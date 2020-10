Gli abiti da sfoggiare ad Halloween ma anche in mille altre occasioni? Abbiamo selezionato 11 modelli dark & glam al punto giusto!

Quest'anno ad Halloween niente party sfavillanti e niente assembramenti nei locali: l'ultimo Dpcm ci chiede maggior rigore e impone una serie di regole per poter contrastare il più efficacemente possibile la pandemia da Covid-19.

Ma la notte più terrificante dell'anno si può festeggiare anche in pochi intimi e in famiglia, tra dolcetti, scherzetti, zucche intagliate e lanterne, maratone di film da brivido e via dicendo. Inutile precisare che per la buona riuscita della serata anche il look vuole la sua parte, vero?

La soluzione ideale per l'occasione? Semplice: basta puntare su un abito da sera dal fascino dark che ricrei alla perfezione il mood di questa ricorrenza ma che possa tornarci comodo anche in futuro in tante altre serate glamour. Per facilitarvi la scelta, abbiamo preparato una selezione con 11 abiti che adorerete, ne siamo certe.

Dall'abito lungo in tulle e pizzo, al raffinato midi dress di velluto, fino all'abitino jacquard dell'esclusiva capsule collection The Vampire's Wife X H&M (l'intera collezione sembra fatta apposta!): lasciatevi tentare dalle nostre proposte di shopping.

Abito lungo in tulle e pizzo con paillettes TWINSET MILANO

Minidress jacquard dell'esclusiva co-lab The Vampire's Wife x H&M

Abito in maglia bicolor SANDRO PARIS

Abito in velluto viola ZARA

Minidress a balze con fiocchetto OTTOD'AME

Blazer dress con frange e maniche in tulle ricamato AMOTEA

Abito midi con drappeggio HOTSQUASH

Abito di paillettes MANGO

Midi dress con gonna plissé effetto pelle MARELLA

Longdress di pizzo con cintura IMPERIAL

Minidress in velluto jacquard & OTHER STORIES

