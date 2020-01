Alla Triennale di Milano una serata dedicata alla "generazione Greta Thunberg" con tanti giovani ospiti e due madrine, il direttore di Grazia Silvia Grilli e Simona Ventura

Sono state le giovani generazioni, quelle dei ragazzi di 16 anni, ad essere protagoniste del talk dell'evento del 16 gennaio in Triennale a Milano promosso da Grazia e H&M. Tra loro l'influencer Elisa Maino, la cliccatissima attrice e protagonista dell'ultima cover del magazine Mariasole Pollio, il musicista Nuela e la ginnasta Giorgia Villa, ma anche le teen influencer Giulia Zoccali, Marita Losito, Alice De Bortoli e lo youtuber Lukas.

Insieme al direttore di Grazia Silvia Grilli e a Simona Ventura, è stata presente all'evento anche Francesca L'Abbate, Sustainability Manager di H&M, un marchio amatissimo dai giovani e scelto da Grazia per il suo impegno concreto e quotidiano per rendere più sostenibili i propri prodotti e per promuovere cambiamenti positivi nel mondo della moda.

Tra le tante domande sulla loro vita anche diversi quesiti di attualità. "Cosa fai tu per il pianeta?", ha chiesto Grilli a Mariasole Pollio, che ha raccontato di aver partecipato a manifestazioni per l'ambiente nella sua città e di portare sempre con sé sui set la borraccia per eliminare le bottiglie di plastica. Nuela invece ha spiegato come secondo lui la proposta di legge che propone di anticipare il voto ai 16 anni non sia corretta perché i giovani a quell'età non sono maturi a sufficienza.

Tutti sono d'accordo che compito delle nuove generazioni, soprattutto se si tratta di sedicenni con una grande visibilità verso i propri coetanei come quelli presenti, sia quello di sensibilizzare e responsabilizzare, promuovendo piccoli cambiamenti di vita che riducano l'impatto ambientale. Così come fa H&M, che lavora duramente nell'utilizzare in maniera efficiente le materie prime per i suoi prodotti più volte, servendosi di fibre tessili riciclate o proveniente da fonti sostenibili per il 57% dei materiali utilizzati per creare nuovi capi. Lo stesso vale per progetti di raccolta globale di abiti usati in tutti i mercati per ridurre gli sprechi e i rifiuti e dare nuova vita ai materiali.

Z Generation Talks Silvia Grilli con Francesca L'Abbate, Sustainability Manager di H&M, e Santino Famulari di H&M

La location dell'evento in Triennale

Anche i gadget sono sostenibili!



Francesca L'Abbate, Sustainability Manager di H&M

L'evento si è svolto con diverse domande interessanti ai giovani protagonisti

Silvia Grilli con Simona Ventura e Francesca L'Abbate e i giovani protagonisti della serata



Giada Guglietti, Erika Salvatore, Francesca L'Abbate, Roberta Marano, Elisaveta Pouchkarskaia, Beatrice Crivelli

Silvia Grilli intervista Mariasole Pollio, Nuela, Giulia Zoccali e Marta Losito

Un momento dell'evento



Le Z Generation Talks in Triennale

La Direttrice di Grazia, Silvia Grilli

Alice De Bortoli



Nuela

Giorgia Villa

Mariasole Pollio



Elisa Maino

Giulia Zoccali

Lukas



Marta Losito

Simona Ventura

Silvia Grilli con Mariasole Pollio



Giorgia Villa, Mariasole Pollio, Silvia Grilli, Simona Ventura, Elisa Maino, Alice De Bortoli, Lukas

...