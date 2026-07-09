Le più belle serie tv da vedere su Amazon Prime Video a Luglio: ecco la nostra selezione dei titoli da guardare (o recuperare)

Le più belle serie tv da vedere su Amazon Prime Video a Luglio? Domanda dalla risposta non facile, perché l'offerta di serie tv in catalogo che meritano di essere viste è ampissima.

** Cosa guardare su Amazon Prime Video **

Ecco la nostra selezione di serie tv da vedere su Amazon Prime Video a Luglio, con tutte le novità in catalogo, dove vi indichiamo quello che vale la pena guardare (o recuperare).

Commedie, drammi, thriller psicologici o politici: ecco la nostra selezione delle più belle serie tv da vedere su Amazon Prime Video a Luglio.

Le più belle serie tv da vedere su Amazon Prime Video a Luglio

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Elle

Tra le serie più attese del mese c'è anche Elle, il prequel de La rivincita delle bionde che racconta la vita di Elle Woods prima del suo iconico approdo ad Harvard. Ambientata nel 1995, la serie segue la protagonista durante gli anni del liceo, quando deve ancora scoprire la sicurezza e la determinazione che la renderanno una delle eroine più amate del cinema. Tra amicizie complicate, primi amori, dinamiche familiari e immancabili look anni Novanta, assistiamo alla nascita della giovane donna brillante, ironica e capace di sorprendere tutti che conosciamo. Un coming-of-age che mescola nostalgia, romanticismo e tanta leggerezza, raccontando come ogni esperienza contribuisca a formare la futura Elle Woods. In streaming dall'1 luglio.

Corri o muori

Tra le novità di luglio arriva anche Corri o muori, action comedy che vede protagoniste Octavia Spencer e Hannah Waddingham nei panni di due migliori amiche apparentemente inseparabili. Debbie è convinta di conoscere ogni dettaglio della vita di Judith, ma ignora un segreto enorme: la sua amica è in realtà una spietata assassina internazionale. Quando una figura misteriosa riemerge dal passato di Judith e una missione va clamorosamente storto, le due donne si ritrovano improvvisamente coinvolte in una fuga ricca di inseguimenti, colpi di scena e situazioni al limite dell'assurdo. Un film che alterna azione, humor e amicizia, dimostrando che le persone che crediamo di conoscere meglio possono sempre sorprenderci. In streaming dal 15 luglio.

Super Market

Tra le produzioni italiane debutta Super Market, la nuova comedy Prime Original firmata dal collettivo Il Terzo Segreto di Satira. Al centro della storia c'è l'Eury, un piccolo supermercato di quartiere sull'orlo della chiusura, popolato da dipendenti tanto improbabili quanto irresistibili. Quando la severa capoarea, interpretata da Katia Follesa, lancia un ultimatum – «O si cambia o si chiude» – il gruppo è costretto a mettere da parte rivalità, eccentricità e disastri quotidiani per tentare di salvare il negozio. Tra clienti bizzarri, situazioni surreali e comicità corale, la serie promette di raccontare con ironia il mondo del lavoro e le dinamiche di una squadra che, nonostante tutto, finisce per diventare una vera famiglia. Nel cast anche Alessandro Betti, Marta Zoboli, Francesco Arienzo e Gaia Bavaro. In streaming dal 17 luglio.

I titoli da recuperare

Se non l'avete ancora vista, dovete guardare Off Campus, che segue le vite dei giocatori di hockey e delle ragazze che li circondano, tra passioni, amicizie e sfide di crescita. La prima stagione racconta la relazione fra Hannah, cantautrice introversa, e Garrett, carismatico campione della squadra: due opposti che si attraggono in un intenso percorso di amore e scoperta di sé.

C'è poi anche Un anno dopo l’altro serie ambientata tra Barry’s Bay e nel corso di sei estati (più una settimana) che racconta una storia d’amore nostalgica sui primi battiti del cuore e sulle scelte che ci cambiano per sempre. Tratta dal bestseller di Carley Fortune “Un’estate dopo l’altra” - fenomeno da oltre un milione di copie e hit su BookTok - segue Percy (Sadie Soverall) e Sam (Matt Cornett) tra incontri, distanze e ritorni. Nel cast anche Aurora Perrineau, Abigail Cowen, Michael Bradway, Joseph Chiu ed Elisha Cuthbert.

Nella gallery tutte le serie tv più belle da vedere su Amazon Prime Video