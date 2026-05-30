Regular fit, slim, cropped, oversize: è ora di una bella t-shirt bianca della moda primavera estate 2026!

Le magliette bianche belle e particolari della primavera estate 2026 reinterpretano la classica t-shirt bianca tra minimalismo anni '90, dettagli couture, tagli asimmetrici e silhouette contemporanee. Il risultato? Capi particolari total white che continuano a essere protagonisti delle tendenze moda Primavera Estate 2026.

La t-shirt bianca di cotone nella moda

Nata come indumento intimo maschile, la t-shirt è rimasta nascosta per decenni. È grazie a Hollywood e a Marlon Brando nel film Un tram che si chiama Desiderio (1951) che diventa simbolo di giovinezza e ribellione. Da quel momento in poi, la classica maglietta di cotone bianca a maniche corte smette di essere un capo underwear e si conquista la scena abbattendo ogni tipo di barriera di genere. Con Jane Birkin raggiunge l'apice trasformandosi in elemento chiave per look iper-chic. Negli anni '90, Kate Moss la porta addirittura sui red carpet incoronandola capo cool. Oggi, la t-shirt bianca non è più solo "basic" ma è un vero e proprio pezzo statement che torna a far parlare di sé. Sì, perché le magliette bianche raccontano un'eleganza pulita e contemporanea a cui è impossibile rinunciare.

Quali sono le magliette bianche più trendy del 2026?

Nelle collezioni donna primavera estate 2026, questi pezzi statement ricercati nei tessuti così come nel design sono ovunque. Balenciaga, per esempio, la trasforma in un cropped top, Stella McCartney gioca con il pizzo e punta su giochi trompe-l'oeil.

Non mancano varianti con tagli asimmetrici oppure declinazione minimal con dettagli gioiello e applicazioni floreali.

E ancora t-shirt bianche lavorate a maglia oppure cozy e over che diventano dress da indossare sopra i pantaloni come quelle di Toteme.

Per chi preferisce, invece, le linee pulite e minimal, la proposta primavera estate 2026 giusta è quella in cotone pesante che mantiene una struttura rigida. Insomma, dai modelli oversize alle versioni gioiello passando per le il capo candido regular fit in tessuti naturali e pregiati, le magliette bianche donna diventano il punto di partenza per look sofisticati e contemporanei. E ovviamente anche per la classica combo jeans e t-shirt bianca!

T-shirt bianche belle e particolari: i capi chiave della primavera estate 2026

COS

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GANT

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GOLDEN GOOSE

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H&M

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PETIT BATEAU

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RESERVED

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SESSÙN

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SPORTMAX

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TWINSET

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UNIQLO

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ERMANNO SCERVINO

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ZARA

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MAX&CO

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STELLA MCCARTNEY

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STRADIVARIUS

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