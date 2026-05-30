I medici spiegano perché bere acqua fredda quando fuori fa tanto caldo può trasformarsi nel peggior nemico per la salute dello stomaco

Secondo l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), in estate dovreste arrivare a circa 2 litri d’acqua al giorno se siete donne e 2,5 se siete uomini, anche qualcosa in più con il caldo intenso. Il punto, però, non è solo quanta acqua bevete, ma come la bevete. Soprattutto se la pancia tende a gonfiarsi come un palloncino appena arriva l’afa.

Su una cosa i medici italiani sono sempre più chiari: il bicchierone di acqua ghiacciata bevuto in casa, al rientro sudati o subito dopo pranzo, è l’errore perfetto per mandare in tilt una digestione già pigra e un addome sensibile.

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La scena tipica: rientrate accaldati e aprite il frigo

Arrivate a casa dopo una giornata bollente, lasciate le chiavi sul tavolo e in tre secondi siete davanti al frigo. Bicchiere grande, ghiaccio fino all’orlo, acqua gelata che scende in un sorso solo. Sensazione di freschezza immediata, poi quella strana tensione alla pancia, magari qualche crampo leggero, gonfiore che aumenta nel giro di mezz’ora. Quel gesto così piacevole dura un attimo, ma per lo stomaco è un piccolo cortocircuito termico.

Cosa dicono davvero i medici sull’acqua ghiacciata

Gli esperti spiegano che per una persona sana l’acqua fredda, bevuta a piccoli sorsi, non è un veleno e la congestione è un evento raro, legato soprattutto a grandi sbalzi di temperatura in soggetti fragili.

Tuttavia molti specialisti ricordano che è “meglio non ghiacciata”, per evitare shock termico, irritazioni e un rallentamento della digestione.

Il messaggio chiave è la distinzione: chi non ha problemi digestivi può concedersi un bicchiere fresco con buon senso; chi soffre regolarmente di pancia gonfia, colon irritabile o disturbi gastrointestinali fa davvero un autogol con l’acqua piena di ghiaccio, soprattutto durante o subito dopo i pasti.

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Perché la pancia si gonfia di più in estate

Gli esperti di nutrizione spiegano che in estate l’addome è più vulnerabile. Il caldo provoca vasodilatazione e il corpo tende a rallentare i processi “impegnativi”, come la digestione.

Nel frattempo cambiano anche le abitudini: pasti sballati, più aperitivi, bibite zuccherate e gassate, birra fredda, gelati dopo cena. Il risultato è una combinazione di gas, fermentazioni e liquidi trattenuti che, specie nelle donne, si traduce nella classica pancia piatta al mattino e gonfia la sera. In questo quadro già delicato, l’acqua ghiacciata diventa la miccia che accende il problema.

Cosa succede nello stomaco con l’acqua ghiacciata

Quando un liquido a 4-5 gradi arriva in uno stomaco a 37 gradi, la mucosa gastrica subisce un brusco raffreddamento. Per difendersi, i vasi sanguigni si restringono per qualche minuto: è la vasocostrizione.

Studi sullo svuotamento gastrico mostrano che i liquidi molto freddi rallentano la fase iniziale della digestione rispetto a quelli tiepidi, anche se non provocano un “blocco” completo. Per chi ha una digestione già lenta, questa piccola frenata può bastare per far ristagnare più a lungo cibo e liquidi: il tempo ideale per aumentare fermentazioni, produzione di gas e quella sensazione di addome teso e duro. In più il corpo deve consumare energia per riportare tutto a 37 gradi, generando calore interno.

Tradotto: dopo l’illusione di freschezza, vi ritrovate di nuovo accaldate ma con la pancia gonfia.

Il protocollo di idratazione “pancia piatta” per l’estate

Le linee guida di molti siti medici dedicati al gonfiore addominale concordano su un punto: meglio acqua naturale a temperatura ambiente o solo leggermente fresca, intorno ai 20-22 gradi, soprattutto se soffrite di pancia gonfia. La temperatura “moderata” non stressa la mucosa gastrica e non rallenta la digestione come il ghiaccio.

Sulla quantità, le indicazioni EFSA sono un buon riferimento: 2-2,5 litri al giorno complessivi, ma distribuiti. Meglio bere piccoli bicchieri (100-150 millilitri) a intervalli regolari durante la giornata, invece di mezzo litro ghiacciato tutto insieme quando rientrate sudate o avete appena finito di mangiare.

Anche la scelta di cosa mettere nel bicchiere fa la differenza. L’opzione più “pancia friendly” resta l’acqua naturale, magari aromatizzata con foglie di menta, fettine di limone, cetriolo o un po’ di zenzero, lasciando la caraffa in frigo ma togliendola qualche minuto prima di bere, così non è mai gelata. Vanno limitate al massimo le bibite gassate, anche senza zucchero, perché la loro anidride carbonica si somma ai gas intestinali, e la birra ghiacciata che unisce alcol, bollicine e spesso stuzzichini salati.