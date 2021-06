Nel cuore della Valle d'Itria, conosciuta soprattutto per i tradizionali trulli, a Cisternino, FrisellAnna è un nuovo “posto a stare”, che parla di uno stile di vita ecologico, sostenibile, semplice...

A Cisternino, in provincia di Brindisi, in una terra conosciuta soprattutto per i trulli, le chiese, i palazzi d’epoca, le tradizionali case dipinte di bianco e, naturalmente, l'enogastronomia, nasce “FrisellAnna”, il nuovo “posto a stare”, pensato da Anna Dello Russo all’insegna del “think globally, act locally”.

FrisellAnna è un luogo di incontro dove si può gustare una frisella pugliese con un buon bicchiere di vino, nella pace e tranquillità di un cortile del centro storico.

Di fronte alla Porta del Purgatorio della Chiesa Madre, FrisellAnna è un posto che parla di uno stile di vita ecologico, sostenibile, semplice.

Rosso pomodoro, verde basilico, bianco calce sono i colori dominanti insieme con l'azzurro del cielo.

FrisellAnna è un “contenitore” aperto ad accogliere tutte le eccellenze pugliesi e italiane, e le piccole realtà artigianali oggi spesso custodite nelle mani delle nuove generazioni.

Nelle parole di Anna Dello Russo, è “un modulo, un seme pronto a riprodursi".

Il format, che potrà essere esportato in altre località, è stato sviluppato da Anna Dello Russo in collaborazione con l’Osteria Bell’Italia di Cisternino e Manuel Bogliolo, fondatore dell’agenzia di comunicazione digitale MB Projects.