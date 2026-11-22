Taylor Swift lascia il suo rossetto rosso per labbra cannella-latte morbide e speziate. Quanto questo nuovo colore può cambiare il tuo make-up d’autunno?

Quando la diretta delle nomination ai Grammy Awards è partita, tutti aspettavano i titoli delle categorie. Invece, per qualche secondo, l’attenzione è andata altrove: sulle labbra di Taylor Swift, improvvisamente non più rosse ma color cannella.

Stesso eyeliner a codina, stessa frangia, stessa energia da superprofessionista. Ma niente rossetto blu‑red iconico: al suo posto, quelle che i fan hanno subito battezzato “cinnamon latte lips”, una tonalità bruciata marrone‑arancio già intravista nell’annuncio del singolo “Patient Zero”. E subito è partita la caccia al rossetto preciso.

Dal rosso signature alle cinnamon latte lips

Per oltre un decennio, il binomio cat‑eye nero e rossetto rosso ha reso riconoscibile Taylor Swift anche da lontanissimo. Molte analisi di costume hanno letto in quel rosso deciso un simbolo di autodeterminazione e controllo della propria immagine.

Negli ultimi anni però le sue labbra hanno iniziato a raccontare una storia diversa. Prima i nude rosati e i rosa petalo su red carpet istituzionali. Poi, alle partite della squadra di football del marito, sempre più apparizioni con labbra caldo‑marroni, terracotta, aranciate. Il look delle nomination ai Grammy sembra il punto di arrivo di questa evoluzione.

La bocca resta protagonista, ma il messaggio cambia leggermente: meno contrasto netto, più morbidezza, sempre dentro un’estetica estremamente curata. E qui entrano in scena le cinnamon latte lips.

Cosa sono davvero le “cinnamon latte lips”

La palette cannella‑latte, in pratica

Non si tratta di un semplice rossetto marrone. Il colore che vediamo su Taylor è una via di mezzo tra un rossetto terracotta e un nude caldo: una base marrone medio, un tocco di arancio bruciato, un accenno caramello che ricorda la schiuma di un cappuccino.

Il riferimento al latte make up non è casuale. Dopo le varianti caffè latte e cappuccino, le labbra cannella‑latte aggiungono una nota speziata: la dimensione “comfort” del latte si unisce a un pizzico di audacia aranciata. Il risultato è un colore che scalda il viso senza risultare aggressivo come certi rossi puri.

A chi sta bene questo tipo di rossetto

La buona notizia è che le cinnamon latte lips sono molto democratiche, se si sceglie il sottotono giusto. Su carnagioni chiare funziona una cannella morbida, non troppo scura, con una punta di rosa che alleggerisce l’insieme.

Chi ha incarnato medio o olivastro può spingersi su un terracotta più pieno, con il marrone ben presente e l’arancio che emerge alla luce naturale. Su pelli scure, l’effetto più elegante arriva con un marrone cannella intenso, quasi cioccolato al latte, magari illuminato da un gloss al centro.

Il rossetto di Taylor: quanto c’è di NARS Morocco

Nel video delle nomination, Taylor Swift non ha svelato che cosa avesse sulle labbra. Ma la sua storica make‑up artist, Lorrie Turk, ha dichiarato in una recente intervista che la cantante indossa spesso il rossetto NARS nella tonalità “Morocco”, descritto come un cannella caldo con sottotono aranciato.

È un colore a metà tra rosso e marrone, matte ma non piatto, che resiste ore senza bisogno di ritocchi continui. Guardando le immagini delle ultime apparizioni pubbliche, la somiglianza con le sue cinnamon latte lips è notevole: stessa intensità media, stesso equilibrio tra arancio e cannella, stesso effetto “labbra piene ma non urlate”.

Voi non avete bisogno per forza di quel preciso bullet. Il trucco è cercare, nelle profumerie italiane, rossetti definiti come “cannella”, “terracotta caldo” o “marrone aranciato”, con una coprenza piena e un finish matte o satin.

Come replicare le cinnamon latte lips di Taylor

Step 1: preparare le labbra

Per un colore così pieno, la base deve essere impeccabile. Un leggero scrub per eliminare pellicine, poi balsamo idratante. Dopo qualche minuto, tamponate l’eccesso con un fazzoletto, così il rossetto aderisce meglio.

Step 2: matita marrone‑cannella

Scegliete una matita labbra marrone caldo, un tono più scuro del vostro colore naturale. Disegnate il contorno seguendo la forma reale della bocca e sfumate leggermente verso l’interno con un pennellino o con il dito, in modo da non lasciare uno stacco netto.

Step 3: il rossetto cinnamon‑latte

Applicate al centro un rossetto terracotta o cannella caldo. Partite dal labbro inferiore, poi passate al superiore, unendo le labbra per fondere il colore con la matita. Se volete un effetto molto Taylor, concentrate più pigmento al centro e sfumate verso i bordi per un finish leggermente ombré.

Step 4: scegliere il finish giusto

Per una serata formale o da red carpet, un matte confortevole è l’opzione più vicina alle apparizioni della cantante. Per tutti i giorni, potete tamponare l’eccesso con una velina e aggiungere un velo di gloss trasparente o marrone chiaro solo al centro, così le labbra sembrano più carnose.

Se avete la pelle molto chiara, un tocco di correttore intorno ai bordi aiuta a definire il contorno e a tenere il marrone sotto controllo. Su incarnati scuri, invece, funzionano bene i gloss dal sottotono caramello, che danno profondità senza spegnere il sorriso.

Ultimo dettaglio, ma fondamentale: il resto del viso. Occhi con eyeliner grafico o uno smoky marrone morbido, blush pesca o caramello e un incarnato luminoso, non troppo coperto. Così le vostre cinnamon latte lips diventano, proprio come quelle di Taylor Swift, il nuovo centro della scena.