Ecco le migliori nuove serie tv da vedere su Netflix, Prime Video, Apple TV, HBO Max, Paramount+ e Disney+ in arrivo a novembre 2026

Cosa guardare stasera? Quante volte vi è capitato di domandarvelo, per poi passare minuti e minuti a fare scrolling indecisi? Le nuove serie tv da vedere a novembre su Netflix, Prime Video, Disney+, NOW, HBO Max, Paramount+, Rai Play e Apple TV sono tantissime e ogni mese orientarsi nella ricchissima offerta dalle piattaforme streaming è davvero difficile.

Per questo abbiamo pensato di aiutarvi nella scelta con una selezione di titoli che, secondo noi, non potete perdere. Ecco allora le 5 nuove serie tv da vedere a novembre.

Da non farsi sfuggire ci sono anche The Gilded Age (su HBO Max, Sky e NOW dal 2 novembre), Black Doves 2 (su Netflix dal 5 novembre), Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 3 (su prime Video dal’11 novembre), 177 giorni - Il rapimento di Farouk (su Rai 1 dal 16 novembre), Scrubs 2 (su Disney+ dal 18 novembre), Yellowjackets 4 (su Paramount+ dal 20 novembre), La famiglia Panini (su Rai 1 e Rai Play dal 22 novembre).

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Nuove serie tv da vedere a Novembre

(Continua sotto la foto)

Chiaroscuro su Netflix dall’11 novembre

Cosmo Speranza riconosce un falso da un dettaglio che sfuggirebbe a chiunque. Il suo occhio per l’arte diventa prezioso alla Squadra Mobile di Roma, dove viene affiancato all’ispettore Angelo Tiberi. I due non potrebbero essere più diversi, ma insieme funzionano alla perfezione. Poi su una scena del crimine compare un dipinto che ritrae la casa in cui Cosmo è cresciuto. È il segnale che l’assassino si sta rivolgendo proprio a lui e che è arrivato il momento di tornare sulla morte del padre, archiviata come suicidio.

The Body su Netflix dall’11 novembre

Tutto comincia con un rito d’iniziazione nella squadra di ballo di una scuola cattolica, che finisce però in modo totalmente differente dal previsto. Da quel momento infatti alcune ragazze, tutt’altro che modello, iniziano ad avere strane visioni profetiche. La paura si diffonde in fretta e l’intera città precipita nell’isteria collettiva.

12 12 12 su Apple TV dal 13 novembre

Un colpo spettacolare al caveau di una banca nascosto sotto le strade di Zurigo, raccontato su tre piani temporali: i dodici mesi di preparazione, le dodici ore della rapina e i dodici giorni che seguono. Al centro c’è la sfida tra un agente dell’FBI caduto in disgrazia (Anthony Mackie) e un criminale americano di professione (Jamie Dornan), impegnati in una caccia senza tregua attraverso l’Europa. Nel cast anche Jack Kesy, Agathe Rousselle, Sallie Harmsen, José Garcia e Kali Reis. Su Apple TV dal 13 novembre con i primi due episodi, poi un episodio a settimana fino al 25 dicembre.

Blade Runner 2099 su Prime Video dal 25 novembre

Mezzo secolo dopo Blade Runner 2049, Los Angeles è rinata, ma a ricostruirla non sono stati gli esseri umani. Cora è in fuga da sempre e per smettere di scappare sceglie una nuova identità: quella di una Blade Runner. Le viene affiancata Olwen, una Replicante ormai agli sgoccioli, e insieme si mettono sulle tracce di un fuggitivo. L’uomo custodisce un segreto che potrebbe far crollare l’equilibrio della città. Nel cast Michelle Yeoh e Hunter Schafer.

War - Il divorzio del secolo su Sky e NOW dal 27 novembre

Quando a dirsi addio sono il magnate della tecnologia Morgan Henderson (Dominic West) e la star del cinema Carla Duval (Sienna Miller), la separazione si trasforma in una guerra senza esclusione di colpi. A sfidarsi sono due dei più potenti studi legali di Londra, Cathcarts e Taylor & Byrne, in un caso che mette sottosopra tribunali, consigli d’amministrazione e vite private. In mezzo finisce Johnny Warren (Archie Renaux), giovane avvocato ambizioso, catapultato in un mondo dove contano solo potere e tradimenti. Creata da George Kay (Lupin, Hijack), la serie è il primo capitolo di un’antologia: la seconda stagione è già in lavorazione.