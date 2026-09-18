Tre look da tenere d’occhio tra sensualità, tailoring e nuove interpretazioni dell’eleganza. Scopriamo insieme tutti i più belli degli ultimi giorni

Questa settimana il red carpet e gli eventi internazionali diventano ancora una volta una passerella a cielo aperto, dove le nostra amate star sperimentano con silhouette, colori e dettagli che non sono passati di certo inosservati. Due celeb in particolare hanno attirato la nostra attenzione. Stiamo parlando di Penelope Cruz e Cindy Crawford, protagoniste di due look molto diversi ma accomunati da una grande attenzione allo styling. A completare la selezione però c'è anche Sarah Pidgeon, che sceglie la pelle per una mise dal carattere deciso.

Penelope Cruz in Chanel al Toronto Film Festival

Penélope Cruz sceglie ancora una volta Chanel e porta sul red carpet di Bunker una delle combinazioni più interessanti della settimana. Per la première del film, il 14 settembre al Roy Thompson Hall di Toronto, l'attrice ha indossato un look custom made composto da un blazer cropped, un bustier in pelle e una gonna in pizzo con profondo spacco laterale. È proprio il gioco di contrasti a rendere l'insieme particolarmente riuscito: la costruzione strutturata del blazer incontra la sensualità del corsetto, mentre il pizzo alleggerisce la silhouette. Per noi è un grande sì!

Cindy Crawford incanta in un completo burgundy al Forbes Power Women's Summit

Cindy Crawford invece punta tutto sul burgundy e dimostra quanto il monocromo possa essere tutt'altro che prevedibile. Al Forbes Power Women's Summit di New York infatti, la supermodel ha indossato un completo composto da blazer lungo e pantaloni wide leg, portato con una camisole fluida e una cintura coordinata. A sorpresa, però, sono le scarpe a catturare l'attenzione: le Talk To Me Sandal 75 di Aquazzura, in vernice burgundy, lasciano scoperto il piede grazie a sottilissimi cinturini e a un delicato slingback.

Sarah Pidgeon in Givenchy by Sarah Burton

Vogliamo citare tra le nostre Best Dressed della settimana anche Sarah Pidgeon, per la quale invece, il red carpet diventa l'occasione per giocare con uno dei materiali più decisi del guardaroba. Al TV Tea Party di BAFTA North America, a Los Angeles, l'attrice ha scelto un abito in pelle della pre-collezione Autunno 2026 di Givenchy by Sarah Burton. Una scelta dal carattere forte, in cui la pelle abbandona la sua connotazione più rock per diventare protagonista di una femminilità contemporanea.

Ma ci sono altri nomi che vogliamo citare, perché sì, lo ammettiamo: questa settimana le star ci hanno dato davvero da fare. E scegliere i look più belli non è stato affatto semplice.



Da Penelope Cruz, Cindy Crawford a Sarah Pidgeon ecco le Best Dressed della settimana



Penelope Cruz in CHANEL

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Cindy Crawford in un completo coordinato burgundy e sandali Talk To Me Sandal 75 AQUAZZURA

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Sarah Pidgeon in GIVENCHY BY SARAH BURTON

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Elle Fanning in BALMAIN FALL-WINTER 2026

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Noomi Rapace in MCQUEEN

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Gemma Chan in LORO PIANA

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Lea Seydoux in LOUIS VUITTON

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Isabelle Huppert in BALENCIAGA e gioielli SWAROVSKI

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Amanda Seyfried in GIVENCHY BY SARAH BURTON Autunno/Inverno 2026

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Julianne Moore in BOTTEGA VENETA

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Lily-Rose Depp in CHANEL

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Patricia Arquette in LOEWE

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Rooney Mara in GIVENCHY BY SARAH BURTON Spring 2027

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