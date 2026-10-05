Ecco le migliori nuove serie tv da vedere su Netflix, Prime Video, Apple TV, HBO Max, Paramount+ e Disney+ in arrivo a Ottobre 2026

Cosa guardare stasera? Quante volte vi è capitato di domandarvelo, per poi passare minuti e minuti a fare scrolling indecisi? Le nuove serie tv da vedere a Ottobre su Netflix, Prime Video, Disney+, NOW, HBO Max, Paramount+, Rai Play e Apple TV sono tantissime e ogni mese orientarsi nella ricchissima offerta dalle piattaforme streaming è davvero difficile.

Per questo abbiamo pensato di aiutarvi nella scelta con una selezione di titoli che, secondo noi, non potete perdere. Ecco allora le 5 nuove serie tv da vedere a Ottobre.

Da non farsi sfuggire ci sono anche American Horror Story 13 (dall’1 ottobre su Disney+), Maschi veri 2 (dal 7 ottobre su Netflix), Below (dal’8 ottobre su Netflix), Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883 (dal 9 ottobre su Sky e NOW), Visionquest (dal 14 ottobre su Disney+), The Diplomat 4 (dal 15 ottobre su Netflix), Tulsa King 4 (dal 16 ottobre su Pramount+), Dov’è Wanda 2 (dal 21 ottobre su Apple TV), Nobody Wants This 3 (dal 22 ottobre su Netflix), Lupin 4 (dal 23 ottobre su Netflix), Dexter: Resurrection 2 (dal 30 ottobre su Paramount+).

**Cosa guardare su Netflix - catalogo aggiornato a ottobre**

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Nuove serie tv da vedere a Ottobre

(Continua sotto la foto)

Ingorgo su Prime Video dal 2 ottobre

Cosa succede quando un blocco stradale apparentemente infinito paralizza la vita di migliaia di persone al calare della sera? La serie, commedia corale in 6 episodi diretta dal duo YouNuts!, trasforma questo incubo urbano in un gigantesco espediente comico ed emotivo. Sotto il cielo di un enorme ingorgo, i destini di diversi automobilisti, diversissimi tra loro, s'intrecciano forzatamente: una coppia in crisi, una normale famigliola, due suore stravaganti e persino una maldestra banda di ladri. Nel cast: Corrado Guzzanti, Alessandra Mastronardi, Matilde Gioli, Gianmarco Tognazzi, Marina Massironi, Dino Abbrescia e molti altri.

Peccato su HBO Max dal 2 ottobre

Mockumentary comedy in 6 episodi creata, scritta e interpretata da Emanuela Fanelli e presentata in anteprima alla 83ma Mostra del Cinema di Venezia, Peccato ci fa fare un balzo in avanti nel tempo. Siamo nel 2049 ed Emanuela Fanelli, 63 anni, vive isolata in un paesino della Valle d'Aosta, dimenticata da tutti dopo essere scomparsa dalle scene. Una troupe televisiva decide di rintracciarla per un documentario investigativo sulla sua vita: l'obiettivo è ricostruire la sua folgorante carriera passata e svelare il mistero dietro il suo ritiro. Tra interviste e falsi filmati d'archivio, la serie ripercorre la sua rovina immaginaria, coinvolgendo amici e colleghi storici dello spettacolo.

Carrie su Prime Video dal 7 ottobre

Adattamento in 8 episodi del celebre romanzo di Stephen King, curato dallo showrunner e regista Mike Flanagan, già autore di The Haunting of Hill House e Midnight Mass. Dopo la morte improvvisa del padre, la sedicenne Carrie White (Summer H. Howell) è costretta a frequentare un liceo pubblico, dove viene catapultata nella spietata realtà degli adolescenti di oggi. Timida e oppressa da una madre molto religiosa, diventa il bersaglio della spietata Chris. Mentre la pressione e la crudeltà dei coetanei la spingono oltre ogni limite, i traumi dell'adolescenza risvegliano in lei misteriosi e devastanti poteri telecinetici, destinati a esplodere in una tragica vendetta contro l'intera comunità scolastica.

La Valle dell’Eden su Netflix dal 9 ottobre

Ambientata a inizio Novecento nella Salinas Valley, in California, la serie è la trasposizione dell’epica saga familiare dal romanzo di John Steinbeck che segue la famiglia Trask attraverso due generazioni, esplorando tematiche quali peccato, gelosia e l'eterna lotta tra bene e male. Tutto ha origine dalla profonda rivalità tra i fratelli Adam e Charles, cresciuti sotto l'influenza di un padre autoritario. Gli equilibri familiari si spezzano definitivamente quando nelle loro vite entra Cathy Ames (Florence Pugh), donna misteriosa e indipendente. 7 episodi firmati da Zoe Kazan.

Nocturne su Apple Tv dal 30 ottobre

Cupo e atteso crime drama in 10 episodi, Nocturne è un adattamento dei celebri romanzi bestseller di Lars Kepler. Jonah Lynn (Liev Schreiber), ex militare ora detective della omicidi, stanco delle strade di Philadelphia, si trasferisce in una piccola città della Pennsylvania occidentale in cerca di tranquillità. Ma quando la città e la sua famiglia finiscono nel mirino del diabolico serial killer Jurek Walter (Stephen Graham), Jonah dovrà capire come proteggere tutto ciò che ha di più caro. La disperata ricerca dell'ultima vittima scomparsa di Jurek lo costringerà a mandare la figlia adottiva, l'agente FBI Saga Bauer (Zazie Beetz), a confrontarsi direttamente con l'assassino: fino a che punto sarà disposto a spingersi? Uscita di un episodio alla settimana, ogni venerdì, fino al 25 dicembre