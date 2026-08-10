La pausa estiva è finalmente arrivata? Abbiamo selezionato le migliori serie tv Netflix da portare in vacanza con voi

Valigie pronte. Out of office impostato. SOS cerebrale attivato. Che vi aspetti una settimana al mare, in montagna o semplicemente sul divano con le tapparelle abbassate, la certezza è una sola: è il momento di spegnere il cervello e dare spazio a tutto ciò che avete rimandato per mesi. Comprese le serie tv.

Ma niente saghe infinite da mille episodi. Niente trame così intricate da necessitare appunti per venirne a capo. Quello che vi serve ora sono storie leggere, che si lasciano guardare tutte d'un fiato, personaggi a cui affezionarsi velocemente, in un mix di leggerezza e intrattenimento che trasforma un binge watching in puro piacere.

Abbiamo selezionato quali sono, secondo noi, i titoli di serie tv perfetti per le ferie - tra qualche novità e qualche chicca da riscoprire - da iniziare senza pensieri e finire prima di tornare alla quotidianità.

**Cosa guardare su Netflix - catalogo aggiornato ad Agosto 2026**

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The Four Season

Tre coppie di amici inseparabili - unite da rituali stagionali, cene e vacanze condivise - vedono il loro equilibrio andare in frantumi quando uno di loro lascia il partner di una vita per quello che sembra un colpo di testa, un desiderio di ritorno alla giovinezza in tarda età. Con i sempre pazzeschi Tina Fey, Steve Carell, ma non solo, la serie esplora con ironia, tenerezza e un pizzico di cinismo cosa accade alle amicizie in età adulta, quando qualcuno inizia a rimettere in discussione la propria vita.

Come uccidono le brave ragazze

Inghilterra. Pippa “Pip” Fitz-Amobi è una giovane studentessa modello con un'ossessione: riaprire il caso di Andie Bell, una ragazza scomparsa cinque anni prima nel suo paesino, il cui caso sembra essere definitivamente archiviato. Tutti credono che il colpevole sia il fidanzato, morto suicida, ma Pip è convinta che la verità sia un’altra. Tratta dalla fortunata saga young adult di Holly Jackson, la serie mescola mistero e racconto di formazione. È un thriller con un ritmo serrato in cui non mancano colpi di scena e suspense, perfetti per gli amanti del genere che però non vogliono - almeno in estate - infilarsi in qualcosa di eccessivamente cupo.

The Hawk

È di recentissima uscita la nuova serie comedy con protagonista Will Ferrell nei panni di Leonie “The Hawk” Hawkins, ex re indiscusso del golf, ora vecchia gloria sul viale del tramonto. Mentre il mondo che ruota attorno a lui fa di tutto per farlo desistere dal gioco, Leonie si rifiuta di ritirarsi, anzi… si dà un nuovo, grande obiettivo: vincere l’ultimo torneo Major che gli manca per completare il leggendario Gran Slam. La serie tv, che accanto a Ferrell vede nel cast nomi top della commedia come Molly Shannon e Luke Wilson, riesce a unire perfettamente una storia sportiva alla comicità più ilare, con sketch continui e un pizzico immancabile di irriverenza.

A Man On The Inside

Qualsiasi serie con Ted Danson merita una possibilità - avete mai visto The Good Place? Se no, fatelo - compresa A Man On The Inside, dove interpreta un vedovo settantenne che, per occupare il suo (troppo) tempo libero risponde all’annuncio di una investigatrice privata a cui serve un infiltrato in una casa di riposo per indagare su un furto. Tra nuove amicizie, intrighi di corridoio e tanti momenti divertenti, l’incarico diventa presto per l’uomo una missione molto più speciale di quello che si sarebbe potuto immaginare. Una commedia assolutamente da recuperare.

One Day

One Day, dal romanzo di David Nicholls, è la storia romantica per eccellenza, splendidamente trasposta in serie tv con protagonisti Leo Woodall e Ambika Mod. Emma e Dexter s’incontrano la prima volta la notte della loro laurea, il 15 luglio 1988, a una festa. Da quel momento la serie li segue ogni anno, lo stesso giorno, per due decenni, tra amicizia, amori e amore (il loro) mancato, vite che evolvono, che si allontanano, per poi convergere di nuovo. È una serie da sospiri e lacrimoni, impossibile da non amare alla follia.

La sua verità

Avete voglia di un thriller che vi tenga attaccati alla tv (magari in compagnia dell’aria condizionata)? La sua verità è il titolo che fa al caso vostro. La giornalista Anna Andrews (Tessa Thompson) torna sul campo dopo un lungo periodo di assenza dai riflettori, per seguire un caso di omicidio nella sua cittadina natale in Georgia. Vittima è una sua compagna di classe del liceo. A capo delle indagini c’è il detective Jack Harper (Jon Bernthal), ex marito di Anna. Tra segreti del passato che riemerge e nuove bugie, entrambi cercano di capire chi sia stato e il movente di un così brutale crimine.

Due spicci

Zero e il suo amico Cinghiale sono soci nella gestione di un locale a Rebibbia. Ma tra problemi finanziari, incomprensioni e vite personali sempre più complicate, i due - con l'aiuto degli inseparabili Secco e Sara - si ritrovano ad affrontare una nuova grana. Dopo Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo - che vi consigliamo di recuperare se non le avete ancora viste - Zerocalcare torna a esplorare la fatica dell'età adulta con l'ironia tagliente e la profondità emotiva che lo hanno reso un autore cult. Perché vederla? Perché in otto episodi Zerocalcare riesce nell’ormai sempre più rara missione di far ridere a crepapelle e di far commuovere allo stesso tempo, aprendo riflessioni su aspetti profondi della vita in modo naturale, leggero e inconfondibile.