Vi presentiamo 7 capi del brand spagnolo che definiremmo "intercambiabili": dei veri e propri jolly che vi consentiranno tantissime combinazioni diverse (ne abbiamo contate almeno 7!)

Capsule wardrobe primaverile cercasi? Sì, intendiamo quei pezzi classici ed essenziali che ci consentono di creare tantissime combinazioni diverse proprio grazie alla loro grande versatilità e intercambiabilità.

Noi ne abbiamo individuati 7 da non lasciarsi scappare sullo shop online di Zara, il colosso spagnolo che non ci delude mai, sia quando si tratta di tendenze super "modah" sia quando cerchiamo quegli evergreen indispensabili per costruire outfit da sfoggiare praticamente sempre.

Qualche esempio? Il classicissimo trench beige, il blazer nero, la camicia oversize in lino, la canotta bianca da portare con tutto, la blusa con maniche a sbuffo, i cargo pants casual ma anche una pencil skirt ricoperta di paillettes per dare un tocco speciale al look sia di giorno che di sera.

Scoprite qui sotto i nostri consigli degli acquisti e tutte le combinazioni che potrete costruirci.



Il trench beige di ZARA

Il blazer nero di ZARA

La camicia azzurra in lino oversize di ZARA

Il tank top bianco di ZARA

La pencil skirt di paillettes di ZARA

La blusa con maniche a sbuffo di ZARA

I pantaloni cargo di ZARA

Credits: zara.com

Look 1: blazer + blusa + cargo pants

Look 2: camicia + canotta + cargo pants

Look 3: trench + gonna + blusa

Look 4: camicia + gonna + canotta

Look 5: blazer + camicia + cargo pants

Look 6: trench + blusa + cargo pants

Look 7: blazer + gonna + canotta