Non a caso è anche uno dei pezzi chiave del "back to school"

La nuova stagione ci regala tantissime novità ma anche parecchie conferme. Tra queste ci sono senza dubbi loro: zaini e zainetti.

Un vero must del "back to school", che dai banchi di scuola, appunto, è arrivato a conquistare anche le passerelle più prestigiose.

Le sue caratteristiche principali? Comodità e capienza, condite con una buona dose di glamour, sono gli ingredienti vincenti del suo fascino. Che conquista donne dai gusti molto diversi, vista l'ampia scelta di modelli disponibili.

In nylon o in pelle, sporty per tutti i giorni o arricchiti da dettagli eleganti che consentono di sfoggiarli anche nelle occasioni chic.

Le varianti di cui innamorarsi sono molte: ecco le nostre scelte.

