che non sentiamo da mesi o un'occasione per concedersi una pausa durante una giornata particolarmente frenetica. Ma può essere anche un primo appuntamento che non vogliamo ancora chiamare appuntamento, un tentativo discreto di capire se dall'altra parte c'è interesse o semplicemente un pretesto per trascorrere un po' più di tempo con qualcuno.

Forse è proprio questa ambiguità a rendere il caffè un rituale sociale così efficace. Non richiede grandi programmi, non porta con sé le aspettative di una cena e può durare dieci minuti oppure trasformarsi in ore di conversazione. È abbastanza informale da non metterci pressione, ma sufficientemente intimo da creare uno spazio nel quale parlare davvero.

Non sorprende, allora, che il momento del caffè continui ad avere un ruolo centrale nelle nostre relazioni anche in un'epoca in cui buona parte delle conversazioni passa attraverso messaggi, note vocali e dating app.

Perché “prendersi un caffè” è diventato un linguaggio delle relazioni

A confermarlo è anche la ricerca “Italiani, caffè e relazioni”, condotta da Ipsos Doxa per KRUPS, marchio di Groupe SEB, secondo cui per il 34% degli italiani il caffè è prima di tutto un rituale quotidiano, mentre il 22% lo considera una preziosa pausa dalla giornata. Ma è quando entra in gioco la socialità che la tazzina acquista un significato ancora più interessante.

Otto italiani su dieci ritengono infatti che il caffè favorisca la connessione tra le persone e il 67% considera un invito a prenderlo insieme il modo ideale per rompere il ghiaccio. Non necessariamente in senso romantico: per il 79% degli intervistati “Ci prendiamo un caffè?” significa soprattutto avere un'occasione per parlare. Per il 21%, però, dietro quella domanda può nascondersi anche il desiderio di conoscersi meglio o un interesse sentimentale.

E a volte quel caffè apparentemente innocuo lascia davvero il segno: il 52% racconta che una tazzina è stata il pretesto da cui è nata un'amicizia profonda, mentre il 29% ha visto iniziare proprio così una storia d'amore.

Numeri che raccontano qualcosa di molto semplice: in un momento storico in cui possiamo raggiungerci in qualsiasi istante senza essere davvero insieme, forse abbiamo ancora bisogno di piccoli rituali che ci costringano a fermarci. E il caffè continua a essere uno dei più facili.