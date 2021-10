È uscita Guida astrologica per cuori infranti, la nuova serie Netflix italiana che è un mix tra Bridget Jones, New Girl e una seduta con Paolo Fox

Una nuova serie italiana è arrivata oggi, 27 ottobre, su Netflix.

Si intitola Guida astrologica per cuori infranti e, come si può intuire già dal titolo, unisce due delle cose che più appassionano le donne: l'oroscopo e i casi umani.

Tratta dall'omonimo libro di Silvia Zucca, è composta da sei episodi, ognuno dei quali approfondirà le caratteristiche di alcuni segni zodiacali, che - come avrete intuito - coincidono con quelli in cui si imbatte la protagonista Alice, tra nuove frequentazioni e amicizie.

L'abbiamo vista in anteprima, e l'abbiamo amata. Ora vogliamo raccontarvela.

Ecco tutto quello che dovreste sapere su Guida astrologica per cuori infranti

È un mix tra Bridget Jones e New Girl

Ad ammetterlo è la stessa creatrice della serie, Bindu de Stoppani che definisce la protagonista Alice «una moderna Bridget Jones con un tocco di Jessica Day di New Girl nel look».

In effetti i disastri combinati da Alice ricordano molto quelli del personaggio interpretato da Renée Zellwegger (da messaggi inviati erroneamente a sbronze clamorose con relativa depressione sotto il piumone).

Ha un cast giovane tutto da scoprire

I protagonisti di Guida astrologica per cuori infranti (Claudia Gusmano, Lorenzo Adorni e Michele Rosiello) sono tutti trentenni (chi più chi poco meno) della nuova scena attoriale italiana, che portano una sferzata di freschezza in un panorama spesso fatto dai soliti volti noti.

«La serie riesce a fotografare la generazione attuale e le sue problematiche nel tono colorato della commedia ma restando verosimile, restituendo personaggi imperfetti e non idealizzati, che aiutano lo spettatore a riconoscersi in alcuni aspetti di uno o dell’altro», spiega Rosiello, che interpreta Davide Sarti, il capo di Alice nella serie.

Ci sono dei cameo a sorpresa

Oltre al cast già nominato, all'interno della serie spuntano qua e là volti già conosciuti dal pubblico, alcuni in ruoli minori ma ricorrenti, altri che appaiono giusto per un cameo, che però rimane abbastanza nella mente.

È il caso, per esempio, di Francesco Arca o Raniero Monaco Di Lapio, due dei casi umani che Alice si trova a frequentare e che le daranno una lezione: mai sfidare le incompatibilità dei segni zodiacali.

(Stranamente) non è ambientata a Milano

La protagonista lavora come assistente di produzione in un'emittente televisiva. L'ambientazione ideale per una città come Milano.

E invece stupisce - in positivo - che le vicende si svolgano a Torino, città poco utilizzata per film e serie tv e che invece mostra di avere tutte le carte in regola per essere una location magnifica, specie per le scorribande notturne in motocicletta.

Tornerà con una seconda stagione

La serie non parla di tutti i segni dello zodiaco, ma si sofferma solo su alcuni.

Da qui - inevitabile - la nostra domanda alla creatrice su un possibile seguito (ché al di là del sapere se Alice troverà l'amore, ci interessa scoprire da quali segni ci conviene scappare).

Ipotesi confermata: «La seconda stagione di Guida astrologica per cuori infranti è già stata girata quest'estate, siamo in fase di post-produzione», ha ammesso Bindu de Stoppani.