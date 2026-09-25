Quando arrivate a casa tardi e il frigo sembra deserto, i cestini di pancarrè con uova sono la cena sfiziosa e furba che vi salva in 20 minuti netti.

Rientro alle otto, fame alle stelle, voglia zero di mettervi ai fornelli. In frigo: qualche uovo, un pan bauletto iniziato, un pezzo di formaggio che chiede solo di essere usato.

È esattamente in questi momenti che i cestini di pancarrè con uova diventano l’asso nella manica. Si preparano in un attimo, cuociono in forno mentre apparecchiate e arrivano in tavola scenografici, monoporzione e personalizzabili per tutta la famiglia.

Perché i cestini di pancarrè con uova vi salvano la cena

Prima buona notizia: non serve sporcare pentole. Vi basta uno stampo da muffin, un tagliere e un coltello. Tutto avviene al forno e la cucina resta in ordine, anche in un lunedì sera complicato.

Seconda: è una ricetta salvacena estremamente flessibile. Nella stessa teglia potete fare cestini con solo uova per chi ama la semplicità, con speck per chi ha più fame, con verdure per chi è in fase “mi sento leggero”.

C’è anche un lato nutrizionale interessante. Secondo il CREA, Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione, l’abbinamento fra cereali e uova aiuta ad avere un apporto proteico completo. Se affiancate ai cestini una buona porzione di verdure e un frutto, la cena è equilibrata senza troppi calcoli.

Ingredienti per i cestini di pancarrè con uova (4 persone)

Per 4 persone considerate:

- 8 fette di pancarrè (meglio senza crosta, anche integrale)

- 4-6 uova a seconda dell’appetito (1 a testa se li servite con altro, 2 per piatto unico)

- burro morbido oppure olio extravergine per ungere lo stampo

- sale fino

- pepe nero macinato al momento, se piace

Ingredienti facoltativi, da “svuota-frigo”:

- formaggio a cubetti o grattugiato (scamorza, provola, fontina, quello che avete)

- salumi a pezzetti: speck, pancetta, prosciutto cotto

- verdure a dadini già cotte: zucchine, spinaci ripassati, piselli, carote

Come preparare i cestini di pancarrè con uova in 20 minuti

Preparare i cestini di pane

Accendete il forno statico a 180 °C. Ungete leggermente 8 cavità di uno stampo da muffin con burro o olio, giusto un velo.

Appoggiate le fette di pancarrè sul piano di lavoro e passatele con il mattarello, senza esagerare: devono solo diventare più sottili e flessibili, non delle ostie. Sistemate una fetta in ogni cavità, facendola aderire al fondo e ai lati. Se agli angoli il pane si sovrappone o si spezza un po’, va benissimo: l’effetto “rustico di casa” è parte del fascino.

Farcire con uova e condimenti

Se volete usare formaggio, potete metterne un pezzetto sul fondo di ogni cestino oppure tenerlo per la superficie. Aggiungete eventuali salumi o verdure già cotti, sempre a piccoli cubetti.

Rompete un uovo alla volta in una tazzina, poi fatelo scivolare delicatamente nel cestino, cercando di lasciare il tuorlo intero. In questo modo, se capita un guscio, lo togliete prima. Salate leggermente, pepate se gradito e aggiungete il formaggio in superficie se non l’avete messo sotto.

Cottura perfetta in forno

Infornate a metà altezza. I tempi dipendono molto dal vostro forno e da come preferite le uova, ma potete regolarvi così:

- 10-12 minuti: albume rappreso, tuorlo morbido e colante

- 14-16 minuti: tuorlo cremoso, non liquido

- 18-20 minuti: uova ben cotte, tuorlo quasi sodo

Dopo 10 minuti iniziate a controllare: l’albume deve essere bianco e compatto, il pane dorato sui bordi ma non scurito. Lasciate riposare un minuto fuori dal forno, poi sformate aiutandovi con una spatolina.

Varianti e idee per una cena completa

Per una versione più leggera, scegliete pancarrè integrale, farcite con verdure a dadini (zucchine, spinaci, piselli) e poco formaggio filante. Servite con una grande insalata mista o dei finocchi crudi tagliati sottili: il contrasto caldo-freddo funziona benissimo.

Se invece puntate al comfort food del venerdì sera, giocate con speck o pancetta rosolata, formaggi saporiti e magari una spolverata di erbe aromatiche. Due cestini a testa, una ciotola di insalata o di pomodorini conditi e avete un piatto unico che mette d’accordo tutti.

Potete anche organizzarvi in anticipo: preparate i cestini di pane nello stampo e conservateli coperti a temperatura ambiente per qualche ora. Al rientro dovrete solo farcirli, rompere le uova e infornare. Se avanzano, il giorno dopo si possono scaldare pochi minuti in forno, sapendo però che il tuorlo non sarà più morbido come appena fatto.