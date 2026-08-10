In cerca di nuovi sandali comodi (e ad alto tasso di stile) da acquistare adesso e tenere ai piedi fino alla fine dell’estate? Ecco 7 modelli favolosi da puntare subito.

D’estate i sandali si confermano una delle nostre più grandi certezze, non a caso è proprio in questo periodo dell’anno che non facciamo altro che acquistarne di nuovi, ma non tutti i modelli che ci regaliamo si rivelano poi così piacevoli da indossare.

Specialmente in una stagione come questa, in cui trascorriamo gran parte delle giornate fuori casa e li teniamo ai piedi da mattina a sera, puntare su dei sandali comodi si rivela una scelta vincente.

E noi abbiamo già messo gli occhi su un paio di modelli, adatti anche ai look più ricercati, da acquistare adesso e sfruttare fino a Settembre.

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La prima opzione a cui viene naturale pensare quando si tratta di scegliere dei sandali comodi sono i modelli rasoterra, che in effetti sono tra i più pratici in assoluto, ma non sono l’unica alternativa da prendere in considerazione.

Eh sì, perché, anche i sandali con kitten heels, con una zeppa slim o con il tacco largo possono rivelarsi degli ottimi alleati per coniugare alla perfezione comfort, stile e freschezza e farci guadagnare al tempo stesso qualche centimetro in più.

I più cool da inserire subito nella shopping list?

Dai modelli dallo stile essenziale, con i listini sottili o i cinturini incrociati, a quelli più colorati, dalle nuance vibranti, dai motivi animalier o impreziositi da perline: ecco una selezione di sandali comodi e chic da indossare per tutta l’estate.

10 sandali comodi e chic da indossare tutta l'estate

REFORMATION Sandali flat con dettaglio di perline

Credits: thereformation.com

TOTEME Sandali con i listini sottili con kitten heels

Credits: mytheresa.com

ROUJE Sandali con il tacco largo con i cinturini incrociati

Credits: rouje.com

TORY BURCH Sandali in suede in pelle scamosciata

Credits: toryburch.com

AEYDE Sandali animalier con kitten heels

Credits: aeyde.com

MANGO Sandali in pelle con la zeppa slim

Credits: shop.mango.com

ZARA Sandali infradito con kitten heels

Credits: zara.com

Foto in apertura: GettyImage