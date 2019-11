Il brand spagnolo ci risolve sempre non pochi dilemmi in fatto di look: ecco gli abiti da avere quest'autunno per fare un figurone dal mattino alla sera

Ok, lo ammettiamo: quando si tratta di Zara, abbiamo una vera e propria dipendenza. E non siamo le sole, non è vero?

Alzi la mano chi, una volta varcata la soglia di uno dei negozi del brand, riesce a resistere e a non acquistare nulla (no, non fate le furbe, il discorso vale anche per lo shop online!).

Del resto il colosso spagnolo ha una varietà di proposte talmente ampia da soddisfare in pieno la nostra voglia di shopping e anche le nostre esigenze di stile, nelle occasioni più disparate. E il tutto a prezzi super competitivi. Meglio di così!

Proprio per questo abbiamo cercato e individuato gli abiti di Zara più interessanti dell'autunno 2019.

15 vestiti diversi pensati per accontentare praticamente tutte noi e per vestirci dal mattino alla sera all'insegna del glamour.





Abito lungo in tulle nero con ricami bianchi a contrasto ZARA

Midi dress in satin con fiocco ZARA

Abito in tulle plissé ZARA

Abito midi con corpetto elasticizzato ZARA

Abito a chemisier con ricami e pois ZARA

Midi dress con stampa segni zodiacali ZARA

Abito grafico con cintura ZARA

Abito a pois con drappeggi ZARA

Abito in pelle plissé con inserto in pizzo ZARA

Minidress dorato con ricami e perline ZARA

Abito in lurex plissé ZARA

Minidress tartan con cintura in vita e maniche a sbuffo ZARA

Maxi dress con bottoncini e volant ZARA

Abito in maglia con inserti elasticizzati ZARA

Abito midi in maglia jacquard ZARA

