Bag addicted super dinamiche? Non lasciatevi scappare i modelli di punta degli zaini per la primavera-estate 2020.

È vero, i nostri armadi sono pieni di borse di ogni tipo. Tra queste però, una presenza fissa è sempre lui: lo zaino!



Zaini e zainetti non possono mai mancare: comodi, pratici e capienti, permettono di organizzare al meglio lo spazio e di affrontare con tutto il necessario impegni ufficiosi e ufficiali.

La parola d’ordine di quest’anno? Sicuramente è trasformabilità. Molti modelli infatti propongono la versione double-face: dalla tinta unita si passa alla fantasia in un attimo. Oppure, per le più esigenti lo zaino-borsa che permette di avere entrambe le varianti in un solo gesto. Non è fantastico?

Ma le novità non finiscono qui! I dettagli risultano molto femminili, infatti troviamo: borchie, strass e cerniere a volontà! E per le globetrotters? Niente paura, nello zaino ci sarà spazio dal laptop al make up per essere sempre pronte in ogni occasione.

A questo punto non vi resta che sfoggiare il vostro zaino in spalla e via…!! Ecco la nostra selezione di zaini donna primavera 2020.

CROMIA Zaino-Borsa in pelle rosa con cerniera centrale a vista.

Credits: cromia.it

EMPORIO ARMANI Zaino in pelle di bovino con logo e tasca interna.

Credits: armani.com

GABS Zaino modello Dina double-face tinta unita e fantasia.

Credits: gabs.it

COCCINELLE Zaino beige in morbida pelle.

Credits: coccinelle.com

THE BRIDGE Zaino in pelle con cuciture nere a contrasto.

Credits: thebridge.it

LIU JO Zaino-Borsa color arancio e dettaglio metallico dorato.

Credits: liujo.com

ZARA Zaino nero con cucitura bianca frontale.

Credits: zara.com

FURLA Zaino in pelle beige con doppia tasca frontale.

Credits: furla.com

MANILA GRACE Zaino in pelle turchese effetto cocco.

Credits: manilagrace.com

MAISON MARGIELA Zaino imbottito effetto matelassé.

Credits: maisonmargiela.com

GIANNI CHIARINI Zaino blu notte con cerniera frontale.

Credits: giannichiarini.com

LONGCHAMP Zaino color block con doppia tasca frontale.

Credits: longchamp.com