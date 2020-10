Il colosso svedese ha annunciato la collaborazione con The Vampire’s Wife, il brand cult nato da un'idea della designer, modella e musa britannica Susie Cave.

The Vampire’s Wife x H&M è la capsule collection perfetta per questo autunno. Non solo perché ottobre è il mese di Halloween e il cult brand inaugurato dalla designer, modella e musa britannica Susie Cave (moglie dell'artista Nick cave) è la quintessenza dello stile gothic chic: questa linea è wow perché segue la silhouette femminile in maniera a dir poco suadente.

Credits: H&M

Body shape attraenti, dettagli d'ispirazione vittoriana e allure femminile sono gli elementi distintivi di The Vampire’s Wife, cifre stilistiche che chiaramente emergono anche da questa attesissima capsule.

Disponibile a partire dal 22 ottobre in selezionati punti vendita e sul sito ufficiale di H&M, la collezione si rivela all’avanguardia sia dal punto di vista dello stile sia per quanto riguarda la produzione. I capi infatti sono realizzati con materiali di provenienza sostenibile.

Credits: H&M

I capi chiave includono il mini abito in pizzo, il mini abito in velluto con fiocco e la romantica mantella in pizzo argentato, tutti prodotti in nylon e poliestere riciclati.

L'attenzione per la silhouette tipica di The Vampire’s Wife è la grande protagonista del lungo abito retrò in pizzo.

E gli accessori? Incoraggiano a sperimentare con la fantasia: collane e bracciali con ciondoli propongono l'iconografia di occhi, nuvole e naturalmente… denti da vampiro!

Anche i guanti di pizzo e il colletto bianco con volant applicabile sono capi giocosi, mentre il classico nero predomina per evidenziare un'atmosfera misteriosa, da vera femme fatale.





Le protagoniste della campagna sono Samantha Snow, musa del marchio, la modella Eva Apio e Greta Bellamacina, poetessa britannica. Lo story-telling veicola messaggi e valori quali il progresso e l’emancipazione femminile.

"È stato un grande onore collaborare come Designer e Direttore Creativo a questo progetto. H&M è riuscita ad esaltare gli aspetti più nascosti e seduttivi di The Vampire’s Wife. Spero che questa collezione dia, a chi la indossa, la stessa gioia che ho avuto io nel crearla", afferma Susie Cave, Direttore Creativo e Designer di The Vampire’s Wife.