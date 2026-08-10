Sandali: 10 modelli comodi e chic da indossare tutta l’estate
D’estate i sandali si confermano una delle nostre più grandi certezze, non a caso è proprio in questo periodo dell’anno che non facciamo altro che acquistarne di nuovi, ma non tutti i modelli che ci regaliamo si rivelano poi così piacevoli da indossare.
Specialmente in una stagione come questa, in cui trascorriamo gran parte delle giornate fuori casa e li teniamo ai piedi da mattina a sera, puntare su dei sandali comodi si rivela una scelta vincente.
E noi abbiamo già messo gli occhi su un paio di modelli, adatti anche ai look più ricercati, da acquistare adesso e sfruttare fino a Settembre.
***Come indossare le Birkenstock Arizona? 5 abbinamenti (dallo street style) da provare quest'estate***
La prima opzione a cui viene naturale pensare quando si tratta di scegliere dei sandali comodi sono i modelli rasoterra, che in effetti sono tra i più pratici in assoluto, ma non sono l’unica alternativa da prendere in considerazione.
Eh sì, perché, anche i sandali con kitten heels, con una zeppa slim o con il tacco largo possono rivelarsi degli ottimi alleati per coniugare alla perfezione comfort, stile e freschezza e farci guadagnare al tempo stesso qualche centimetro in più.
I più cool da inserire subito nella shopping list?
Dai modelli dallo stile essenziale, con i listini sottili o i cinturini incrociati, a quelli più colorati, dalle nuance vibranti, dai motivi animalier o impreziositi da perline: ecco una selezione di sandali comodi e chic da indossare per tutta l’estate.
10 sandali comodi e chic da indossare tutta l'estate
REFORMATION Sandali flat con dettaglio di perline
Credits: thereformation.com
TOTEME Sandali con i listini sottili con kitten heels
Credits: mytheresa.com
ROUJE Sandali con il tacco largo con i cinturini incrociati
Credits: rouje.com
TORY BURCH Sandali in suede in pelle scamosciata
Credits: toryburch.com
AEYDE Sandali animalier con kitten heels
Credits: aeyde.com
MANGO Sandali in pelle con la zeppa slim
Credits: shop.mango.com
ZARA Sandali infradito con kitten heels
Credits: zara.com
Foto in apertura: GettyImage
© Riproduzione riservata