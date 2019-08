L’eleganza? Passa dal verde acqua! Ecco i summer must del 2019!



Prezioso come il colore delle gemme, raffinato per i riflessi brillanti, esotico e cristallino come i fondali marini delle più belle e suggestive spiagge tropicali, stiamo parlando del verde acqua o acquamarina il colore estivo per eccellenza!

L’effetto che infonde sulla seta è fluttuante e seducente, mentre, su organza e chiffon è un soffio di brezza marina.

Matrimonio o cerimonia elegante in vista? Un abito verde acqua è la soluzione ideale, in versione maxi o mini non importa, il must per l'estate 2019 è lo scollo all'americana!

E se siete in cerca della combo perfetta ispiratevi pure ai paesaggi esotici e alla natura e mixatelo con il sabbia, il bianco spuma e i colori pastello, oltre agli accessori silver o gold rose.

Siete pronte a tuffarvi nella nostra selezione acquamarina? Keep calm and go shopping!





BENETTON Pantaloni verde acqua in misto lino.

Credits: it.benetton.com

MAX MARA Spolverino verde acqua in organza di seta.

Credits: it.maxmara.com

BALENCIAGA Mules a punta con fiocco in raso.

Credits: mytheresa.com

MOTIVI Top in raso verde con scollo a nodo sul davanti.

Credits: motivi.com

CALZEDONIA Bikini verde acqua con lacci laterali.

Credits: it.calzedonia.com

ELISABETTA FRANCHI Gonna midi in tulle con cintura e pattern a stella.

Credits: elisabettafranchi.com

CHANEL Borsa piccola in tweed e metallo dorato con tracolla.

Credits: chanel.com

ZARA Abito lungo satinato con scollo all'americana.

Credits: zara.com

DESIGUAL Zaino verde mare con logo in rilievo.

Credits: desigual.com

JIMMY CHOO Occhiali da sole verde acqua con swarovski.

Credits: it.forzieri.com

VANS Sneakers verdi modello ultrarange rapidweld.

Credits: vans.it