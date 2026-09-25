Regge imperiali, castelli gotici e fortezze sul lago: la nuova classifica TUI Musement 2026 svela i 30 luoghi da fiaba più recensiti d’Europa, idee perfette per un weekend d’autunno.

Ottobre e novembre, per la European Travel Commission, non sono più la “bassa stagione” del turismo europeo ma il nuovo momento d’oro della cultura. Gli europei, insomma, stanno sostituendo le spiagge affollate con corti reali, torri e fossati.

Dentro questo trend si inserisce lo studio di TUI Musement, piattaforma specializzata in tour e attività, che ha messo in fila i 30 castelli e palazzi reali più popolari d’Europa nel 2026, usando un criterio molto concreto: il numero di recensioni su Google. Sul podio? Praga, Londra, Vienna… ma anche Roma, Milano e il Garda non stanno a guardare.

Perché in autunno sogniamo regge e castelli

Secondo i dati diffusi dalla European Travel Commission, in autunno la motivazione principale di viaggio per gli europei diventa proprio la cultura e il patrimonio storico. Temperature più miti, città meno caotiche, luci morbide: il set perfetto per un road movie in versione fiaba.

Un sondaggio realizzato da TUI Musement mostra che il 94% degli intervistati si dichiara interessato, o molto interessato, a esperienze legate a storia e cultura durante il prossimo city break, e 8 persone su 10 hanno già visitato un monumento simbolico vicino a casa. Se vi riconoscete, questa classifica è praticamente una lista dei desideri già pronta.

Come nasce la classifica 2026 dei castelli più popolari

Per costruire il ranking, TUI Musement è partita da oltre 3.800 attrazioni europee presenti su Google Things to Do. Da lì sono stati selezionati solo castelli e palazzi storici, ordinati in base al numero totale di recensioni a luglio 2023.

Nel 2026 l’analisi è stata aggiornata: stesso metodo, ma con i dati di luglio 2026 e un confronto diretto con il 2023 per capire chi sale, chi scende e chi entra per la prima volta. “Più popolari” significa quindi più recensiti dagli utenti, non necessariamente “più belli” in senso assoluto, ma sicuramente quelli che fanno più parlare di sé.

Top 10 regge e castelli da fiaba più popolari d’Europa

Al 1° posto il Castello di Praga (Repubblica Ceca): circa 199 mila recensioni, +31% rispetto al 2023, uno dei complessi palaziali più grandi al mondo, che domina i tetti rossi della città tra cortili, vicoli e la cattedrale di San Vito.

Segue Buckingham Palace (Regno Unito), la facciata più famosa d’Europa: il cambio della guardia resta lo spettacolo gratuito più fotografato di Londra, con folla stabile ma entusiasmo in crescita.

Terza posizione per il Palazzo di Schönbrunn (Austria), residenza estiva degli Asburgo, che quest’anno festeggia trent’anni come sito UNESCO e guadagna terreno in classifica grazie a saloni rococò e giardini geometrici perfetti per foto regali.

Al 4° posto la Reggia di Versailles (Francia), con la Galleria degli Specchi, i parterres disegnati e il peso simbolico del Trattato di Versailles: qui la fiaba è quella del potere assoluto, raccontata stanza dopo stanza.

Chiude la top 5 il Castello di Wawel (Polonia), affacciato sulla Vistola, tra camere reali, cattedrale e la leggenda del drago che secondo la tradizione viveva nelle grotte sotto la collina: perfetto se viaggiate con bambini.

Dal 6° al 10° posto la scena si sposta spesso verso sud. L’Alhambra di Granada e il Palazzo Reale di Madrid portano la Spagna ai vertici, tra cortili moreschi, sale di rappresentanza e tramonti che tingono di rosa le pietre.

Torna il Regno Unito con la Torre di Londra, dove gioielli della corona, corvi e storie di prigionieri celebri tengono saldamente alta la curiosità dei visitatori. Poi il Castello di Neuschwanstein (Germania), il castello da fiaba per definizione, arrampicato sulle montagne bavaresi come una scenografia teatrale.

In decima posizione il Castello di Bran (Romania), tradizionalmente associato al mito di Dracula: torri aguzze, nebbie e boschi circostanti lo trasformano nella meta ideale se preferite una fiaba con sfumature gotiche.

I tre castelli italiani che entrano nella classifica

L’11° posto è di Castel Sant’Angelo a Roma, che sale di due posizioni e supera le 109 mila recensioni: nato come mausoleo imperiale, diventato fortezza e residenza papale, oggi offre una delle vedute più spettacolari sul Tevere e su San Pietro. Il consiglio è semplice: puntare all’orario del tramonto.

Al 16° posto troviamo il Castello Sforzesco di Milano, anch’esso in leggero rialzo con oltre 93 mila recensioni. Dalle mura che parlano di duchi e conquiste ai cortili illuminati la sera, è un vero polo museale nel cuore della città, con Parco Sempione a fare da “giardino reale” per la passeggiata post-visita.

Chiude la pattuglia italiana il Castello Scaligero di Sirmione, 22° in classifica con più di 73 mila recensioni. È una delle fortezze lacustri meglio conservate d’Europa: mura che emergono dall’acqua, ponti levatoi, barche che passano sotto le torri. Perfetto da abbinare a una giornata alle terme o a un giro in barca sul Garda.

Tendenze 2026: Spagna regina, Buda nuova star

Guardando oltre la top 10, la Spagna risulta il Paese più rappresentato con sei siti tra i 30, dagli alcázar andalusi alle fortezze affacciate sul mare. È il segnale che i viaggiatori stanno cercando sempre più spesso il mix fra clima mite e architetture da cartolina.

La vera new entry è il Castello di Buda a Budapest, che entra in classifica grazie a un incremento di recensioni intorno al 65% rispetto al 2023: terrazze affacciate sul Danubio, cupole illuminate e un centro storico facilmente esplorabile in un weekend lo rendono il classico “ancora poco affollato ma non per molto”. Per chi programma ora il prossimo city break, è il momento giusto per trasformare questi numeri in un itinerario molto concreto.