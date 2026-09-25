Da Carrie a Blade Runner 2099, passando per Orgoglio e pregiudizio: tutte le serie tv da non perdere prima di Natale 2026

L'autunno 2026 ci regala un calendario tv ricchissimo; tra ritorni molto attesi in streaming e nuove trasposizioni di grandi classici.

Si parte il 2 ottobre con Peccato, il mockumentary di Emanuela Fanelli per HBO Max, seguito il 7 ottobre da Carrie, la nuova serie firmata Mike Flanagan per Prime Video tratta dal romanzo di Stephen King. Il 9 ottobre debutta invece Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883 su Sky e NOW.

E questo è solo l'inizio... Ecco la nostra guida alle serie tv più attese di questa stagione.

**Qui tutti i nostri consigli sulle migliori serie tv da guardare in streaming**

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Peccato su HBO Max dal 2 ottobre

È un mockumentary che si preannuncia davvero divertente quello creato e interpretato da Emanuela Fanelli per HBO Max. Siamo nel futuro e più precisamente nel 2049: l'attrice e comica si è ritirata ormai da tempo in un piccolo paese della Valle d'Aosta. Ma cosa è successo davvero? Un'inchiesta giornalistica - finta, ovviamente - guidata da Malcolm Pagani cerca di far luce su quanto accaduto a Emanuela Fanelli, ripercorrendo le tappe salienti della sua vita.

Carrie su Prime Video dal 7 ottobre

Il classico di Stephen King torna sul piccolo schermo grazie all'attesa trasposizione di Mike Flanagan (The Haunting of Hill House, Midnight Mass). La storia: l'adolescente Carrie White (Summer H. Howell) è vissuta da sempre tra le mura di casa, segregata e protetta dalla madre Margaret. Ma in seguito alla morte del padre, la verità su Carrie viene portata a galla dalla polizia e la giovane è costretta a frequentare la scuola. Qui, alle prese con un mondo che non ha mai conosciuto, scopre la cattiveria dei suoi coetanei e le brutture del mondo, che faranno emergere in lei straordinari e incontrollabili poteri telecinetici.

Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883 su Sky e NOW dal 9 ottobre

Li avevamo lasciati sulle note di una embrionale Come mai, ed ecco che gli 883 stanno per tornare, ancora giovanissimi, con un nuovo album in uscita che dovrebbe cambiare tutto. Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 882 racconta un nuovo capitolo dell'avventura di Max Pezzali (Elia Nuzzolo) e Mauro Repetto (Matteo Oscar Giuggioli), sempre sotto la guida di Sydney Sibilia, anche alla regia.

Blade Runner 2099 su Prime Video dal 25 novembre

Con Michelle Yeoh e Hunter Schafer, il nuovo capitolo della saga è ambientato cinquant'anni dopo gli eventi di Blade Runner 2049. Los Angeles è rinata, ma non grazie agli esseri umani. Cora, una fuggitiva, nell'estremo tentativo di smettere di scappare, assume l'identità di una Blade Runner. Costretta a collaborare con il replicante Owen, inizia a dare la caccia a una fuggitiva che custodisce informazioni capaci di far sgretolare la città.

Orgoglio e pregiudizio su Netflix dal 3 dicembre

È attesissima la miniserie in 6 episodi firmata da Dolly Alderton e tratta dal romanzo cult di Jane Austen. Protagonisti sono Emma Corrin nei panni di Elizabeth Bennet e Jack Lowden nel ruolo di Mr Darcy, insieme a Olivia Colman (Mrs Bennet), Rufus Sewell (Mr Bennet), Freya Mavor (Jane Bennet), Daryl McCormack (Mr Bingley) e molti altri. La storia: quando alcuni facoltosi scapoli giungono nel loro quartiere, le sorelle Bennet devono destreggiarsi tra amori e famiglia per assicurarsi un futuro. Jane inizia a frequentare Mr Bingley, mentre Elizabeth si scontra con l'orgoglio dell'amico Mr Darcy, finché non si trova costretta a riconsiderare la natura dei propri sentimenti e a scoprire il vero volto dell'amore.