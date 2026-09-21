Le serie TV fanno una cosa che, a volte, nemmeno i libri di psicologia riescono a fare: ci costringono a osservare le relazioni da fuori (e nel farlo ci insegnano qualcosa su noi stessi)

Guardiamo due persone innamorarsi, allontanarsi, tradirsi, ricominciare. Ci arrabbiamo con un personaggio, ne giustifichiamo un altro, prendiamo posizione. E, quasi senza accorgercene, finiamo per interrogarci anche sul nostro modo di amare.

Non è un caso se alcune serie diventano argomento di discussione ben oltre la trama. Perché parlano di qualcosa che tutti conosciamo: la difficoltà di costruire un legame.

Ecco alcune serie Netflix che, oltre a intrattenere, raccontano molto di quello che succede nelle relazioni.

**Qui tutti i nostri consigli sulle migliori serie tv da guardare in streaming**

6 serie tv Netflix da vedere che raccontano qualcosa sulle relazioni moderne

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One Day: la differenza tra amare e scegliere

Può esistere il momento giusto con la persona sbagliata? O la persona giusta nel momento sbagliato?

One Day racconta una relazione che attraversa gli anni, le occasioni perse, i tempi che non coincidono e le aspettative che cambiano.

Dal punto di vista psicologico è una riflessione sul timing nelle relazioni e su quanto l'amore, da solo, non sia sempre sufficiente.

A volte due persone si amano profondamente ma non riescono a incontrarsi davvero.

Nobody Wants This: quando due mondi diversi si innamorano

Una donna agnostica e un rabbino si innamorano.

Potrebbe sembrare una classica commedia romantica, ma la serie racconta molto di più.

Parla del peso delle aspettative familiari, dell'identità, dei compromessi e della difficoltà di trovare un equilibrio tra ciò che desideriamo e ciò che gli altri si aspettano da noi.

Una domanda accompagna tutta la storia: quanto possiamo cambiare per amore senza perdere noi stessi?

Love: il mito della coppia perfetta

Questa serie mostra una realtà spesso assente nelle commedie romantiche. E cioè che le relazioni sono complicate.

Due persone possono amarsi sinceramente e, allo stesso tempo, avere difficoltà enormi nel comunicare, gestire i conflitti e affrontare le proprie fragilità.

È un racconto molto realistico di come il bagaglio emotivo individuale entri inevitabilmente nella vita di coppia.

Scenes from a Marriage: quando il problema non arriva all'improvviso

Anche se non è una produzione Netflix originale, è una delle serie più interessanti per capire come finiscono le relazioni.

La separazione non nasce da un singolo evento. Nasce da piccole distanze che, nel tempo, diventano enormi.

Guardandola è impossibile non chiedersi quanto spesso diamo per scontata la persona che abbiamo accanto.

Blue Therapy: la terapia di coppia entra nelle case

Tra le novità più interessanti c'è Blue Therapy, la docuserie che segue sette coppie durante un percorso di terapia con la counsellor Karen Doherty.

Tra tradimenti, problemi economici, difficoltà nella comunicazione e differenze di valori, emerge un messaggio semplice ma potente: la maggior parte dei conflitti non nasce dall'evento in sé, ma da bisogni emotivi che non riescono a essere espressi.

Osservarla significa assistere da vicino a dinamiche che molti vivono ogni giorno, spesso senza rendersene conto.

Love on the Spectrum: una lezione sull'autenticità

Questa docuserie segue persone nello spettro autistico durante la ricerca di una relazione.

È uno dei racconti più delicati e autentici sull'amore degli ultimi anni.

Ricorda che tutti, indipendentemente dalle caratteristiche personali, condividiamo gli stessi desideri: essere accettati, sentirci visti, trovare qualcuno con cui poter essere completamente noi stessi.

Perché ci affascinano così tanto le serie sulle relazioni?

Forse perché ci permettono di osservare le emozioni da una distanza di sicurezza.

Riconosciamo il partner evitante, la persona che rincorre continuamente conferme, chi non riesce a chiedere scusa, chi scappa appena la relazione diventa seria.

Li riconosciamo negli altri.

Poi, quasi sempre, ci accorgiamo di riconoscere anche un po' di noi.

Ed è proprio qui che le serie diventano qualcosa di più dell'intrattenimento.

Ci ricordano che le relazioni non falliscono perché due persone litigano, attraversano una crisi o cambiano nel tempo.

Falliscono quando smettono di essere curiose l'una dell'altra. Quando smettono di fare domande. Quando danno per scontato che amare significhi conoscere completamente l'altro.

Forse è questo il motivo per cui le storie d'amore e le serie tv sulle relazioni continuano ad affascinarci.

Non perché ci insegnino come trovare la persona giusta. Ma perché, episodio dopo episodio, ci costringono a porci una domanda molto più interessante: che tipo di partner sono io quando amo qualcuno?